Forza Italia volta pagina: dopo Addesse il rilancio passa a Florenzani

Il dirigente provinciale azzurro nominato commissario ad Alatri. Toccherà a lui gestire la fase pre elettorale. Individuare una strada verso l'unificazione del centrodestra (diviso tra Iannarilli e Addesse). O scegliere da che parte schierarsi

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Forza Italia archivia Bruno Addesse, si lascia alle spalle la breve esperienza con il suo ex coordinatore di Alatri e riprende il cammino politico in città. Lo fa affidando il Partito all’avvocato Giammarco Florenzani, dirigente provinciale e vicepresidente del Cal della Regione Lazio. La Coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli lo ha nominato

commissario di Forza Italia ad Alatri “in accordo con la dirigenza provinciale”.

Sulla carta, la mission è quella di “rilanciare l’attività del Partito in vista delle imminenti elezioni Comunali”. Sul campo il target è molto più articolato e complesso. C’è un centrodestra frantumato con il quale raccordarsi: Fratelli d’Italia sta su un fronte e la Lega su un altro, i primi sono pronti a candidare come sindaco l’ex Presidente della Provincia Antonello Iannarilli mentre la seconda è attestata sul nome del vicesindaco uscente Roberto Addesse. C’è una sintesi da ricostruire e se non si dovesse riuscire c’è una campo da scegliere ed in ogni caso c’è una lista da allestire e schierare. Ed i voti da prendere.

Le radici della rottura

Bruno Addesse

Bruno Addesse se n’era andato sbattendo la porta il 21 ottobre scorso: solo pochi mesi prima aveva assunto l’incarico di coordinatore cittadino ed a luglio aveva inaugurato una nuova sede. (Leggi qui: Alatri, Forza Italia trova casa e Tajani lancia Fazzone alla Segreteria regionale)

Tre mesi dopo quel taglio del nastro alla presenza del Ministro degli Esteri c’è stata la rottura. Addesse l’aveva spiegata raccontando di un progressivo venire meno della fiducia con la Coordinatrice provinciale, assicurava di aver cercato il confronto fino all’ultimo e di non averlo trovato nonostante avesse lasciato aperta la possibilità di un chiarimento. Ma «non è stato possibile ricostruire quel rapporto di fiducia reciproca» indispensabile per svolgere un incarico politico. (Leggi qui: Addesse sbatte la porta di Forza Italia e se ne va)

Nessuno nel Partito ha voluto commentare quella rottura. Nessuno conferma che sia avvenuta per motivi personali o per una incompatibilità caratteriale o politica tra Addesse e Chiusaroli. Allora cosa c’è dietro, perché Addesse se n’è andato? I rumors dicono che alla base di tutto ci sia stata la posizione assunta dal Coordinatore cittadino in prospettiva delle Comunali 2027: ha dichiarato che Forza Italia avrebbe portato al tavolo del centrodestra una candidatura femminile. Della quale né Rossella Chiusaroli né il resto del Gruppo dirigente ne sapeva nulla. Ad Addesse è stato contestato che Forza Italia è un Partito e non un club che affitta il marchio in franchising, nel quale le decisioni si condividono e si discutono con le gerarchie interne . La risposta è stata la rottura.

La nuova rotta

Gianmarco Florenzani (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Con chi schiererà Forza Italia l’avvocato Giammarco Florenzani? Con Antonello Iannarilli o con Roberto Addesse? O proporrà un suo nome? La rotta da seguire è quella Provinciale: la scelta su Alatri dipenderà dal resto degli assetti nei Comuni della provincia di Frosinone. E la situazione nel capoluogo potrebbe alla fine non essere estranea. (Leggi qui: Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione).

Non si tratterà di un’imposizione, assicurano dal provinciale. Spiegano che la base verrà ascoltata: ma quando si sta in un’alleanza ci sono anche altre dinamiche più vaste da tenere in considerazione.

Quelle dinamiche che Bruno Addesse ha deciso di non dover accettare.