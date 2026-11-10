Forza Italia, i generali e la Montagna affidata a Francesco Lavalle

Forza Italia continua la sua fase di posizionamento sui punti chiave. Manda l'ex sindaco di San Giorgio a Liri alla guida della XV Comunità Montana. Nelle settimane scorse Sacco a LazioCrea. Il modello Veroli mostra perché gli enti intermedi contano.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

Si chiama Preizionamento o se preferite i termini anglofoni Pre-positioning. È la fase logistica e tattica in cui le unità militari si muovono verso le future zone di operazione, dislocando truppe, munizioni e mezzi in punti chiave prima dell’inizio effettivo delle ostilità, per anticipare i tempi di reazione del nemico. È quello che stanno facendo dallo Stato Maggiore di Forza Italia: nel giro di poche settimane hanno sostituito i colonnelli che erano di stanza nei presidi di Alatri e Ferentino, sostituendoli con generali inviati dal Coordinamento Provinciale. Nelle settimane scorse il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco è diventato presidente del colosso regionale LazioCrea e da oggi l’ex sindaco di San Giorgio a Liri è Commissario della XV Comunità Montana di Arce.

Gioacchino Ferdinandi (Foto © Michele Di Lonardo)

Per quella poltrona era in corsa anche Gioacchino Ferdinandi, sindaco forzista di Piedimonte San Germano. I due profili sono stati pesati con particolare cura dai vertici provinciali e regionali del Partito: due amministratori di esperienza, leali alla bandiera, dotati di consenso e di capacità. Alla fine è prevalso il nome di Lavalle per una “ferita di guerra”. Cioè? La sua amministrazione comunale è stata fatta cadere dal Pd che era alleato con lui: lo ha fatto per impedirgli di candidarsi alle scorse elezioni Provinciali. Con il sindaco è caduta l’intera amministrazione facendo mancare tutti i loro voti che sarebbero stati potenzialmente determinanti per far scattare un seggio a Forza Italia.

Se qualcuno pensa che sia un contentino elettorale ha sbagliato completamente i calcoli e non ha chiara la visione strategica del senatore Claudio Fazzone, Coordinatore Regionale del Partito.

La Montagna come prima linea

Rossella Chiusaroli

La XV Comunità Montana è stata il fortino dell’eroico presidente Gianluca Quadrini, così soprannominato per gli aulici comunicati stampa che in quella stagione scandivano quasi ogni ora del giorno per raccontare in toni epici le attività svolte dall’ente sotto la guida del suo presidente. Nei fatti, Gianluca Quadrini seppe rendere la XV un avamposto centrale per la sua rete di consenso amministrativo, un’occasione per tessere reti ed alleanze con i sindaci del territorio, creare strategie unitarie su tutto ciò che riguardasse l’area di competenza. Talmente strategico che dovettero smuoversi le superpotenze per defenestrarlo.

Per quanto inespugnabili, quelle mura potettero resistere poco più di un anno alle incursioni politiche del senatore Claudio Fazzone e dell’allora Governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Al posto dell’eroico venne inviata una più morigerata Rossella Chiusaroli coordinatrice provinciale di Forza Italia.

Chi occupa quella postazione ha dalla sua una rete di sindaci a portata di telefono. Nate negli anni Settanta per sostenere i territori montani, le Comunità Montane sono enti di secondo livello. Non si conquistano con una campagna elettorale ma con un’assemblea di amministratori. L’ente che passa per marginale è quello dove si costruisce consenso senza passare dalle urne.

Il modello Veroli

Il Commissario della XII Comunità Montana Alessio Arduini

Chi le considera uno strapuntino sbaglia e lo dimostra la XII Comunità Montana, quella di Veroli. Il suo commissario Alessio Arduini realizza iniziative una dopo l’altra sul territorio. Soprattutto fa da raccordo tra le amministrazioni comunali, costruendo una rete politica che funziona. Ogni iniziativa è un motivo per incontrare i sindaci. Ogni incontro è un filo in più di una trama. Dove gli altri vedono la gestione ordinaria, Veroli ha trovato un metodo di lavoro. (Leggi qui: Il “modello Ernici” tra la salute e il piatto: la scommessa di Arduini).

È esattamente il modello che Forza Italia vuole mettere in campo: efficienza, azione, rete, consenso conquistato con le cose fatte. Lo stesso che è stato chiesto al sindaco Giuseppe Sacco quando gli è stato affidato il timone di LazioCrea, la società regionale che è strategica per i servizi. E Sacco sta facendo di tuttoper far girare al meglio ed al massimo quei motori.

Le altre postazioni

Pasquale Cirillo con Annalisa Fanella e Rossella Chiusaroli

L’operazione su Francesco Lavalle si innesta su quella che nelle ore precedenti ha definito l’assetto politico di Ferentino. Qui la segretaria cittadina Annalisa Fanella si è dimessa e il direttivo è decaduto di fatto. Lo ha fatto perché le era stato contestato un metodo poco incisivo e meno ancora coinvolgente: al punto che era pronta una mozione di sfiducia. Al suo posto il Coordinamento provinciale ha mandato come commissario il sindaco di Anagni, Daniele Natalia.

Ad Alatri, dopo l’uscita di Bruno Addesse, era già toccato a un commissario nominato dal vertice: Giammarco Florenzani: che in pochi giorni ha rimesso in moto le interlocuzioni politiche con cui costruire l’alleanza per le prossime Comunali.

Un commissario non ripara un partito locale: ne riscrive dall’alto la mappa delle alleanze. E la ridisegna, in queste settimane, su due piazze dove le linee erano diventate fragili.

La domanda che questi giorni lasciano aperta è se i commissari costruiranno un Partito o soltanto un presidio. Le guerre di posizione si vincono nelle retrovie: ma resta da vedere chi occuperà il fronte alle prossime elezioni. La risposta dovrà fornirla anche Francesco Lavalle.