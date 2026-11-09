Forza Italia, a Ferentino il bis di Alatri

Dopo Alatri, anche a Ferentino si dimette la segretaria cittadina di Forza Italia, Annalisa Fanella: direttivo decaduto, commissario Natalia e addio di Mariani. Intanto in Consiglio subentra Enza Paragallo a Vittori.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

A Ferentino va in onda la replica del film politico già proiettato ad Alatri: si dimette la Segretaria cittadina di Forza Italia, il Direttivo decade e il Commissario arriva direttamente dai quadri provinciali. Ad Alatri era stato Bruno Addesse a lasciare il 21 ottobre. Qui tocca ad Annalisa Fanella. (Leggi qui: Forza Italia volta pagina: dopo Addesse il rilancio passa a Florenzani).

La replica di Alatri

Fanella si è dimessa per divergenze con i vertici provinciali. Era stata eletta un anno fa sulla base di un accordo che aveva messo d’accordo, all’unanimità, le diverse anime del Partito. Negli ultimi mesi, però, era finita nel mirino di una parte del Direttivo cittadino, pronto a sfiduciarla. Aveva chiesto e ottenuto un confronto con i vertici provinciali, sperando in una difesa unanime della sua persona. Non è arrivata, le divergenze si sono allargate e la Segretaria ha lasciato.

Alessandro Zera

La Segretaria si aspettava che da Frosinone le facessero quadrato: invece le hanno fatto notare che il ruolo di un Segretario cittadino è quello di mediare, conciliare le posizione, trovare un comune denominatore attraverso la linea ufficiale del Partito. E per amalgamare occorre riunire, parlare, limare. Cosa che a Ferentino non avveniva. Di fronte alla prospettiva della sfiducia e senza una difesa da Frosinone, l’unica via d’uscita erano le dimissioni. Arrivate puntuali.

Con lei decade anche il Direttivo cittadino. La Segreteria provinciale ha nominato commissario il sindaco di Anagni Daniele Natalia, e portavoce Alessandro Zera, responsabile nazionale del Dipartimento Sport di Forza Italia Giovani nonché componente del Dipartimento nazionale Sport del partito.

L’addio di Mariani a Forza Italia

da sinistra: Pietro Stabile, Amedeo Mariani e Nico Dell’Olio

Il terremoto non si ferma a Fanella. Diversi componenti del vecchio direttivo hanno lasciato il Partito e fa rumore l’addio dell’ex assessore all’Urbanistica e mister preferenze Amedeo Mariani, già allontanatosi nei mesi scorsi dai vertici provinciali.

È pronto a tornare in campo alle Comunali di Ferentino del 2028, se non in prima persona con candidati di sua stretta fiducia. Con loro sta già costruendo un’associazione e chiamando a raccolta giovani, personalità del mondo culturale e professionale.

Punto programmatico fondamentale: la vicinanza alle persone più bisognose. Forza Italia a Ferentino non ha rappresentanti in Consiglio Comunale e con Mariani perde anche il suo uomo delle preferenze, che prepara il 2028 fuori dal Partito.

Intanto in Consiglio

Enza Paragallo

Il Consiglio Comunale ha altro in agenda. Il presidente Claudio Pizzotti deve convocarlo per surrogare il Consigliere deceduto Luigi Vittori con la prima dei non eletti della sua lista, Ferentino nel Cuore: Enza Paragallo. La lista sarà rappresentata per la prima volta da due donne, lei e Federica Fiorletta.

Il sindaco Piergianni Fiorletta potrebbe assegnare a Paragallo la stessa delega di Vittori: i Servizi Sociali. Nella stessa seduta saranno votati i presidenti ed i componenti della I e della III Commissione consiliare. Alla III manca Maurizio Berretta, che si è dimesso da presidente e da membro in segno di protesta contro il rimpasto delle deleghe deciso dal sindaco, da cui è rimasto di fatto fuori. (Leggi qui: Ferentino: il lutto, il rimpasto ed il terremoto).

Due città, due dimissioni, due commissari arrivati da fuori: il copione è lo stesso. Ora si vedrà se lo sarà anche il finale.