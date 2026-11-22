Dopo la kermesse Nexus 2026 il coordinamento cittadino di Forza Italia accusa il sindaco Alioska Baccarini di non aver citato Antonio Tajani. Il sindaco replica parlando di «sedicente» partito locale e di rancori personali.

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

A Roma (e non solo) governano insieme. In provincia di Frosinone la loro convivenza è più tormentata: nel Capoluogo stanno su fronti opposti, ad Alatri e Anagni si contendono la prossima candidatura a sindaco. Ora si apre un nuovo fronte: all’ombra delle terme di Fiuggi: anche qui la convivenza tra Fratelli d’Italia e Forza Italia si traduce in uno scontro politico frontale.

A far detonare la polemica nella città termale è stata la kermesse Nexus 2026, ospitata al Palazzo dei Congressi. Si è trasformata nel terreno di un duro botta e risposta tra il sindaco Alioska Baccarini, esponente di Fratelli d’Italia, e il coordinamento cittadino degli azzurri.

L’affondo di Forza Italia

Antonio Tajani

Tutto ha avuto inizio ieri da un affondo della sezione fiuggina degli azzurri. Secondo la quale Baccarini avrebbe citato, nel suo intervento alla rassegna, numerosi ospiti istituzionali e politici, tra cui ministri e leader dell’opposizione. Omettendo però di menzionare il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una scelta che gli esponenti locali del Partito azzurro hanno definito una «grave mancanza istituzionale», una «amnesia selettiva che si commenta da sola».

L’accusa al sindaco è andata oltre le dinamiche di Partito, toccando il legame tra il titolare della Farnesina e il territorio: «snobbare pubblicamente una delle più alte cariche del governo, per di più cittadino di Fiuggi, non è un torto fatto a Forza Italia: è una mancanza di rispetto verso le istituzioni e verso l’intera città».

Il circolo azzurro ha quindi invitato Baccarini a «mettere il bene di Fiuggi davanti alle proprie antipatie politiche», sostenendo che l’atteggiamento di chiusura dimostri «quanto la miopia politica possa frenare il futuro di Fiuggi» e rivendicando il successo dell’intervento di Tajani, definito «il più applaudito fra tutti».

La replica del sindaco

Alioska Baccarini (Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

La replica del sindaco Baccarini non si è fatta attendere e ha assunto toni altrettanto netti. Definendo le parole della «sedicente Forza Italia di Fiuggi» come qualcosa di «surreale, capzioso e francamente imbarazzante».

Il primo cittadino ha spiegato l’assenza del nome del vicepremier nel proprio resoconto con ragioni strettamente legate all’agenda amministrativa. Dopo l’apertura dei lavori il sindaco è rientrato in Comune per seguire l’attività ordinaria mentre l’amministrazione restava rappresentata dal vicesindaco e dalla Giunta, tornando all’evento solo nel pomeriggio.

«Il mio resoconto raccontava una giornata di lavoro, incontri e relazioni istituzionali nell’interesse di Fiuggi, non uno sterile elenco di presenze», ha precisato il sindaco, aggiungendo che «il lavoro di un sindaco non si esaurisce nelle fotografie agli eventi pubblici».

Le fratture locali

La piazza con il teatro ed il municipio di Fiuggi (Foto: Graziano Rinna)

Al di là dell’episodio legato a Nexus, lo scontro ha portato alla luce le fratture che attraversano gli equilibri politici locali. Baccarini ha rivendicato la natura civica e amministrativa della propria coalizione e ha smentito frizioni con i vertici sovracomunali del Partito alleato, affermando di avere ottimi rapporti con gli esponenti azzurri sul territorio e di non avere problemi «con una forza politica alleata e di governo».

Il bersaglio del primo cittadino è invece la declinazione locale del partito, alimentata da «poche persone in cerca di ribalta e da altre addirittura in smart working: residenza altrove, veleno a Fiuggi».

Nel suo intervento, il sindaco ha ricostruito la geografia dell’opposizione cittadina per sottolineare quella che definisce un’anomalia politica tutta fiuggina. Baccarini ha ricordato che alle ultime elezioni amministrative la lista di Forza Italia ha ottenuto «zero consiglieri comunali», collocandosi fuori dall’Aula, mentre in Consiglio Comunale l’unico rappresentante riconducibile agli azzurri è un consigliere uscito dalla maggioranza che, secondo il sindaco, opererebbe in sintonia con il Partito Democratico locale: «due partiti che a Roma si sfidano e a Fiuggi si abbracciano; sarebbe persino una strategia legittima, se a unirli non fosse soltanto il rancore condiviso».

Insomma, Forza Italia a Fiuggi è contro il sindaco non per ragioni politiche ma per «rancori personali e vecchie questioni mai superate» legate a figure in passato allontanate dall’amministrazione. Una situazione di cui, per il sindaco, dovranno occuparsi i livelli provinciali e regionali di Forza Italia. Perché «Fiuggi non ha bisogno di rancori personali. Ha bisogno di lavoro, serietà e futuro».