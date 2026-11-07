Formia, cala il gelo sul campo largo

A Formia Giuseppe Bortone, di Sinistra Italiana, gela l’apertura del campo largo a «Iniziativa per Formia» di Luca Scipione. Nel PD torna in pole position il nome di Stefano Scipione come candidato sindaco

«Il candidato sindaco? È come un allenatore e deve scegliere solo chi ha deciso di far parte della squadra dal primo minuto»: poche parole che scavano un solco incolmabile sulla via del Campo Progressista che si presenterà alle elezioni Comunali di Formia della prossima primavera. L’ha pronunciata giovedì sera nella nuova sede del Pd il Segretario provinciale di Sinistra Italiana, Giuseppe Bortone. Con quella frase ha decretato la conclusione anticipata dei tentativi di costruire un fronte unito contro il centrodestra del sindaco Gianluca Taddeo. A chi si riferiva? Chi sono quelli arrivati troppo tardi?

Alla civica Iniziativa per Formia, fondata da Luca Scipione e Nicola Limongi che l’altra sera erano nella sede del PD: «Per ascoltare» hanno detto entrando. Dopo oltre un’ora l’unica cosa che avevano voglia di fare era alzarsi e andare via.

Giuseppe Bortone

Eppure, per tre volte, a Minturno nelle settimane scorse, il Segretario Regionale Pd Daniele Leodori aveva pronunciato la parola «allargare». L’altra sera, il Campo Largo si è ristretto su una frase: quella sull’allenatore. Perché nello spogliatoio dei progressisti di Formia l’allenatore lo scelgono i giocatori già in campo. Chi arriva dopo, ha spiegato l’avvocato Giuseppe Bortone, può accomodarsi. In fila. Fine delle interlocuzioni. Fumata nera come il colore della pece. Il candidato sindaco non c’è ancora, ma è già chiaro che a sceglierlo non sarà chi bussa alla porta.

La chiusura

Quella di Bortone è stata una severissima chiusura del centrosinistra alla realtà associativa presieduta da Luca Scipione, tornato nella nuova sede del PD affiancato da un ex dirigente ed amministratore della Margherita formiana, Nicola Limongi, per ascoltare le condizioni o, meglio, le prospettive degli azionisti di maggioranza del fronte progressista cittadino.

Stefano Scipione

Per questo appuntamento c’era chi doveva esserci. E, più precisamente, per il PD il coordinatore cittadino Stefano Scipione e l’intero gruppo consiliare (Luca Magliozzi, Alessandro Carta e Imma Arnone), per Europa Verde Maria Rita Manzo, per Sinistra Italiana Bortone e Maria Rosaria Battaglia, per il Movimento Cinque Stelle Marco Saraniero e per la lista «Un’altra città» l’ex sindaco Paola Villa, l’ex vicesindaco ed assessore alla cultura Carmina Trillino e il presidente del movimento Christian Lombardi.

L’incontro nella sede del PD

Luca Scipione

Luca Scipione e Nicola Limongi per la seconda volta avevano messo piede nella nuova sede del PD di Formia ma, alla luce dell’esito del primo e vero faccia a faccia, difficilmente vi torneranno. O almeno. L’incontro non è andato bene perché Luca Scipione e Limongi non avrebbero mai immaginato di essere per «oltre un’ora» il bersaglio di una «xenofobia politica» con inviti, provenienti dalla parte radicale del Campo Largo, a «compiere preventivamente un’azione di redenzione…».

L’orientamento ad alzarsi e a togliere il disturbo è stato forte ma il buon senso ha prevalso nella misura in cui la dichiarazione shock di Bortone ha lanciato un segnale politicamente inequivocabile: siete i benvenuti ma le scelte le facciamo noi sulla base delle nostre regole e dei nostri valori. Perché reclama una redenzione dei due esponenti civici? Perché 5 anni fa Luca Scipione fu l’uomo che inventò e contribuì a costruire la coalizione intorno a Gianluca Taddeo portandolo alla vittoria. Salvo prenderne le distanze quasi subito.

Scipione, prendendo atto, ha rispettato ma non ha assolutamente condiviso questa filosofia: il Campo Largo emerso l’altra sera in casa del Pd è formato dal fronte Prog di derivazione nazionale con l’aggiunta civica di Un’altra città dell’ex sindaco Paola Villa. A quel punto Iniziativa per Formia educatamente non ha sbattuto la porta della sede del PD formiano ma ha capito che chi osa entrare nel recinto «deve mettersi in fila».

Parole di chiusura

Quanto è accaduto nella tarda serata di giovedì sarà oggetto di una riflessione nelle prossime ore all’interno di Iniziativa per Formia. Ma la posizione è chiara: a Scipione non è piaciuta «mi hanno insegnato il contrario» ha replicato riferendosi a quella che è apparsa una netta chiusura rispetto alla volontà a parole di allargare il perimetro della coalizione.

Omar Sarubbo

Luca Scipione ne ha preso atto, «più deluso che amareggiato» perché nei mesi scorsi c’era stata l’apertura di una linea di credito talmente solida che l’aveva visto accettare l’invito a partecipare alle ultime due edizioni della Festa dell’Unità nella Villa Comunale, ospitare alcuni dirigenti Dem nel convegno inaugurale dell’associazione e poi, grazie alla mediazione del sindaco di Minturno del PD Gerardo Stefanelli, partecipare all’evento del Castello Baronale (organizzato per festeggiare il ritorno tra i Dem dell’ex presidente della Provincia) per incontrare appositamente il Segretario provinciale Dem Omar Sarubbo ed il Regionale Daniele Leodori. (Leggi qui: Il ritorno di Stefanelli nel PD ed è festa grande al castello Baronale di Minturno. E qui: Pd del Golfo, la parola d’ordine è allargare).

Luca Scipione giovedì sera ha dovuto incassare un inatteso boccone amaro e cioè che il verbo «allargare» pronunciato ed auspicato per tre volte a Minturno dal Segretario Regionale del PD è rimasta, a poco più di due settimane, un’enunciazione verbale e nulla più. (Leggi qui: Formia, la lista civica che non si dichiara. E qui: Formia 2027, il PD cambia casa e “Iniziativa per Formia” scende in campo).

Le responsabilità del PD

La chiusura palesata da Giuseppe Bortone è stata avallata dai vertici del PD di Formia. Ufficialmente perché Scipione avrebbe portato centro e moderazione nella coalizione progressista ed avrebbe attratto anche talune componenti della maggioranza di centrodestra che governa il Comune di Formia dall’ottobre 2021. Nella pratica la spiegazione è un’altra: I Prog hanno già apparecchiato il tavolo e fatto i loro conti elettorali: la presenza di Luca Scipione altererebbe quegli equilibri e cambierebbe il risultato dell’equazione.

Imma Arnone

Ma non tutti la pensano così. La metafora pallonara di Bortone non è stata gradita affatto da almeno due consiglieri comunali del PD (Imma Arnone ed Alessandro Carta) che nei confronti di Iniziativa per Formia e di Scipione hanno da sempre (a differenza del capogruppo Magliozzi e del Segretario Stefano Scipione) manifestato una linea più aperturista e proiettata al dialogo e al confronto.

E invece la delegazione di Iniziativa per Formia ha deciso – almeno per il momento – di stare lontana dalla Sezione Dem «in attesa di capire cosa il PD intenda concretamente fare in termini di alternativa vera alla maggioranza di Forza Italia e di Fratelli d’Italia». Probabilmente più nulla perché – e l’ha capito Luca Scipione – il PD è diventato prigioniero della linea più dura ed oltranzista della coalizione progressista espressa sotto voce (ma in maniera efficace) dall’ex sindaco Paola Villa ma anche dai massimi dirigenti di «Un’altra città».

Stefano Scipione candidato a sindaco?

Stefano Scipione

Sinora il campo largo aveva deciso di porre tre paletti, a prescindere dal coinvolgimento della coalizione di «Iniziativa per Formia»: la definizione della squadra, il programma e poi la scelta dell’allenatore… pardon del candidato a sindaco. Il vertice dell’altra sera un segnale, alla fine, l’ha lanciato il candidato sindaco sarà espressione del Partito più rappresentativo e dunque del PD ma l’avallo potrebbe arrivare dall’azionista di minoranza Paola Villa.

Scemate le sfide del capogruppo Luca Magliozzi e dell’ex Margherita Gianluca Giattino, il nome tornato in pole position è quello del segretario cittadino Stefano Scipione. Sarà perché è anche un fedelissimo del coordinatore provinciale Sarubbo e del consigliere regionale pontino Salvatore La Penna ma è di «alto gradimento» alla Villa per averlo avuto in lista al consiglio comunale alle vittoriose amministrative del 2018 anche se la candidatura al consiglio non fu esaltante in termini di preferenze personali ottenute.

La nascita di un terzo polo

La considerata infelice metafora di Bortone secondo il quale l’allenatore lo scelgono i giocatori «già in campo» potrebbe già nei prossimi giorni prefigurare la nascita nel futuro scacchiere elettorale di Formia di un terzo polo…

Paola Villa

Se è vero che l’avvocato Luca Scipione ha confermato di aver dichiarato… «Certamente la nostra esperienza non è terminata in via Lavanga nella sezione del PD». «Iniziativa per Formia» resta sempre un’associazione ma davanti a sé ha nelle prossime settimane e, ancor prima delle festività natalizie, due opzioni: trasformarsi definitivamente in una lista civica o diventare finanche l’espressione, cittadina e comprensoriale, di un partito (Sud chiama Nord?) che tanto piace a Giorgia Meloni.

Se così fosse il centro elettorale di Formia avrebbe già un potenziale pretendente, in grado di dare un tetto alla Lega al momento isolata e ripudiata sia dal PD che dalla maggioranza Forza Italia-FdI e ad altre realtà civiche poco propense a sostenere la ricandidatura a sindaco di Gianluca Taddeo ma anche di finire nell’orbita della Villa grazie ai silenzi tattici del Partito Democratico.