Forse portavoce, magari candidato: Magliocchetti benedice Fiorletta

Indicato da molti come il successore del "ribelle" Tomaselli, potrebbe incarnare lo spirito di rivalsa per Fratelli d'Italia ad Isola del Liri dopo il fallimentare "test Bonvenga"

Potrebbe non essere soltanto il prossimo portavoce locale di Fratelli d’Italia. Ma anche, almeno in prospettiva, il potenziale candidato a sindaco per un centrodestra unito alle prossime comunali di Isola del Liri. Premesso che al voto mancano cinque anni e che nella politica di oggi cinque mesi sono un’Era Geologica. Più di un’ipotesi però, se a dirlo è una persona che, almeno nella città della cascata, conta parecchio per quanto riguarda gli equilibri politici locali e non soltanto, del mondo conservatore.

Il delfino in pectore del centrodestra ad Isola del Liri è Luca Fiorletta, già candidato al Consiglio comunale all’interno della coalizione di centrodestra che alle ultime Comunali ha visto perdente Debora Bovenga. Il rilievo di Fiorletta ad Isola del Liri è testimoniato da una dichiarazione rilasciata qualche giorno fa dal senatore Bruno Magliocchetti.

Gli anni ruggenti della De Filippis

Il senatore Bruno Magliocchetti (Archivio Alessioporcu)

Questo a margine dei funerali, celebrati qualche giorno fa in città, di Gemma De Filippis, preside e soprattutto assessore alla Cultura del Comune di Isola del Liri dal 1992 al 1999. Sono gli anni ruggenti della prima amministrazione di centrodestra in città, con la De Filippis che rappresentò il volto culturale della rivoluzione economica e sociale del senatore Magliocchetti. Battuto poi, all’alba del nuovo millennio, dal suo successore Vincenzo Quadrini.

Ed è stato proprio poco prima dell’inizio delle esequie del compianto assessore che il senatore ha voluto ribadire che, secondo lui, dovrebbe essere proprio Luca Fiorletta il prossimo nome su cui puntare per ricostruire il centrodestra isolano.

Centro-destra che deve, al momento, ancora riprendersi da una mazzata non indifferente. Dopo la sconfitta senza attenuanti alle elezioni che hanno portato alla scontata riconferma di Massimiliano Quadrini, che ha battuto nettamente la sua principale avversaria Antonella di Pucchio. In questo contesto il centrodestra rappresentato da Debora Bovenga di fatto non è pervenuto, nonostante il buon esito nelle precedenti consultazioni. Evidentemente qualcosa, a livello locale, non ha funzionato nella proposta conservatrice.

Il caso Tomaselli e l’input ad un volto nuovo

Del resto, che il centrodestra ad Isola del Liri sia attualmente spaccato lo dimostra anche la vicenda, ancora lontana dalla chiusura, della cacciata di Mauro Tomaselli. Cioè dell’ex portavoce di Fratelli d’Italia in città. Tomaselli è stato messo da parte dopo il suo endorsement a favore di Antonella di Pucchio. (Leggi qui: Tomaselli: “Commissariate FdI”. Il Partito: “Chi è?”).

Una cacciata alla quale Tomaselli ha reagito in maniera molto polemica, parlando di un Partito, Fratelli d’Italia appunto, che ad Isola del Liri e non soltanto è sostanzialmente diventato un poltronificio, dedito più alla ricerca di strapuntini e di vantaggi personali che non all’azione sul territorio. (Leggi qui: La revoca che divide ma cambia generazione a FdI).

In attesa della protesta polemica che lo stesso Tomaselli ha annunciato da tempo, ovvero la volontà di andare a incatenarsi davanti alla sede nazionale del Partito, resta il mistero su chi sarà il prossimo portavoce di Fdi in città.

La linea Ruspandini-Maura che tiene

Daniele Maura e Massimo Ruspandini

Molti pensano che sarà proprio Luca Fiorletta. Un’indicazione che, a questo punto, appare corroborata anche dalla legittimazione fatta dal senatore Magliocchetti. Fiorletta, correttamente, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, limitandosi a ribadire la volontà di lavorare nel territorio e per il territorio, e ribadendo la propria adesione alla linea del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini e del consigliere regionale Daniele Maura.

Resta un elemento importante: da tempo la città ha bisogno, almeno per quanto riguarda il centrodestra, di voltare pagina e di cambiare completamente classe dirigente. Un percorso che potrebbe magari non pagare nel breve periodo; ma che è l’unico da seguire se si vogliono evitare altre sconfitte. Una linea che, per molti, proprio Luca Fiorletta, da neo segretario di Fdi prima e da possibile candidato a sindaco poi, potrebbe impersonare in città.