Forza Italia e le due porte di Natalia a Ferentino

Il sindaco di Anagni si insedia come commissario di Forza Italia a Ferentino dopo le dimissioni di Fanella: nessun Consigliere comunale, l’addio di Mariani, la rotta verso il 2028. Giudizio in chiaroscuro su Fiorletta, appello all’unità del centrodestra.

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Daniele Natalia ha scelto l’apertura del teatro romano come prova che Piergianni Fiorletta sa governare. Il Partito che il sindaco di Anagni è venuto a rimettere in piedi a Ferentino ha il problema opposto: di teatro, negli ultimi mesi, ne ha avuto fin troppo, e in Consiglio Comunale non gli è rimasta una sola poltrona.

La Direzione provinciale di Forza Italia ha commissariato il Partito a Ferentino dopo le dimissioni della segretaria Annalisa Fanella, finita al centro delle critiche di una parte del Direttivo locale, pronto a sfiduciarla. Lei aveva portato la questione al Coordinamento provinciale: il quale le ha fatto notare che le accuse non erano poi campate in aria. La via delle dimissioni è stata l’unica con cui evitare la sfiducia.

Il commissario è Natalia, affiancato dal portavoce Alessandro Zera, già responsabile nazionale del Dipartimento Sport di Forza Italia Giovani. Il compito è riorganizzare un Partito in una città dove il radicamento è stato a lungo solido, grazie a personaggi di spicco e alle origini del vicepremier Antonio Tajani, e poi traghettarlo fino alle amministrative del 2028.

La versione del commissario

Annalisa Fanella

Natalia ricostruisce così la scelta: un confronto interno con militanti, membri del direttivo e parte della dirigenza, da cui sono emerse divergenze. «Quelle divergenze, sostiene, si sarebbero potute appianare con un lavoro condiviso, anche con la supervisione di terzi». Preso atto delle dimissioni di Fanella, per riportare il Circolo alla gestione ordinaria e costruire un gruppo «coeso e motivato» il Partito ha ritenuto opportuno commissariarlo.

Il suo mandato, promette, sarà all’insegna della massima apertura: dialogo costante con militanti, simpatizzanti e chiunque voglia avvicinarsi o riavvicinarsi a Forza Italia, che definisce un movimento inclusivo dove i problemi si discutono e si risolvono all’interno. Zera, nuovo responsabile della comunicazione, è per lui un «militante storico», radicato nel Partito e apprezzato per la voglia di contribuire al nuovo corso a Ferentino, città a cui Tajani è legato per ragioni storiche e di origini.

Il caso Mariani

Amedeo Mariani

In questi mesi a Ferentino diversi iscritti hanno lasciato il Partito. Il rumore più forte l’ha fatto l’addio di Amedeo Mariani, ex assessore all’Urbanistica e «mister preferenze» della città ernica. Mariani prepara il 2028 fuori da Forza Italia. Natalia lo definisce «una figura politica di grande esperienza e tra le più navigate della città di Ferentino. Nel corso del tempo ha spesso compiuto scelte alternative rispetto al proprio gruppo di appartenenza, ma la politica comporta il superamento delle posizioni e il confronto con altre realtà».

In politica c’è «una porta per entrare e una per uscire», concede, ma le regole e le prassi interne vanno rispettate, nella speranza di coerenza e spirito di squadra.

C’è poi il problema aritmetico: Forza Italia non ha oggi Consiglieri comunali a Ferentino. Natalia ne attribuisce la causa alle dinamiche di una stagione politica precedente, più complicata. Ma sono in corso contatti e interlocuzioni con Consiglieri comunali della città, nel più stretto riserbo «perché alla prossima tornata elettorale il Partito sia rappresentato in modo adeguato».

Non ci metterà la faccia soltanto lui: la campagna per le amministrative, spiega Natalia «sarà strutturata, con il sostegno dell’intero partito e del direttivo provinciale, a partire dalla Segretaria provinciale Rossella Chiusaroli».

Il 2028 e il giudizio su Fiorletta

L’amministrazione comunale di Ferentino è un esempio di trasversalità in una città con oltre 15mila abitanti. La guida un sindaco del Pd e che è stato tra i fondatori del Partito in provincia di Frosinone. Ma, sotto forma civica, siedono con lui in Giunta esponenti riconducibili a Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle.

Il sindaco Piergianni Fiorletta con il vicepremier Antonio Tajani

C’è una parte del Pd ed una di Fratelli d’Italia che non digerisce questo effetto multicolor. Ed il commissario di Forza Italia? Per lui «Ferentino è una città strategica, che ha vissuto momenti di stop-and-go e merita un rilancio amministrativo forte e coerente».

Si, ma con chi? Sul sindaco Fiorletta il giudizio è in due tempi. «Il sindaco è un ottimo amministratore che ha saputo governare, e il teatro romano ne è il simbolo; la coalizione che lo sostiene è variegata, fatta di forze di centrosinistra e di centrodestra. Troppo eterogenea – dice Natalia – per un giudizio politico netto di parte: per il futuro auspica una sintesi più coerente con l’identità della città».

La traduzione politica? L’ideale sarebbe un’amministrazione di centrodestra ma se non ci sono le condizioni politiche va benissimo il modello Fiorletta e ci stiamo pure noi.

L’appello al centrodestra

Antonio Tajani con Daniele Natalia

Quanto al centrodestra, Natalia parla di una situazione anomala, con una vittoria resa possibile dal concorso di moderati e di centrodestra uniti. L’obiettivo è « costruire legittimamente una proposta di governo alternativa, forte del radicamento della coalizione a livello provinciale e nazionale, lavorando affinché tutte le componenti del centrodestra locale trovino una sintesi unitaria e condivisa».

Una porta per entrare e una per uscire, ha ricordato il commissario. A Ferentino, nei mesi scorsi, si è usata soprattutto la seconda. Il suo compito, adesso, è convincere qualcuno a tornare dalla prima.