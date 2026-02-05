Le Provinciali di Latina rimettono in movimento gli equilibri politici: la convergenza Pd–Forza Italia su Stefanelli cambia lo scenario. A Fondi salta l’unità del centrodestra e Fratelli d’Italia si spacca.

I loro destini erano legati fin dal principio, anche se per mesi si è fatto finta di non vederlo. Le elezioni Comunali di Fondi e quelle Provinciali di Latina dovevano passare dagli stessi incroci obbligati, perché il quadro politico locale non vive in compartimenti stagni: è un sistema di vasi comunicanti, dove ogni mossa produce riflessi a catena.

La Provincia di Latina, oggi, è governata da un asse anomalo ma solido: Forza Italia e Partito Democratico. Un patto di necessità che ha consentito di tenere in equilibrio la presidenza di Gerardo Stefanelli, ex Pd poi approdato a Italia Viva, figura-ponte capace di reggere maggioranze trasversali in una fase di grande frammentazione.

Gerardo Stefanelli

Allo stesso tempo, Fondi resta il fortino storico di Forza Italia, governato senza interruzioni dall’introduzione dell’elezione diretta del sindaco: un monocolore azzurro, corretto nel tempo da civiche satelliti ma mai davvero messo in discussione. Due livelli diversi, stessa logica: equilibri più che alleanze, gestione più che visione.

Da mesi, però, è in atto un tentativo di ricostruzione politica più ambizioso: rimettere insieme il centrodestra classico— Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia — su scala provinciale. Se quel disegno fosse andato in porto, anche Fondi ne sarebbe stata una conseguenza naturale: una coalizione allineata al modello nazionale, senza eccezioni locali.

Ma la politica, come spesso accade, non segue i binari lineari. E proprio mentre quel tentativo prendeva forma, qualcosa ha iniziato a scricchiolare.

La mossa su Stefanelli che cambia lo scenario

Ora le carte vengono rimescolate. Il Partito Democratico decide di giocare una mossa tutt’altro che neutra: ricandidare Gerardo Stefanelli alla presidenza della Provincia. Una scelta che, sulla carta, ha una scadenza incorporata. Stefanelli, infatti, potrebbe restare in carica solo per un anno, fino alla fine del suo mandato da sindaco di Minturno, dopo il quale decadrebbe automaticamente anche dalla Provincia. A meno che — ed è qui che la politica torna protagonista — non intervenga prima una riforma.

Una candidatura a tempo, dunque. Ma politicamente pesante.

I rumors che circolano negli ambienti provinciali dicono qualcosa di più: Forza Italia avrebbe deciso di seguire il Pd sul nome di Stefanelli. Una convergenza che, se confermata, blinderebbe l’asse trasversale in Provincia e renderebbe di fatto impraticabile, almeno nel breve periodo, la ricostruzione del centrodestra unitario.

Ed è qui che il cerchio si chiude: questa scelta ha riflessi diretti anche su Fondi. Perché se Forza Italia resta agganciata al Pd sul piano provinciale, difficilmente potrà — senza pagare un prezzo politico — ricompattarsi con Fratelli d’Italia e Lega sul piano comunale.

Claudio Fazzone (Imagoeconomica))

Il risultato è un effetto domino: saltano i tavoli, si raffreddano le trattative, si irrigidiscono le posizioni. E quello che sembrava un percorso obbligato — l’unità del centrodestra anche a Fondi — diventa improvvisamente una variabile.

Da qui in avanti, nulla è più automatico. Ed è in questo nuovo contesto che va letto lo strappo interno a Fratelli d’Italia, la scelta di andare avanti in tandem con la Lega e il gelo sempre più evidente verso Forza Italia.

Il resto della storia, a Fondi, comincia adesso.

Ecco il testo diviso in capitoli, con titoletto, passaggi chiave in grassetto, citazioni in corsivo, e correzioni solo ortografiche e di scorrevolezza, senza alterare il contenuto politico né il tono.

Un equilibrio sempre più instabile

L’equilibrio è davvero labile e le elezioni amministrative del Comune di Fondi sono sempre più vicine. Le parti in causa incrociano scaramanticamente le dita ma la prima conseguenza del rinnovato asse di queste ore tra Pd e Forza Italia potrebbe riguardare FdI. Con una scissione interna a Fratelli d’Italia.

Luigi Vocella

A Fondi, gli orologi della politicxa sono fermi da 5 giorni: cioè da sabato, quanfo uno dei due consiglieri comunali uscenti di FdI, Luigi Vocella, aveva invocato «l’unità del centrodestra per voltare pagina», indicando come «nostra bussola» il Modello Meloni. Un appello politico chiaro, quasi un tentativo estremo di ricucitura con Forza Italia e Lega.

Ventiquattro ore dopo, però, dal “comignolo” dello studio legale del capogruppo di FdI Luigi Martucci è uscito un fumo nero come la pece. Il Partito di Giorgia Meloni, o meglio la sua componente più consistente a Fondi, è deciso a fare altro in vista del voto amministrativo.

Una scelta che pesa, soprattutto perché Fondi è il Comune simbolo di Forza Italia, governato ininterrottamente dagli azzurri dall’entrata in vigore, nel 1993, della legge per l’elezione diretta dei sindaci. Rompere qui non è solo una decisione locale: è un messaggio politico.

Il vertice FdI–Lega e l’assenza che pesa

Sonia Federici

Quella fumata nera è stata la concusione del vertice nello studio Martucci, calendarizzato già dalla settimana precedente, non c’era il filo-forzista Vocella. La delegazione di Fratelli d’Italia era rappresentata dal padrone di casa Luigi Martucci e dalla coordinatrice comunale Sonia Federici.

Per la Lega c’era chi doveva esserci: Luigi Parisella, ex sindaco e consigliere comunale uscente, e Franco Carnevale, imprenditore ed ex consigliere, dimissionario poco più di un mese fa per consentire, nell’ambito di un accordo interno, l’ingresso in Consiglio del primo dei non eletti, Enesio Iudicone.

Le parti hanno deciso di andare avanti in tandem, nonostante l’appello di Vocella a verificare la possibilità di un accordo con Forza Italia del senatore Claudio Fazzone. Le conclusioni, che saranno ufficializzate nelle prossime ore con un documento, sono state abbastanza chiare. Il senso politico è tutto in una frase: «Chi vuole… ci segua».

Un messaggio netto, che chiude — almeno per ora — la porta a qualsiasi intesa strutturata con gli azzurri.

FdI spaccata e il nodo Forza Italia

Franco Cardinale

Fratelli d’Italia resta divisa a metà, come una mela. Martucci e la Lega sembrano intenzionati a essere loro, contrariamente a quanto auspicato da Vocella, ad accogliere — ipotesi politicamente fantascientifica — i “cugini” di Forza Italia.

Forza Italia, però, non sembra affatto interessata a cambiare schema. Il partito-governo guarda piuttosto al modello che portò alla vittoria al ballottaggio nell’autunno 2020: Forza Italia affiancata da una costellazione di liste civiche.

A questo schema guardano con interesse anche FdI e Lega che, pur senza dirlo apertamente, temono veti provinciali e regionali nel caso di un accordo politico e amministrativo diretto con Forza Italia.

«Ci negheranno il simbolo se dovessimo subire questa richiesta?» ha commentato Franco Cardinale. «E allora nessuno ci vieterà di presentarci con autonome liste civiche. L’unità del centrodestra è un valore in cui crediamo, ma non può tornare d’attualità solo come réclame a pochi mesi dalle elezioni».

E ancora: «La consiliatura agli sgoccioli ha dimostrato il contrario. Forza Italia non ha mai provato ad accorciare le distanze con il resto del centrodestra».

Civismo, veti e una sintesi che non arriva

Francesco Ciccone coordinatore di Fondi Viva

L’incontro di domenica pomeriggio nello studio dell’avvocato Martucci ha sottolineato la necessità di allargare il perimetro della coalizione a formazioni e comitati civici presenti in città.

Se il riferimento era a “Fondi Vera”, il suo leader e consigliere comunale Francesco Ciccone ha già precluso un accordo al primo turno, ribadendo che sarà lui il candidato sindaco.

FdI a Fondi vive quindi un momento di forte difficoltà, stretto tra posizioni divergenti incarnate dai suoi due consiglieri comunali. Se Martucci non ha mai rinunciato all’asse con la Lega, Vocella, solo sabato, aveva rilanciato un appello «alla coesione», rivolto non solo alla componente maggioritaria guidata da Sonia Federici ma anche «alla responsabilità di tutte le forze politiche di coalizione». Dunque, anche alla Lega.

Travolto da critiche interne per aver votato con la maggioranza di Forza Italia la permuta degli usi civici nell’ultimo Consiglio, Vocella aveva messo per iscritto una sensazione chiara: «Sento forte la spinta dei militanti, dei dirigenti locali e dei cittadini: basta incertezze politiche».

Fondi e Terracina, una partita intrecciata

Alessandro Di Tommaso

Per rafforzare il suo appello, Vocella aveva richiamato l’esperienza del governo nazionale di Giorgia Meloni e di quello regionale guidato da Francesco Rocca: «Quando il centrodestra corre unito con una visione chiara, i risultati arrivano».

Ma quel monito è finito nel congelatore. In contemporanea, infatti, il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Claudio Fazzone, candidava a sindaco di Terracina Alessandro Di Tommaso, ex Pd e attuale capogruppo di Progetto Terracina. E dopo qualche giorno arrianvo le indiscezrionidi bis di Gedo Stefanelli alla Provincia di Latina

Una cosa però è certa: l’incontro di domenica e la decisione di quere su Stefanelli ha galvanizzato FdI e Lega. I partecipanti avrebbero garantito la disponibilità a sostenere una candidatura condivisa. La novità potrebbe essere l’investitura della portavoce FdI Sonia Federici. Ma, per ora, la risposta resta sempre la stessa: «No comment». E non potrebbe essere altrimenti.