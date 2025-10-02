Formia, la Lega scende dall’Aventino e la minoranza è pronta a ricompattarsi

Le opposizioni ritrovano l'unità firmando la richiesta di un consiglio comunale straordinario. Fondamentale l'adesione degli esponenti del "carroccio". Ora però servirà il test dell'assise per misurare la rinnovata coesione

Due firme per ricompattare la minoranza consiliare di Formia. A metterle sono stati i due Consiglieri della Lega che per mesi avevano rifiutato di farlo. Nelle ore scorse c’è stato il totale cambio di rotta: hanno aggiunto i loro nomi sotto al foglio con il quale gli altri 4 esponenti della minoranza (tutti di Centrosinistra) chiedono la convocazione di un Consiglio comunale straordinario in base all’articolo 4 dello Statuto. I Gruppi dell’area progressista ci provavano da mesi: ma senza l’appoggio della Lega le loro 4 firme erano insufficienti a far partire l’iter.

Ne occorrevano cinque, ne sono arrivate due in più. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto dopo la dura presa di posizione fatta nei giorni scorsi dall’ex sindaca grillina Paola Villa. Aveva puntato il dito proprio contro la Lega, accusandola di essere ormai “una protesi della giunta Taddeo” per la sua inattività. In linguaggio più politico: con la sua inerzia la Lega stava compiendo un favore alla Maggioranza FI – FdI guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. (Leggi qui: Paola Villa rompe il silenzio: “La Lega è una stampella della maggioranza”. E leggi qui: La Lega respinge l’assalto di Villa. E apre un varco al Pd).

Prove di unità

Amato La Mura

Il colpo ha fatto effetto. Dopo mesi di silenzio — l’ultima loro firma risaliva a maggio 2025 — i tre consiglieri del Carroccio Antonio Di Rocco, Amato La Mura e Nicola Riccardelli si sono risintonizzati con il fronte dell’opposizione. Sono tornati a fare squadra con Imma Arnone (Guardare Oltre – Pd), Alessandro Carta e Luca Magliozzi (Pd), oltre alla stessa Paola Villa (Un’Altra Città – M5S).

Il primo risultato: hanno riportato al tavolo quella coalizione che, seppur sconfitta alle elezioni Comunali del 2021, oggi cerca nuova voce e visibilità. Ma soprattutto la mossa segna un passaggio politico importante: la minoranza, fino a ieri frammentata e silente, prova a riorganizzarsi. E lo fa partendo da un atto concreto, non da un comunicato.

Ora la palla passa alla maggioranza, ma il segnale è chiaro: l’opposizione, almeno per adesso, c’è.

La chiave politica

Renata Ranucci e Pasquale Cardillo Cupo

Questa seduta non si svolgerà subito. Sarà a discrezione del presidente dell’assemblea Pasquale Cardillo Cupo, convocarla. Se ne riparlerà subito dopo l’approvazione del Bilancio Consolidato. È una priorità: il comune di Formia non lo ha approvato entro il termine di legge del 30 settembre ed ora dopo la diffida del prefetto se non lo licenzia entro il nuovo termine prorogato, cade l’intera amministrazione. Tecnicamente possibile, praticamente improbabile..

Alle minoranze la tempistica del Consiglio chiesto da loro interessa relativamente. Era di assoluta importanza politica invece recuperare il rapporto con la Lega che da mesi aveva scelto di estraniarsi dalla vita ammnistrativa . I Consiglieri comunali del ‘Carroccio’ non lo ammetteranno neppure sotto tortura ma hanno firmato la richiesta di convocazione (seppur con qualche loro integrazione) dopo aver capito che del loro apporto numerico, l’amministrazione Taddeo, già molto “large”, non sa che farsene.

Gianluca Taddeo

Soprattutto dopo che il sindaco ha deciso un rimpasto di Giunta, nominando tre assessori ma senza nessuna traccia di presenza politica della Lega. A quel punto, compreso che per loro c’era nulla, i consiglieri Di Rocco, La Mura e Riccardelli, dopo un lungo corteggiamento, hanno deciso di esercitare il vero mandato per il quale sono stati eletti: quello di fare opposizione.

La prova del consiglio

Il test chiave sarà il Consiglio comunale in cui la trattazione dei quattro argomenti all’Ordine del Giorno non ammetterà bluff di sorta. In testa ci sono l’approfondimento, aggiornamento e chiarimento sulle vicende intercorse tra la Futuro Rifiuti Zero (la società per la raccolta dei rifiuti che coinvolge più Comuni) ed il Comune di Ventotene, socio di minoranza. Poi ci sarà la relazione sull’allargamento del servizio al Comune di San Cosma e Damiano “con chiarimenti sulle modalità con cui è stato disposto l’affidamento, il servizio e sulle ricadute per l’organizzazione e la gestione della società”.

L’aula consiliare

Da mesi nell’agenda politico-amministrativa formiana è tornato a campeggiare il punto riguardate l’approvazione del progetto definitivo della strada Pedemontana, attualmente sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente. Con particolare riferimento alta riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni.

Il Consiglio comunale non ha mai presentato alcun tipo di emendamento e per questo motivo le minoranze vogliono capire l’entità degli “atti depositati dagli enti competenti e le eventuali interlocuzioni prodotte dal Comune di Formia”.

Coises e Acqualatina, temi caldi

L’assemblea del Coises

Dal mese di febbraio all’amministrazione Taddeo è stato assegnato il compito di diventare l’ente capofila del Coises, il consorzio interamente pubblico che dovrà occuparsi, in stretto coordinamento con la Regione, della gestione delle politiche sul territorio del Golfo. Un po’ come il Consorzio dei Servizi Sociali del Cassinate in provincia di Frosinone.

Le opposizioni pretendono ora di ricevere una serie di “aggiornamenti” sulle attività svolte dal Consorzio socio-sanitario “con particolare attenzione al grado di operatività dell’ente e allo stato dei trasferimento delle risorse e del personale dal Comune di Gaeta, già capofila del Distretto”.

E dulcis in fundo il caso-Acqualatina dopo la richiesta dell’ente gestore di ottenere una ricapitalizzazione, per quasi 30 milioni, del bilancio che “sarà a carico dei cittadini”. Ma le minoranze hanno deciso di non nascondersi più ma pretendono di conoscere “l’indirizzo dell‘Amministrazione”. Lega compresa.