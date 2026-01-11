In politica, come in diplomazia, il cambio dell’interlocutore non è mai neutro. La nomina di Gianmarco Florenzani segna per Forza Italia l’apertura di una nuova fase nei rapporti con gli alleati, soprattutto a Frosinone.

In diplomazia il cambio di ambasciatore non è mai un atto neutro. È un segnale. Spesso eloquente, quasi sempre strategico. Indica un cambio di rotta o, quantomeno, la disponibilità a rivederla. Perché chi ha difeso una linea fino in fondo, irrigidendola nel tempo, difficilmente può essere lo stesso a riaprire il dialogo senza rimetterci la faccia. Così si avvicenda. E quasi sempre si promuove. Questo schema, antico quanto la politica estera, vale anche nella politica interna. Ed è esattamente ciò che sta accadendo in Forza Italia in provincia di Frosinone, da anni il fronte più caldo e delicato nei rapporti tra alleati.

Da oggi il nuovo “ambasciatore” dei rapporti politici provinciali è l’avvocato Gianmarco Florenzani. A lui viene affidata la delega ai rapporti con tutte le forze alleate sull’intero territorio provinciale. Una scelta che parla chiaro: si apre una fase nuova, o almeno si prova a renderla possibile.

L’annuncio

Ad annunciarlo è la segretaria provinciale Rossella Chiusaroli, in una nota condivisa con il coordinatore regionale Claudio Fazzone: “Con grande entusiasmo annuncio la mia decisione, condivisa con Claudio Fazzone, di conferire al consigliere Gianmarco Florenzani, vicepresidente del CAL, la delega provinciale ai rapporti con gli alleati. L’ottimo lavoro che Florenzani sta svolgendo all’interno del CAL rappresenta una garanzia di continuità e di ulteriore impegno sul territorio”.

Florenzani ha accolto la nomina con un voto unanime del Partito e con parole che confermano il senso politico dell’operazione: “Forza Italia resta il perno centrale dell’azione politica in questa provincia. Mi confronterò costantemente con gli alleati per garantire partecipazione e collaborazione efficace”.

Tradotto dal linguaggio della diplomazia a quello della politica locale: cambia l’interlocutore, cambia il metodo, cambiano i toni, non cambiano le posizioni ma c’è la possibilità di cambiarle. E quando cambia l’ambasciatore, difficilmente è solo un dettaglio. È un segnale fortissimo per Frosinone città, lì dove Forza Italia è all’opposizione da due anni. La posizione di chiusura del sindaco Riccardo Mastrangeli finora è stata netta: cambiando l’ambasciatore potrebbe cambiare l’approccio. Soprattutto ora che a Montecitorio c’è stato un chiarimento con l’altro alleato, Fratelli d’Italia. (Leggi qui: Comune di Frosinone, il vertice di Montecitorio si chiude con una tripla. Leggi qui: Frosinone, la crisi a tappe: un accordo c’è, ma il puzzle non è ancora completo).

Forza Italia: “Spettacolo indecoroso”

Il clima politico a Palazzo Munari non è dei migliori. In queste ore ha ripreso a surriscaldarsi dopo qualche giorno di temperature mitigate dall’accordo in maggioranza, che seppur lentamente si sta delineando. A far salire il termometro è proprio Forza Italia: come se avesse voluto ribadire che la nomina di Gianmarco Florenzani, ufficializzata nelle ore successive, non è un cambio di rotta. Ma una possibilità di riapertura del dialogo. Non è tutto: a far salire la temperatura è anche l’ex sindaco Domenico Marzi. Ma andiamo con ordine.

Il gruppo consiliare azzurro in queste ore ha firmato una nota durissima. Va ben oltre la semplice critica amministrativa verso il sindaco Riccardo Mastrangeli: è un vero e proprio manifesto politico per la rifondazione del centrodestra cittadino. Forza Italia definisce le operazioni portate avanti dal sindaco in questi giorni “uno spettacolo indecoroso, simile al peggior mercato delle pulci”.

Non c’è pace per Mastrangeli

Il punto di rottura, sul versante amministrativo per gli azzurri, resta la gestione della viabilità e in particolare la mancata riapertura della piazzetta dello Scalo nei giorni feriali. Una richiesta avanzata più volte e sempre respinta dal sindaco. “Ci è stata chiusa la porta in faccia“, denunciano Scaccia e Cirillo. Ma il passaggio politico più rilevante è quello che viene dopo: “Lo ribadiamo con forza non esiste centrodestra senza Forza Italia. Chi pensa di farne a meno crea una coalizione zoppa, destinata a cadere”.

Un messaggio anche ai partner di maggioranza

Un messaggio diretto non solo al sindaco, ma anche ai partner di maggioranza: Lega e FdI. Evidentemente non solo a quelli di Frosinone ma anche a quelli seduti al vertice romano del 5 gennaio scorso, quando sono state create le premesse per individuare una soluzione alla crisi del Comune capoluogo e nessun rappresentante azzurro è stato invitato al tavolo della trattativa.

Maurizio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

Forza Italia rivendica il proprio ruolo storico e politico, ricordando di essere stata tra i fondatori del centrodestra e di aver scelto “con coerenza” di uscire dalla giunta pur di non essere complice della deriva amministrativa. Ma vi è di più.

Cirillo e Scaccia non chiudono definitivamente la porta a Mastrangeli, ad una ipotesi di ricomposizione: “La strada maestra per noi è una sola: ricostruire il centrodestra su basi serie, con una sintesi programmatica chiara e condivisa, che metta al centro le esigenze reali dei cittadini. Basta con i trasversalismi e con le liste civetta nate solo per coltivare interessi personali“. È questo passaggio l’elemento chiave dal quale Gianmarco Florenzani cercherà di ripartire, per ricostruire un dialogo.

Il centrodestra si può ricostruire: spazio alle primarie

Il centrodestra per FI, dunque, si può ancora ricostruire. In che modo? Cirillo e Scaccia hanno le idee chiare: “Serve l’azzeramento della Giunta ed occorre un confronto vero tra i Partiti che hanno vinto le elezioni e le liste civiche autentiche, non incontri a porte chiuse tra chi ha governato male per due anni, ignorando i veri problemi della città“.

Claudio Fazzone con Rossella Chiusaroli

Forza Italia c’è (ancora) e nonostante tutto: “Noi siamo pronti a farlo. Se invece prevarrà ancora l’arroganza, allora è giusto prepararsi al voto e costruire una nuova coalizione, forte e unita“. Per questo, gli azzurri guardano già alle prossime elezioni e dicono: “Siamo pronti alle primarie per scegliere il candidato sindaco”.

Per la prima volta Scaccia e Cirillo parlano apertamente di primarie per scegliere il candidato sindaco, segno che la riconferma automatica di Mastrangeli per un secondo mandato per FI, non è affatto scontata. Tutt’altro.

Marzi sul piede di guerra

Il documento firmato l’8 gennaio e che per l’ex sindaco non è un patto programmatico

A provare a turbare la ritrovata tranquillità Zen di Mastrangeli, è intervenuta in queste ore anche una intervista rilasciata dall’ex sindaco Domenico Marzi ieri ha negato di aver firmato un patto programmatico con Mastrangeli: “Non è vero. Si sta dicendo una cosa che non è vera”

Il documento firmato da Mastrangeli, con Marzi ed i consiglieri del suo gruppo Carlo Gagliardi e Alessandra Mandarelli, tuttavia, dice testualmente: “L’8 gennaio 2026 si è tenuto un incontro presso la sala giunta al fine di condividere e continuare il percorso di attività amministrativa già in precedenza concordate in consiglio comunale”. Si può anche fare esercizio di semantica e di esegesi della parole, ma il significato politico è quello.

La ciccia però arriva dalle dichiarazioni successive di Marzi. La prima: “Abbiamo fatto un documento nel quale abbiamo chiesto che si prendesse atto della nostra interpellanza sull’immobile di via Rossini, abbiamo posto anche la questione dell’ascensore inclinato e delle cose che sono a cuore della città. Non si è mai nominato il nome Gagliardi per qualsiasi cosa che attenga ad assessorati o a cose del genere e non si è rinnovato nessun patto. Salvo quello che ho detto e ribadisco”.

Carlo Gagliardi

Secondo Marzi, dunque, nessuna delega, né di rango assessorile, né consiliare, per il consigliere Gagliardi è in alcun modo all’ordine del giorno. Non è una circostanza di poco conto, ai fini dell’accordo generale “di pace”, che sarebbe stato raggiunto dal sindaco. È un modo per lasciargli le mani libere in occasione delle prossime elezioni Comunali.

L’ex sindaco: noi feroci oppositori

La seconda dichiarazione “bomba” dell’ex sindaco, è questa: “Adesso voglio vedere cosa fanno sulla nostra interpellanza per l’immobile di Via Rossini di questo curiosissimo acquisto che hanno fatto. Se tornano indietro avremo una attenzione diversa, se non tornano indietro, saremo forse tra i più feroci degli oppositori“.

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli

Per finire e per rendere ancora più saporito il piatto, già abbastanza sapido, sull’ipotesi dell’intesa raggiunta da Mastrangeli con i partner, diretti o d’indiretti, quindi accordo con FDI, accordo con la galassia della Lega, intesa (ampia) con il Polo Civico, patto con la lista Marzi, l’ex sindaco ha mandato a dire: “No, non è così. Io gliel’ho detto chiaramente. Noi manteniamo la posizione che abbiamo sempre mantenuto, tant’è che nel prossimo consiglio comunale vedrete ulteriori posizioni ferme contrarie ad alcuni atti che porteranno in consiglio comunale”.

Se queste sono le premesse si può tranquillamente parafrasare il titolo per un novo film “non c’è pace tra i banchi di Palazzo Munari”. Mastrangeli è avvisato.