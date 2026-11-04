Forza Italia, volano gli stracci ad Alatri: Addesse attacca la Chiusaroli

Dopo il commissariamento della sezione cittadina, l’ex coordinatore comunale rompe il silenzio e accusa la responsabile provinciale: «Un fallimento politico, hanno distrutto un gruppo che funzionava. Porteremo la vicenda ai vertici nazionali del partito»

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

È scontro aperto in Forza Italia ad Alatri. Dopo le dimissioni dell’ormai ex coordinatore comunale Bruno Addesse e il commissariamento della sezione cittadina, si acuisce la frattura con la Coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli. Addesse passa al contrattacco e punta il dito contro la gestione provinciale del Partito, parlando apertamente di «abuso di potere politico e fallimento della gestione provinciale». (leggi qui: Addesse sbatte la porta di Forza Italia e se ne va e Forza Italia volta pagina: dopo Addesse il rilancio passa a Florenzani)

«Altro che rilancio. Hanno perso un intero Coordinamento Comunale e tutto Azzurro Donna. Non si può commissariare un gruppo che funziona soltanto per dimostrare chi comanda», afferma l’ex coordinatore.

Bruno Addesse non ci sta

Bruno Addesse (al centro)

C’è un non detto. Che emerge chiaramente tra le righe. Bruno Addesse si aspettava di essere richiamato e che venisse avviato un tentativo di mediazione politica con cui ricomporre la rottura. Invece da Frosinone non sono arrivati nemmeno i ringraziamenti per il lavoro fatto: hanno preso atto della sua decisione di andare via ed hanno nominato un reggente. Tanti saluti.

Bruno Addesse ora è un fiume in piena e attacca frontalmente la gestione politica della coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il commissariamento della sezione da parte dell’avvocato Giammarco Florenzani. Un provvedimento che l’ex coordinatore ritiene ingiusto nei confronti di un gruppo compatto che ha sempre lavorato per il bene della città e del partito.

Rossella Chiusaroli e Gianmarco Florenzani

«Il 21 ottobre avevo annunciato la mia decisione di lasciare il Partito per il venir meno del rapporto di fiducia e di rispetto con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli – ha ricordato Addesse – Dopo la notizia della nomina di Florenzani a commissario cittadino, l’intero Coordinamento Comunale, insieme a tutto il gruppo di Azzurro Donna, ha abbandonato compattamente il gruppo whatsapp del partito, assumendo una posizione condivisa anche dagli amministratori comunali».

Chiusaroli nel mirino

La coordinatrice provinciale finisce sulla linea della tacca di mira. Addesse non gliele manda a dire. «Chiusaroli dovrebbe spiegare come sia riuscita a provocare in una realtà politica in crescita una frattura con un intero gruppo dirigente. Questo non è rilancio ma un fallimento politico di cui deve rispondere la gestione provinciale», ha chiosato l’ex coordinatore.

Addesse non nasconde l’amarezza per un intervento che mette in discussione il lavoro svolto dalla sezione sotto la sua gestione. «In pochi mesi abbiamo ricostruito Forza Italia ad Alatri, aperto una sede inaugurata alla presenza del ministro Antonio Tajani e del senatore Claudio Fazzone, promosso il tesseramento e riportato entusiasmo e partecipazione – ha sottolineato Addesse– Azzurro Donna, coordinato da Angela Sarandrea, ha realizzato iniziative sociali e di prevenzione sanitaria, tra cui Alatri in Salute 2026. Abbiamo costruito con il lavoro ciò che oggi si pretende di sostituire con una nomina».

Il Ministro Antonio Tajani all’inaugurazione della sede di Alatri di Forza Italia

L’ex coordinatore respinge le accuse mosse dalla Chiusaroli. «La coordinatrice provinciale mi ha accusato di gestire autonomamente il Partito, senza coinvolgere gli altri componenti del Coordinamento Comunale – ha puntualizzato Addesse– Un’accusa che respingo categoricamente e che considero un tentativo di delegittimare il mio operato”.

«Il nostro gruppo ha sempre lavorato in maniera unita e coesa – ha aggiunto Addesse – Chiedo quindi a Chiusaroli di indicare pubblicamente quali decisioni avrei assunto da solo, quando e senza il coinvolgimento di chi. Le accuse generiche non possono diventare il pretesto per azzerare un Coordinamento Comunale».

Lo strappo sulla candidatura per il 2027

La situazione è precipitata quando la sezione ha avanzato l’idea di una candidatura al femminile per il post-Cianfrocca. Addesse ha voluto precisare i contorni della vicenda.

Angela Sarandrea, coordinatrice Azzurro Donna e il segretario provinciale di FI Giovani Gianfranco Di Renzo

« La proposta di valutare una candidatura femminile per le amministrative del 2027 non era una decisione ufficiale o imposta, ma una legittima iniziativa politica da discutere con gli alleati – ha sottolineato l’ex coordinatore – Se basta avanzare una proposta per rischiare la rimozione dal proprio incarico, allora non siamo davanti a un confronto democratico, ma a una concezione autoritaria del potere politico ».

«Mi domando se la crescita di Forza Italia ad Alatri abbia infastidito qualcuno. Non conosco le reali motivazioni di queste scelte, ma è legittimo chiedersi se un gruppo autonomo e capace di ottenere risultati abbia messo in discussione equilibri consolidati», ha rivelato Addesse.

Il commissario e le critiche alla scelta

Gianmarco Florenzani

Forti critiche sulla nomina del commissario Florenzani. «Dopo aver perso un intero gruppo dirigente e tutta Azzurro Donna, nominare un commissario proveniente da un altro Comune, estraneo al percorso costruito ad Alatri, e presentare questa scelta come un rilancio è politicamente paradossale – ha attaccato Addesse – Prima si disperde un gruppo che aveva ottenuto risultati, poi si nomina qualcuno per ricostruire ciò che già funzionava. È questo il metodo con cui si intende far crescere Forza Italia nella terza città della provincia di Frosinone?».

«Alatri non è una proprietà politica della gestione provinciale, non è terra di conquista e non è seconda a nessuno – ha proseguito Addesse – Porteremo l’intera vicenda all’attenzione del ministro Antonio Tajani, del senatore Claudio Fazzone e della responsabile nazionale di Azzurro Donna, l’onorevole Catia Polidori».

La richiesta ai vertici nazionali

Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Addesse rivela le prossime mosse per mettere in discussione l’operato di Rossella Chiusaroli. « Chiederemo non soltanto il riesame del commissariamento ma anche una valutazione politica sull’operato della coordinatrice provinciale e sulla sua permanenza nell’incarico – ha rivelato Addesse– Non si può pretendere di guidare un partito senza rispondere delle conseguenze delle proprie decisioni».

L’ex coordinatore precisa la posizione del gruppo. «La nostra rottura riguarda questa gestione provinciale, non i valori di Forza Italia – ha tenuto a precisare – Vogliamo che i vertici nazionali conoscano quanto accaduto e valutino le condizioni per salvaguardare il progetto costruito ad Alatri. La politica non è una caserma, i coordinatori comunali non sono sudditi e i territori non sono proprietà personali da amministrare attraverso ordini e commissariamenti».