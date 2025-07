La saga interna agli azzurri con la richiesta di un cambio di assessori alla Pisana non avrà effetti nel capoluogo. Il gruppo di FI resterà all'opposizione: solo in caso di azzeramento della giunta potrebbe riavvicinarsi al sindaco Mastrangeli. Le richieste di espulsione.

Nessuna scossa, nessun terremoto. Al massimo, qualche brivido da aria condizionata troppo alta in Aula consiliare. Nulla di più. Il dibattito interno al Gruppo di Forza Italia e la richiesta di rivedere i nomi dei suoi assessori in Giunta regionale non determinerà nessuno scossone in provincia di Frosinone. Non perché il sindaco Mastrangeli abbia trovato la formula magica della stabilità in maggioranza: semplicemente perché Forza Italia, nel capoluogo, è all’opposizione.

E ci resterà. Almeno nel breve-medio periodo. Per il 2027 poi si vede. Ad oggi non sono intenzionati a cambiare rotta i tre Consiglieri comunali azzurri Pasquale Cirillo, Maurizio Scaccia e Christian Alviani, tutti in sintonia con i coordinatori Provinciale e Regionale Rossella Chiusaroli e Claudio Fazzone. Continueranno a fare opposizione strategica, radicata ed orgogliosa. Anche con atti formali conseguenti: richiesta di accesso agli atti, istanze al Prefetto.

L’obiettivo è rafforzare ulteriormente il legame con la segreteria provinciale e regionale, mantenendo una posizione critica verso l’amministrazione Mastrangeli. Presidiando coerentemente gli spazi lasciati liberi (inspiegabilmente) dall’opposizione tradizionale di centrosinistra.

Piena autonomia al gruppo consiliare

Palazzo Munari

Chi nel Partito pensa di fare da paciere tra Mastrangeli e il gruppo consiliare Forza Italia, assumendo iniziative autonome non concordate, rischia di finire dietro la lavagna. Se mai sarà fumato il calumet della pace in Comune tra il Sindaco e i 3 consiglieri azzurri, il tabacco lo accenderà la segreteria provinciale, una volta ottenuto l’ok da Fazzone. Non altri. Astenersi perditempo.

In ogni caso, la richiesta del gruppo consiliare di Forza Italia in Regione, di sostituire i propri assessori nella Giunta del Presidente Rocca, non è leggibile come una operazione ostile, nei confronti del coordinatore regionale Claudio Fazzone.

Al contrario, l’area politica che fa riferimento al senatore di Fondi sembra compattarsi ulteriormente. Anche in caso di rimpasto, un esponente vicino a Fazzone continuerà a presidiare la Giunta regionale: l’ex sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano. L’altro nome dovrebbe arrivare dall’area romana, legata al Senatore Claudio Lotito. (Leggi qui: Regione Lazio, il rimpasto si fa serio: lettera firmata, Tajani nel mirino).

Al Comune capoluogo invece la linea azzurra contraria al Sindaco, condivisa con la segreteria provinciale e regionale è chiara: piena autonomia del gruppo consiliare e totale copertura politica.

Pace impossibile se non si azzera la giunta

Pasquale Cirillo, Rossella Chiusaroli e Maurizio Scaccia

Non a caso, da quando Forza Italia è passata all’opposizione, sia la segretaria provinciale Rossella Chiusaroli che il coordinatore regionale Claudio Fazzone, non hanno detto una sola parola per ricucire e riportare il gruppo consiliare in maggioranza. Se prima non si azzera la giunta.

Il ragionamento è prima di tutto politico. E’ stato chiaro in tal senso il responsabile cittadino del partito Pasquale Cirillo in aula, in sede di discussione del bilancio consolidato. ”Noi diciamo sì al centrodestra, perchè Forza Italia è uno dei tre partiti fondatori, ma diciamo no al modello del sindaco Mastrangeli”. Quindi No alla contaminazione della maggioranza con il centro sinistra.

Se in Regione si discute di rimpasti, equilibri e deleghe, come se fossero ingredienti di una carbonara politica, tutta romana, a Frosinone invece si preferisce il piatto unico: opposizione dura e pura. E se qualcuno pensava di vedere a breve Forza Italia rientrare in maggioranza, dovrà attendere il prossimo Giubileo. O forse le prossime elezioni comunali.

Nel frattempo, la Segreteria Provinciale si prepara a regolare la propria orchestra.

Frizioni interne

Samuel Battaglini e Maurizio Gasparri

La lettera su carta intestata di Forza Italia è datata 30 giugno. A spedirla due settimane fa è il Segretario del Collegio Nazionale dei Probiviri del Partito. Comunica il ricorso presentato dal Segretario Provinciale di Frosinone Rossella Chiusaroli che chiede l’espulsione per il destinatario di quella raccomandata. Il postino l’ha consegnata al vicepresidente nazionale di Anci Giovani Samuel Battaglini. Ed in teoria non dovrebbe essere l’unico ad averla ricevuta.

Il deferimento nasce dal verbale della Segreteria Provinciale di Forza Italia riunita il 24 maggio precedente. All’unanimità, la seduta chiede di espellere non solo Battaglini ma anche il Capogruppo in Provincia ed ex vicecoordinatore regionale Gianluca Quadrini ed il Coordinatore comunale di Ceccano Vincenzo Parisi. Nei confronti di tutti e tre, la Segreteria prende atto di alcuni comportamenti che ritiene incompatibili con la permanenza nel Partito.

Ma nonostante il documento firmato da tutti i presenti, nelle settimane tra il 24 maggio ed il 30 giugno qualcosa ha indotto la Coordinatrice provinciale a non procedere oltre per gli ultimi due.

Cosa gli contestano

Pasquale Cirillo

Nella seduta del 24 maggio, il Segretario comunale di Frosinone Pasquale Cirillo lamenta le ‘invasioni di campo‘ di Samuel Battaglini. Che sulla stampa locale ha criticato la posizione di Forza Italia nel Comune Capoluogo. Nessuna libertà di opinione? Il puno p un altro: Cirillo gli contesta di averlo fatto senza però avviare alcun dibattito con il gruppo dirigente del Capoluogo. E contro Battaglini interviene il Commissario politico di Ceccano Antonio Aversa: gli contesta di avere partecipato ad un evento elettorale in favore di Alessia Macciomei che non risulta iscritta al Partito.

Le lamentele verso Gianluca Quadrini vengono da altri due dirigenti provinciali: gli imputano di avere gestito senza alcun confronto le recenti nomine in seno all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia. Il paradosso lo evidenzia il vicesindaco di Sant’Andrea del Garigliano: racconta alla Segreteria di essersi ritrovato un consigliere di minoranza delegato all’Anci a nome di Forza Italia senza che ne abbia la tessera di Partito ma solo grazie all’azione di Quadrini. La Segretaria Rossella Chiusaroli evidenzia di avere avuto da Quadrini i nomi a cose ormai prossime ad essere fatte.

Gianluca Quadrini con Giammarco Florenzani

Anche Pasquale Cirillo rileva che Quadrini chiama Consiglieri comunali di Frosinone chiedendo il sostegno per il sindaco Riccardo Mastrangeli, ignorando il fatto che la posizione politica del Partito sia di appoggio esterno. E comunque senza confrontarsi con i dirigenti locali e provinciali.

Natalia: espelleteli

Il sindaco di Anagni e dirigente provinciale Daniele Natalia manifesta totale accordo con la Segretaria provinciale e mette a verbale che chi non è in linea con il Partito deve essere espulso. Subito dopo si procede con la votazione: deferimento ai probiviri all’unanimità con richiesta di espulsione.

Poi però accade qualcosa. Ed il procedimento si avvia solo per Battaglini.