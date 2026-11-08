Forza Italia apre a Patto Civico: Padovani alza il muro e lancia l’aut aut

Ad Alatri Florenzani e i vertici provinciali dialogano con Patto Civico per portare due Consiglieri in Forza Italia. Padovani, trent’anni nel partito, insorge: «O noi o loro». E intanto il centrodestra aspetta Frosinone

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Una sede aperta a proprie spese nel mese di luglio, con il ministro Antonio Tajani al taglio del nastro e oggi chiusa: è quello che Bruno Addesse ha lasciato a Forza Italia ad Alatri andando via e sbattendo la porta. Il nuovo corso è cominciato la settimana scorsa con l’arrivo del commissario provinciale Giammarco Florenzani: che per paradosso la porta del Partito prova a socchiuderla davanti a Patto Civico, la lista che per anni ha contestato questa maggioranza. Non è l’unica novità: se il commissario prova ad aprire c’è chi, dopo trent’anni di appartenenza al Partito, quella porta vorrebbe richiuderla a chiave. (leggi qui: Addesse sbatte la porta di Forza Italia e se ne va e Forza Italia volta pagina: dopo Addesse il rilancio passa a Florenzani)

L’apertura a Patto Civico

Rossella Chiusaroli e Gianmarco Florenzani

Il commissario nominato dalla Coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli ha avviato un dialogo con la lista Patto Civico. L’obiettivo strategico è quello di far confluire la civica nel Partito e acquisire, nell’operazione, anche i suoi due Consiglieri.

All’altra parte della porta c’è Dario Ceci, responsabile di Patto Civico. Sulla carta la mossa ha una sua logica: un Partito rimasto senza coordinatore cittadino ripartirebbe con due Consiglieri in più. Dal punto di vista strategico l’operazione è valida; resta da vedere se sul piano politico è digeribile per quelli che in Forza Italia ci stanno già e ci stavano anche da prima.

Il no di Padovani

Gianni Padovani

Una figura storica del Partito non ci sta e lo dice senza giri di parole. Gianni Padovani, in Forza Italia da trent’anni e assessore allo Sport, risponde: «Non se ne parla proprio». In questi giorni ha sentito il Commissario e gli avrebbe ribadito che bisogna lavorare a una ricomposizione con il gruppo di Bruno Addesse. A suo dire, il modo in cui la rottura è stata gestita rappresenta un’estromissione del Gruppo: c’erano i margini per una ricomposizione, soprattutto tutti i quadri e gli iscritti stanno sulla stessa linea e Addesse ha dimostrato di saper lavorare, ricreando entusiasmo .

La scoperta che Florenzani, nelle stesse ore in cui parlava con Padovani, incontrava anche Ceci «lascia increduli e senza parole». Perché? Il suo ragionamento è lineare: per Padovani «è assurdo» avviare un dialogo con una lista oggi all’opposizione, che per anni ha contestato duramente la maggioranza e l’amministrazione e non ha risparmiato critiche feroci al sindaco. Far confluire nel Partito chi ha attaccato il centrodestra su ogni questione, aggiunge, non ha senso.

O noi o loro

L’ex coordinatore cittadino di FI Bruno Addesse

Il messaggio, riassume Padovani, è «O noi o loro»: con Patto Civico nessun dialogo e nessuna trattativa. Se l’ipotesi dovesse concretizzarsi, avverte, il suo Gruppo prenderebbe «un’altra strada». Padovani mette il Partito davanti a un aut aut: o il gruppo di Bruno Addesse, o Patto Civico.

Un dettaglio rende il quadro ancora più mosso. Bruno Addesse (il cui ritorno è invocato da Padovani) ha lasciato Forza Italia il 21 ottobre e il 4 novembre ha annunciato di voler chiedere ai vertici nazionali una valutazione politica sull’operato della Chiusaroli.

Nel frattempo, nel centrodestra di Alatri le posizioni non cambiano. I due aspiranti candidati a sindaco, Antonello Iannarilli (FdI) e Roberto Addesse (Lega, fratello di Bruno), lavorano sottotraccia in attesa degli endorsement dei civici e di ciò che si deciderà più in alto. Un particolare, però, è da osservare guardando la vicina Frosinone.

Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

La ricomposizione della crisi, cioè il patto di fine legislatura con l’inevitabile ricandidatura di Mastrangeli in quota Lega, a meno di colpi di scena riguarderà anche Alatri. Il tavolo dovrà ridefinire gli assetti nei capoluoghi del Lazio e nelle grandi città delle province: immaginare che anche la terza città della Ciociaria possa avere una casella leghista è complicato; se fosse rimasto il sindaco Maurizio Cianfrocca ed avesse deciso di fare un secondo mandato la questione era chiusa. Ma la sua rinuncia apre il dibattito. La partita di Alatri, insomma, si gioca anche a Frosinone.

In campagna elettorale, però, può succedere di tutto, e la strada civica resta sempre lì. Forza Italia ne cerca una da assorbire, ma quella strada resta aperta anche a chi volesse uscire dal Partito.