Forza Italia, orgoglio e… giudizio: “Grandi risultati sullo sport”

Gianni Padovani, assessore azzurro allo sport di Alatri, fa il punto sul rilancio degli impianti sportivi e chiude in un certo senso le polemiche dei giorni scorsi dopo l'apertura del cantiere della piscina comunale. "Obiettivi raggiunti grazie ad un bel lavoro di squadra a cominciare dal mio partito"

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Un lavoro silenzioso ma con evidenti risultati nel settore dello sport. L’assessore Gianni Padovani di Forza Italia indica la strada per la rinascita dello sport di Alatri. E mette in risalto l’azione della giunta Cianfrocca relativa alle tante opere ultimate e ai tanti finanziamenti per le nuove infrastrutture. Forza Italia “rompe” così il silenzio e mette i puntini sulle “i” sul suo ruolo non senza un pizzico di orgoglio.

Un intervento non casuale dunque che arriva dopo la discussa apertura del cantiere della piscina con tanto di assenza dello stesso Padovani che non è stato avvertito (leggi qui: Alatri, apre il cantiere della piscina tra tensioni e ripicche nella maggioranza).

Anni di duro lavoro e risultati

L’apertura del cantiere della piscina comunale

“Vedere realizzare tante opere nell’ambito dello sport è motivo di orgoglio”, afferma l’assessore Gianni Padovani. “Nulla è stato lasciato al caso. L’efficientamento energetico dei due palazzetti dello sport, lo stadio “Chiappitto” rimesso a nuovo ed ora l’avvio dei lavori alla piscina comunale“.

“Non abbiamo dimenticato le scuole – ha continuato l’assessore allo sport – Basta pensare alla nuova palestra per i ragazzi in via della Sanità, la ristrutturazione dei polivalenti a Tecchiena e centro storico. Obiettivo trasformarli in luoghi aperti per tutti associazioni in primis”.

L’assessora regionale allo sport Elena Palazzo

Padovani sottolinea il lavoro di collaborazione con la Regione Lazio. L’apporto dell’ente è stato prezioso per portare a termine i progetti e gli interventi sulle verie strutture sportive cittadine.

“La sinergia paga – ha precisato l’assessore di Forza Italia – Grazie all’assessore allo sport e ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo per la collaborazione con i nostri uffici. Un riconoscimento particolare va all’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse, per il coordinamento e la costante attenzione dedicata a questi progetti strategici per la nostra comunità”.

La chiave politica

Maurizio Cianfrocca

“Lo sport rappresenta un valore sociale, educativo e di crescita fondamentale: continuare a investire nelle strutture significa investire nel futuro della nostra città e soprattutto dei giovani”, ha puntualizzato Gianni Padovani.

Forza Italia ha voluto rimarcare i risultati raggiunti ma è chiaro che questa sottolineatura ad un anno dalle elezioni ha un altro fine. Il messaggio politico è chiaro. “I risultati raggiunti ci sono e sono merito di tutta la squadra, partendo dal nostro partito”. Una risposta neanche troppo implicita al post del vice sindaco Roberto Addesse che qualche giorno fa aveva innescato una ridda di polemiche.