Formia, il PD riparte dal sociale per lanciare l’assalto al Comune

Nella sala "Falcone-Borsellino" è iniziato il ciclo di assemblee pubbliche, organizzate dal Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative. “Open Formia – Idee in Comune” vuole coinvolgere associazioni, movimenti e forze politiche. Nel primo incontro si è parlato delle varie fragilità e dei bisogni reali delle persone sottolineando come in città i servizi sociali siano carenti

Il segretario del Pd di Formia, Stefano Scipione, si arrabbia quando gli viene fatto notare un risvolto elettorale di un’iniziativa che non era riservata soltanto “ai cittadini, associazioni, operatori, realtà sociali” ma anche alle forze politiche di minoranza. S’intitola “Open Formia – Idee in Comune” un ciclo di assemblee pubbliche inaugurato venerdì sera presso un la sala “Falcone-Borsellino” che per anni ha ospitato l’Aula Consiliare.

Abitualmente l’organizzatore di un incontro sulla locandina di promozione rivendica la paternità e, se fosse un partito politico, chiederebbe a maggior ragione di inserire anche il proprio simbolo. Invece il Partito Democratico ha deciso di iniziare la marcia di avvicinamento alle elezioni amministrative posticipate di un anno (primavera 2027) a fari spenti. Ma con un obiettivo prioritario: “Aprire uno spazio stabile di ascolto, confronto e costruzione collettivo”

Ascolto e confronto, la strategia-dem

La Festa Democratica di settembre

Il Pd formiano ha capito, dopo le amministrative del 2021, che bisogna cambiare registro nonostante interessanti responsi numerici ed elettorali. Il proprio elettorato si divise quando si trattò di scegliere, in occasione del ballottaggio, uno tra Gianluca Taddeo (che incarnava il centrodestra unito tranne la Lega) o Amato La Mura che aveva tentato un trasparente trasversalismo (da pezzi del Pd alla stessa Lega) .

I Dem, almeno al momento, non sembrano voler ripetere la sfortunata ma innovativa esperienza elettorale di La Mura del 2021. Hanno deciso, dopo il monito lanciato lo scorso settembre in occasione della Festa Democratica, di diventare il locomotore di un treno che vuole sostituirsi a quello attualmente formato da Forza Italia e Fratelli d’Italia. (Leggi qui: Stefano chiama, Luca risponde: gli Scipione lanciano l’assalto al Comune).

Chi c’era e chi no

All’assemblea di venerdì il Pd ha innanzitutto invitato le forze politiche e civiche presenti in minoranza nel Consiglio comunale. Se il presidente Christian Lombardi ha rappresentato una delegazione di Un’Altra città (non c’era il suo capogruppo ed ex sindaco Paola Villa perché“a quell’ora avevo a scuola l’ultimo scrutinio della giornata”), all’incontro hanno dato invece il loro contributo, tra gli altri, il portavoce cittadino del M5s Marco Saraniero,il segretario provinciale di Sinistra Italiana Giuseppe Bortone (affiancato da Maria Rita Manzo e Maria Rosaria Battaglia) e tantissimi cittadini e volontari che si occupano in prima persona di fragilità.

Tra questi Pasquale Marino, Iva Sellari, Ilaria Aiello, Patrizia Neri, Bianca Fiengo della Serapta Caritas e don Francesco Contestabile, parroco di Gianola e vice presidente della Caritas diocesana di Gaeta.

Erano regolarmente al loro posto articolazioni importanti del Pd – quelle vicine al quattro volte sindaco Sandro Bartolomeo – alle amministrative del 2021 sostenendo il candidato sindaco leghista Amato La Mura.

L’assenza della Lega tra attendismo e strategia

Luca Scipione

L’assemblea invece è iniziata con qualche minuto di ritardo perché il nuovo corso politico dei Dem coltivava una flebile speranza che arrivasse almeno un rappresentante della Lega: “Li abbiamo invitati tutti”, ha tagliato corto il segretario Pd Scipione.

Il carroccio formiano ha sposato da mesi la linea dell’attendismo. Della serie restiamo a guardare in attesa di capire quali saranno le future indicazioni provinciali e regionali. Ad esempio: se tornare a far parte del centrodestra unito (ha vinto le comunali solo nel 2008, perché guidato dal senatore centrista Michele Forte) oppure affiancarsi ad un’alternativa civica. Come quella del Pd. Di tempo ancora ce n’è. Ma non troppo.

L’attendismo della Lega non piace, per esempio, ad altre associazioni pronte a diventare liste civiche da allestire contro“l’attuale amministrazione comunale”. La più importante si chiama “Iniziativa per Formia” che, presieduta da uno dei due ideologi della giunta Taddeo, l’avvocato Luca Scipione, ha partecipato ed è intervenuto all’assemblea della sala “Falcone-Borsellino” per complimentarsi per i suoi contenuti.

Scipione, in effetti, ha bissato la sua partecipazione lo scorso settembre alla Festa Democratica quando, invitato da un suo omonimo e amico, il capogruppo Dem Luca Magliozzi aveva – e l’ha ripetuto venerdì sera – sottolineato l’infinita di criticità acuite dall’attuale amministrazione di cui è stato nel 2021 uno dei due ispiratori.

“Uno spazio aperto sui bisogni reali della città”

Stefano Scipione

Il neo coordinatore del Pd Stefano Scipione sapeva di bluffare quando ha sostenuto che “Open Formia – Idee in Comune” “non è una piattaforma civica né un soggetto che intende partecipare come attore politico. È, al contrario, uno spazio aperto e plurale, che mette al centro il confronto sui bisogni reali della città e la condivisione di idee e proposte utili all’azione amministrativa di oggi e alle scelte di domani” ha esordito il coordinatore Dem Scipione affiancato dal capogruppo Magliozzi e la consigliera Imma Arnone.

L’incontro ha rilanciato, d’altro canto, idee, proposte ed esperienze positive già presenti sul territorio: progetti di inclusione, il rafforzamento dei servizi di prossimità, il tema della casa, il valore del lavoro degli operatori, il sostegno alle persone con disabilità e ai minori in difficoltà. “Un insieme di esperienze che dimostra come a Formia esistano competenze e risorse importanti che meritano di essere messe in rete”.

Una piattaforma web

Ma a fare la differenza sono stati gli interventi di operatori, rappresentanti di associazioni e semplici cittadini “che ogni giorno sul campo danno voce – ha aggiunto la consigliera dem Arnone – ai bisogni reali e a far emergere problemi e possibilità spesso poco visibili”. Insomma l’assemblea di venerdì ha tracciato un percorso da compiere. Open Formia nasce per costruire uno spazio di confronto continuo “in cui ascolto, partecipazione e proposte possano trasformarsi in azioni concrete per la città”.

Per ampliare ulteriormente la partecipazione, è stata attivata anche una piattaforma web attraverso la quale è possibile inviare contributi, idee e proposte. Uno strumento indispensabile per permettere di partecipare anche a chi non ha la possibilità di essere presente fisicamente o di far sentire la propria voce nei luoghi tradizionali del confronto pubblico.

Il PD vuole diventare protagonista

Che il Pd voglia diventare un assoluto protagonista nella prossima offerta politico-elettorale al Comune di Formia l’ha più volte dichiarato il suo coordinatore cittadino. “Oggi più che mai, è necessario dimostrare che l’alternativa è possibile, attraverso un lavoro collettivo e una visione chiara per il futuro del nostro territorio – è il pensiero di Stefano Scipione – La politica, anche a livello locale, appare incapace di rispondere alle sfide della contemporaneità. Formia ne è un esempio: una città disillusa, priva di una visione di sviluppo, dove ci siamo ormai abituati a considerare l’ordinaria amministrazione come un evento straordinario”.

“È tempo di riportare la politica al centro del dibattito cittadino, di affrontare le criticità strutturali della nostra comunità e costruire una visione che parta dall’interesse collettivo – ha chiosato Scipione – Siamo pronti a raccogliere la sfida di costruire un’alternativa credibile. L’obiettivo è chiaro: una politica che torni a essere strumento di cambiamento reale. Il cammino continua, con la consapevolezza che il cambiamento non è solo possibile, ma necessario”.