Formia, Imma “guarda oltre” e riabbraccia il Pd

Scossone nella politica cittadina con il ritorno nei dem del consigliere Arnone, uscita 4 anni fa a seguito del commissariamento del partito. Una mossa che va rafforzare i democratici sia a livello locale che provinciale. Prime manovre in vista delle elezioni del 2027. Intanto Luca Scipione, ex Forza Italia, s'avvicina al fronte progressista con l'associazione "Iniziativa per Formia"

Non è poi così vero che due rette non s’incontrano sulla stesso piano. A chiedere ed ottenere di derogare a questa legge è Imma Arnone, il capogruppo della lista “Guardare Oltre” che dal prossimo Consiglio comunale di Formia sarà il terzo consigliere del Partito Democratico.

Mancano gli ultimi dettagli ma quanto è avvenuto a Gaeta nelle scorse settimane (l’ex candidato a sindaco Sabina Mitrano ed il presidente della commissione “Controllo e Garanzia” Franco De Angelis si sono affiancati al capogruppo Dem Emiliano Scinicariello) sarà bissato a Formia. Con il Pd che almeno a livello numerico, avrà la stessa consistenza della Lega. Cioè del Partito che ha espresso Amato La Mura, quale candidato a sindaco anti-Gianluca Taddeo alle amministrative dell’ottobre 2021. (Leggi qui: Gaeta, una tempesta in una bottiglia d’acqua: il sindaco fa litigare il Pd).

Una frattura che si ricompone

Si stata ricomponendo, dunque, quella frattura che quattro anni fa vide il Pd dividersi nel momento in cui il Partito provinciale era stato commissariato dopo i guai giudiziari che colpirono il senatore Claudio Moscardelli. All’epoca Imma Arnone fece una scelta elettorale coraggiosa e, capeggiando la lista “Guardare Oltre”, decise di non seguire il Pd ma scelse di far parte di quella coalizione trasversale che, capeggiata da Amato La Mura, perse le elezioni contro Gianluca Taddeo. Le perse per il mancato apporto dei componenti di un “condominio“: 38 voti di differenza su una popolazione di quasi 40mila persone.

Luca Magliozzi

Il Pd si divise nel momento in cui l’allora Segreteria, guidata da Ottavia Raduazzo, decise di sostenere a maggioranza la candidatura a sindaco di Luca Magliozzi. La sua fu una discreta affermazione personale ma in consiglio approdarono soltanto lui e l’esordiente Alessandro Carta. (Leggi qui: Bartolomeo varca il Rubicone e firma per La Mura. E qui: Il Pd sceglie Magliozzi: candidato e simbolo).

Al Partito formiano non rimase altro che raccogliere i cocci e smentire a fatica alcune indiscrezioni. Secondo le quali, in sede di ballottaggio “pezzi” di elettorato Dem avesse sostenuto Taddeo per lanciare un chiaro segnale politico di sfida all’ex sindaco Sandro Bartolomeo (e marito della dottoressa Arnone), considerato vicino a La Mura. (Leggi qui: Per Taddeo un Consiglio senza… Conte).

Decisivo l”intervento di Sarubbo e La Penna

Da quel momento i consiglieri Arnone, Carta e Magliozzi hanno fatto fatica a scambiarsi uno sguardo. E la conferma, puntuale, non tardò ad arrivare quando si insediò la rinnovata assemblea formiana: Magliozzi e Carta seduti da una parte, Imma Arnone da tutt’altra parte.

Omar Sarubbo

La recente conferma di Omar Sarubbo alla Segreteria provinciale ed i buoni uffici del consigliere regionale Salvatore La Penna (ora componente della Segreteria Regionale Pd del Lazio) hanno fatto rimarginare la ferita nel Pd e nel centrosinistra formiano. Anche se il momento in cui le parti sono tornate a parlarsi sul piano politico è stato lo svolgimento del congresso cittadino la scorsa settimana.

L’elezione di Stefano Scipione alla Segreteria è coincisa con la decisione della Arnone di rinnovare il suo tesseramento al Pd. Che, nonostante qualche mal di pancia interno, è stata accolta complessivamente con favore per evitare di ripetere gli stessi e gravi errori della campagna elettorale del 2021. (Leggi qui: L’elezione di Stefano Scipione non guarisce le ferite del Pd formiano).

Un disgelo iniziato in Consiglio comunale

La conferma del disgelo è arrivata a più riprese quando i due esponenti del Pd in Consiglio hanno sottoscritto (a differenza del Gruppo consiliare della Lega) la richiesta di convocazione proposta dalla Arnone. O che quest’ultima fosse prodiga di generosi attestati di solidarietà nei circostanze in cui Luca Magliozzi e Alessandro Carta sono stati pesantemente attaccati, sul piano politico e personale, dal sindaco Taddeo e dal presidente del Consiglio comunale Pasquale Cardillo Cupo.

L’aula consiliare di Formia

L’adesione di Imma Arnone (“un valore aggiunto di indiscussa esperienza”) al gruppo consiliare del Partito Democratico di Formia è stata salutata con favore dai vertici provinciali del Pd cui si è aggiunto anche il sostegno della componente riformista provinciale guidata dall’ex segretario pontino Claudio Moscardelli.

Questo ricompattamento all’interno dei Dem provocherà una rimodulazione – secondo quanto prevede lo Statuto – delle Commissioni consiliari permanenti ed i consiglieri Carta, Magliozzi e Arnone dovranno rinunciare a qualche rappresentanza ottenuta subito dopo il voto amministrativo di qualche anno fa.

L’annuncio alla Festa dell’Unità

L’annuncio dell’adesione della Arnone da parte del Segretario cittadino Stefano Scipione potrebbe avvenire nel corso del fine settimana quando la villa comunale di via Vitruvio ospiterà l’annuale festa dell’Unità. E sullo sfondo dell’iniziativa ci saranno le elezioni amministrative del 2027 di cui si parlerà domenica sera, alle 19, in occasione del convegno, molto atteso, dal titolo “Costruire l’alternativa a Formia”. Sono stati invitati a parteciparvi i dirigenti delle forze politiche del fronte progressista e dell’associazionismo cittadino.

Stefano Scipione

Confermata una voce che circola da giorni: in villa comunale domenica sera ci sarà l’avvocato Luca Scipione che, consigliere comunale di Forza Italia oltre vent’anni fa, è un nome pesante della politica formiana. Figlio d’arte sia in politica che per l’attività forense (il padre Aldo è stato consigliere comunale e provinciale per la Dc), Luca Scipione è considerato uno dei due “ingegneri” che alle amministrative del 2021, insieme all’allora presidente del Consorzio Industriale Salvatore Forte, costruirono il laboratorio Forza Italia-Fratelli d’Italia guidato dall’attuale sindaco Taddeo.

La mina vagante Luca Scipione

I rapporti (anche di natura personale) tra il primo cittadino e Scipione non sono più idilliaci da tempo, da quando Chiara Avallone, fu costretta a dimettersi da assessore alle Attività Produttive del comune di Formia

Luca Scipione

Scipione, che sa gestire i tempi, prima dell’estate si è recato presso uno studio notarile e ha costituito l’associazione “Iniziativa per Formia”, che da giorni sta lanciando siluri contro l’amministrazione Taddeo: prima un documento per stigmatizzare la mancata approvazione del Piano Urbano del Traffico e poi un altro sulla “pessima gestione” della principale voce del Pil cittadino, ovvero il turismo.

Il presidente di “Iniziativa per Formia”, che per molti diventerà una lista civica, andrà alla Villa comunale perché è impegnato ad allargare la sua base. Al momento è solo associativa ma tra qualche mese potrebbe diventare di tipo elettorale.

Il Pd, dopo i quattro mandati di Sandro Bartolomeo, non ha toccato più palla. E la scelta (all’elezione a segretario di Stefano Scipione c’era sempre l’omonimo Luca Scipione) di diventare il locomotore del treno messo sui binari dall’ex amico di Taddeo potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata.