Forza Italia ci mette una toppa: “Post rimosso? Solo senso di responsabilità”

Ad Alatri il direttivo di FI chiarisce la decisione del partito di cancellare dai social il messaggio di sostegno alla petizione in difesa dell'ospedale. La manovra del sindaco. Che nelle stesse ore va in Regione. Rimozione per evitare sovrapposizioni

Un post pubblicato, cancellato e mai spiegato fino in fondo. Forza Italia finisce al centro del caso politico di giornata ad Alatri dopo aver espresso sui social sostegno alla petizione per l’ospedale San Benedetto e averlo poi fatto sparire nel giro di poche ore. Quanto basta per scatenare sospetti e malumori nel centrodestra: ordine dall’alto o dietrofront imbarazzato? (Leggi qui: Cresce la mobilitazione per l’ospedale ma c’è il giallo-Forza Italia).

La rimozione del messaggio ha alimentato letture politiche e polemiche trasversali, soprattutto perché la battaglia sull’ospedale è portata avanti da minoranze e associazioni civiche. Ora gli azzurri provano a chiudere il caso. A parlare è Bruno Addesse, nuova entry nel Direttivo cittadino, fratello del vicesindaco Roberto (Lega) e da poco delegato provinciale ai Rapporti Istituzionali: l’obiettivo è disinnescare le strumentalizzazioni e chiarire una posizione finita sotto i riflettori.

Il direttivo: “Lodevole ogni iniziativa”

Il posto scomparso

Una marcia indietro che chiede spiegazioni. A metterci la faccia sono Bruno Addesse e il direttivo di Forza Italia, che provano a spegnere l’incendio chiarendo i motivi del dietrofront. «La rimozione del post non è stata dettata da pressioni esterne né da ripensamenti», spiegano. «È stata una scelta di responsabilità e di metodo, coerente con la cultura liberale di Forza Italia». Tradotto: nessun ordine dall’alto, nessuna retromarcia imbarazzata. Solo la volontà – rivendicata – di non prendere posizioni pubbliche senza prima avere dati, documenti e informazioni ufficiali, attivando i canali istituzionali a livello comunale e regionale.

In altre parole, per gli azzurri non c’è fretta. «La sanità è una materia complessa», sottolineano dal direttivo, «regolata da atti programmatori e decisioni che richiedono serietà, competenza e chiarezza». Una risposta che prova a spostare il terreno dello scontro: dalla piazza virtuale alla stanza dei bottoni.

“Pronti a una posizione chiara”

Bruno Addesse (al centro)

Il messaggio finale è una promessa politica. «Una volta acquisito un quadro chiaro e verificato», assicurano, «Forza Italia Alatri assumerà una posizione ancora più netta a difesa dell’ospedale San Benedetto». Con una precisazione che suona anche come avvertimento: «La salute non è una bandiera elettorale». E ancora: «È una responsabilità che va affrontata con equilibrio e rispetto delle istituzioni, nell’interesse esclusivo della comunità».

Parole che cercano di rimettere ordine dopo il corto circuito social. Resta però un dato politico: quel post c’era, poi non c’era più. E in politica, soprattutto quando si parla di sanità, anche le cancellazioni fanno notizia.

Il viaggio del sindaco in Regione

Maurizio Cianfrocca

Nel frattempo, il sindaco Maurizio Cianfrocca ha scelto la strada istituzionale. Nelle stesse ore della polemica social, ha raggiunto Roma insieme al presidente del Consiglio comunale Sandro Vinci e all’assessore Gianni Padovani per un incontro nella sede della Regione Lazio con la Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, la Asl di Frosinone e rappresentanti della Segreteria del presidente Francesco Rocca.

Un confronto definito “fondamentale”, nel quale il primo cittadino ha rappresentato urgenze e necessità dell’ospedale San Benedetto, già emerse nei sopralluoghi effettuati nei mesi scorsi.

Dal tavolo regionale, riferisce il sindaco, sono arrivate nuove rassicurazioni sul futuro della struttura: nessuna chiusura, nessun ridimensionamento, ma la conferma degli impegni già assunti su assunzioni, aumento dei posti letto e investimenti economici. Un quadro che, secondo il sindaco, smentisce le letture allarmistiche e che si inserisce in una linea di dialogo diretto con i vertici della sanità regionale. Da qui anche l’invito rinnovato al presidente Rocca a visitare l’ospedale: un segnale politico e istituzionale atteso dalla comunità e dai lavoratori del San Benedetto.

Il doppio binario: social, piazza e palazzi

L’ospedale San Benedetto di Alatri

Non il “post tolto”, ma due modi diversi di stare sulla stessa partita. Da una parte la pressione dell’opinione pubblica, delle petizioni, dei social che chiedono prese di posizione immediate. Dall’altra il percorso istituzionale, lento ma strutturato, fatto di incontri in Regione, tavoli tecnici e rassicurazioni formali. Forza Italia ha compiuto quella marcia indietro per non entrare in rotta di collisione con la strategia del sindaco. Sceglie di non sovrapporre la comunicazione all’azione, mentre il sindaco rivendica il ruolo di interlocutore diretto con la sanità regionale.

È stata evitata una possibile frattura politica e di metodo: il posto avrebbe creato una contrapposizione visibilità contro negoziato, piazza contro palazzo, tempo breve contro tempo lungo.