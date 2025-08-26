Un'altra grana per la sindaca Matilde Celentano. Gli azzurri attaccano il primo cittadino per non essere stati coinvolti in alcune decisioni strategiche per la città come il via libera al progetto per realizzare un impianto di accumulo a batterie di energia da fonti rinnovabili, "Chiediamo un metodo di lavoro condiviso", ha detto il segretario Di Rubbo. Critiche anche dal M5S, la difesa di FdI

Si aggrava la crisi politica interna al Comune di Latina. Ora è Forza Italia a lamentare di essere stata esclusa da alcune scelte. Da quella di concedere all’Università La Sapienza i due immobili storici della Banca d’Italia e del Garage Ruspi, all’ultimo episodio, un impianto di accumulo a batterie di energia da fonti rinnovabili , che la Sogin (società di gestione degli impianti nucleari, impegnata nel decommissioning della ex centrale nucleare di Borgo Sabotino) intende realizzare presso l’ex Cirene (reattore di studio scientifico).

La notizia è apparsa subito dopo la pubblicazione, da parte del Comune di Latina, della determina di approvazione della positiva conclusione della conferenza di servizi (con diverse prescrizioni) sul progetto, denominato Bess (Battery energy storage system) per uno scambio di energia elettrica pari a 266,5 megawatt con la centrale a poca distanza .

Innanzitutto, di cosa si tratta? In due parole. L’Italia produce tanta energia elettrica da fonti rinnovabili: ha colmato il ritardo degli anni scorsi ed è al pari degli altri Paesi Ue. Ma la sua rete elettrica non è in grado di trasportare tutta quell’energia. E quindi la produzione di pannelli fotovoltaici, pale eoliche ed idroelettrico finisce (per una parte) sprecata. Servono batterie nelle quali immagazzinare l’energia prodotta in più per usarla quando serve. È esattamente quello che il Comune di Latina ha autorizzato.

Cinque Stelle all’attacco, la difesa di FdI

Dopo alcune ore di silenzio, il progetto era stato contestato dal M5S e in particolare dalla capogruppo Maria Grazia Ciolfi, lamentatasi del fatto che né Commissioni né Consiglio comunale fossero stati informati. E del fatto che il Comune non abbia richiesto ristori per quella che definisce “una nuova servitù per il territorio, dopo quella nucleare”.

Subito, il progetto era stato strenuamente difeso dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che aveva parlato di “svolta strategica per l’energia rinnovabile, perché questo sarà il primo impianto in Italia e il più grande in Europa . La nostra città avrà così un ruolo di primo piano nello sviluppo di un sistema energetico moderno, sostenibile e sicuro”.

La sferzata di Forza Italia

Forza Italia però non ci sta. Per bocca del segretario provinciale, Giuseppe Di Rubbo, gli azzurri spiegano che “scelte come queste non si possono apprendere dalla stampa. Non possono essere calate dall’alto all’insaputa di chi come Forza Italia compone la maggioranza di governo della città. Il punto è che si deve consentire a tutte le forze di maggioranza di partecipare e dare il proprio contributo sempre costruttivo e nell’interesse esclusivo dei cittadini”.

Un attacco durissimo. Di Rubbo precisa che si tratta di “un progetto importante di portata nazionale ed europea. Da sempre Forza Italia, a tutti i livelli istituzionali, si è battuta e si batte per l’autonomia energetica e per lo sviluppo delle proprie comunità ed imprese. Si tratta di un’opera strategica che dovrebbe procurare vantaggi che vanno ben oltre il territorio comunale. Ma proprio a fronte della sua rilevanza non possiamo non esprimere disappunto sulle modalità con cui abbiamo appreso questa decisione contenuta nella determinazione approvata l’11 agosto 2025”.

Di Rubbo un fiume in piena

Il segretario aggiunge come da questo progetto si sarebbero potuti ottenere “benefici, come ristori ed opere compensatorie, che un progetto di tale rilevanza potrebbe comportare. Rileviamo, per esempio, che interventi e benefici potrebbero essere utilizzati per la messa in sicurezza dei due ponti, di cui il Mascarello, ancora interdetti e fondamentali per la viabilità della zona”.

L’ex Garage Ruspi altro nodo del contendere tra Forza Italia e la sindaca

E non è tutto, perché gli azzurri rivangano anche il passato: “Siamo costretti a constatare che, come accaduto con l’Università a cui sono stati assegnati il Garage Ruspi e l’immobile ex Banca d’Italia, si assumono decisioni senza che alla base esista la possibilità da parte delle forze di governo di contribuire per ottenere, nell’interesse del territorio e dei cittadini, maggiori vantaggi”. (Leggi qui: Consegnate le chiavi: Ruspi e Banca d’Italia da oggi sono della Sapienza).

Per questo, “chiediamo che presto ci sia data la possibilità di conoscere e approfondire non solo il progetto nel merito ma, con l’occasione, anche un metodo di lavoro condiviso. È necessario consentire a tutte le forze di governo di partecipare realmente alle scelte amministrative non come semplici spettatori. Siamo una coalizione e non un monocolore e, come tali, dobbiamo agire”.

Un’altra spina per la sindaca Celentano

È quindi un nuovo grattacapo, per la sindaca Matilde Celentano, dopo quelli che riguardano la richiesta di maggiore visibilità di uno dei gruppi consiliari a lei più vicini, quello del gruppo della sua Lista Celentano (all’epoca delle elezioni includeva Rinascimento Sgarbi e Fare Latina, con diversi candidati).

Gruppo che desidererebbe avere un maggior peso in giunta, come emerso anche da un altro post pubblicato oggi dall’ex consigliere comunale Ivano Di Matteo, fratello di Claudio, attuale consigliere comunale del gruppo stesso: “A volte è necessario rimettere in discussione schemi di Giunta trovare nuove soluzioni per problemi complessi. Questo richiede il coraggio di sperimentare e la disponibilità a dialogare con chi ha visioni diverse”.