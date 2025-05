Forza Italia elegge il Segretario ma acclama Pompeo

Forza Italia ha eletto Annalisa Fanella come nuova coordinatrice comunale a Ferentino, ma l'acclamazione del Congresso è andata ad Antonio Pompeo, ex sindaco supportato dal Partito Democratico. L'unità del centrodestra in città è incerta, con assenze significative

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Forza Italia ha una nuova Coordinatrice comunale a Ferentino. Ma la standing ovation dell’Assemblea non è stata per lei. Il popolo azzurro ha acclamato l’ospite Antonio Pompeo, due volte sindaco della città, coordinatore regionale di Energia Popolare che è una componente del Partito Democratico. È il sogno proibito del Partito fondato da Berlusconi: lo vorrebbero come leader. E come prossimo candidato sindaco.

L’acclamazione di Annalisa

Annalisa Fanella con l’uscente Pietro Stabile

La quotidiana realtà per il momento si chiama Annalisa Fanella, 32 anni, laureata in Giurisprudenza: è lei la nuova coordinatrice cittadina di Forza Italia a Ferentino. È stata eletta questo pomeriggio nel corso del Congresso cittadino. Un congresso unitario che è riuscito a mettere insieme le diverse anime del Partito. Su di lei e sui nuovi 20 membri del Direttivo c’è stata unanimità da parte degli iscritti presenti all’Hotel Bassetto. A fare da collante tra le varie sensibilità interne è stato il lavoro di mediazione portato avanti da Amedeo Mariani ex assessore Pd (re delle preferenze a Ferentino), Aldo Palombo e Marco Riggi.

Ma l’acclamazione vera è stata per Antonio Pompeo. Quando ha preso la parola al banco dei relatori non ha fatto un intervento di circostanza, non s’è limitato ai saluti. Ha parlato di politica. E frustato quella per lui è una deriva inaccettabile: «Nel maggio 2023 l’unico modo non tanto per vincere l’elezioni quanto per sconfiggere Pompeo era quello di mettersi tutti insieme attraverso un civismo mascherato. Cioè una coalizione fatta nella realtà da alcuni Partiti e forze politiche di destra, che per le poltrone hanno preferito nascondere il simbolo. Sono le stesse persone che in Consiglio hanno sostenuto l’autonomia differenziata e che in altri enti e sedi sbandierano invece il proprio simbolo dichiarando guerra al Pd e al centrosinistra».

Il giudizio sull’amministrazione è netto: «Con il trascorrere dei giorni appare sempre più evidente che “l’accozzaglia elettorale”, benedetta anche da chi oggi nel mio Partito parla di ricostruire il centrosinistra, non sta portando alcun risultato».

Assenze a destra

Il paradosso più grande però non è che un dirigente regionale del Partito Democratico venga acclamato al Congresso di Forza Italia. È che a quell’appuntamento non siano andati i delegati dei Partiti di centrodestra alleati. Non si sono visti né Luca Zaccari né Cristian Piermattei esponenti civici della Lega in amministrazione. Nessuna traccia di Giuseppe Virgili di Fratelli d’Italia.

Il segnale è che la strada per l’unità del centrodestra nella città ernica è ancora lunga e difficile da percorrere. “Non avendo presentato una lista due anni fa alle amministrative, oggi Forza Italia a Ferentino non ha rappresentanti in consiglio comunale – ha spiegato Annalisa Fanella – ma comunque rimane saldamente all’opposizione di questa amministrazione. Abbiamo ancora tre anni di tempo per progettare il futuro di questo paese”

“Esprimo un ringraziamento speciale a Pietro Stabile, mio predecessore e persona per la quale nutro profonda stima. Spero con il suo sostegno di proseguire al meglio il suo lavoro insieme a tutto il direttivo” ha aggiunto la neo coordinatrice.

Il direttivo

Il nuovo direttivo è composto da 20 persone ne fanno parte Anna Cellitti, Pietro Stabile, Amedeo Mariani, Alessandro Cellitti, Gianni Del Monte, Maurizio Cafolla, Veronica Filonardi, Mirco Marcoccia, Gabriele Neroni, Elena Battisti, Marco Riggi, Giovanna Piccirilli, Nadia Patrizi, Emiliano Calicchia, Aldo Palombo, Mauro Fabbrizi, Lucrezia Riggi, Vincenzo Datti, Maria Leon, Arcangelo Bonacquisti, Gianfranco Riggi.