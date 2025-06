Forza Italia vota no al consuntivo e celebra il funerale del centrodestra

A Frosinone è definitivamente andata in frantumi la maggioranza del sindaco Mastrangeli. La conferma nell'ultimo consiglio comunale, decisivi Marzi e la sua lista. La posizione degli azzurri certifica la marginalità politica del capoluogo. E su Solidiamo strappo della lista del vice sindaco Scaccia

Tanto tuono che piovve. Potrebbe essere riassunto così l’esito del Consiglio comunale di Frosinone, tenutosi ieri sera per votare il bilancio consuntivo dell’amministrazione Mastrangeli. È stato detto in tutte le salse nei giorni precedenti infatti che il rientro di Forza Italia in maggioranza sarebbe stato estremamente complicato, se non addirittura impossibile. Cosi è stato. Al momento della dichiarazione di voto il consigliere azzurro Pasquale Cirillo a nome dell’intero gruppo di Forza italia ha annunciato il voto contrario al documento contabile.

Voto negativo confermato al momento della chiama da parte del segretario comunale. Cirillo ha detto in aula: “Noi diciamo si al centro destra, perché FI è uno dei 3 partiti fondatori, ma diciamo no al modello del sindaco Mastrangeli“. Il dado è tratto.

Bilancio approvato, decisivo Marzi

Domenico Marzi (Foto: Massimo Scaccia)

Per inciso il bilancio è stato approvato con 15 si, 10 no (PD- PSI-FI- FutuRa e Lista Mastrangeli) e 3 astenuti (il gruppo dell’ex sindaco Domenico Marzi).

Tutto quindi come ampiamente previsto e scritto nei giorni precedenti. I consiglieri del gruppo Marzi sempre più determinanti nelle dinamiche d’aula.

Bilancio approvato anche in prima convocazione. E così sarà fino al termine della consiliatura. A casa prima del tempo non ci vuole andare nessuno. Il dato politico incontestabile è che La stagione del centrodestra a Frosinone, già ampiamente in stato comatoso nei mesi precedenti, è ufficialmente morta ieri sera con il voto contrario di FI. Impensabile esercitare tentativi di rianimazione nei prossimi mesi. E probabilmente anche tra 2 anni.

Quando si tornerà a votare nel 2027 sarà tutta un’altra partita, almeno nel centro destra, rispetto a quella che si è giocata nel 2022, quando Mastrangeli ha vinto le elezioni.

Riflessione a margine del voto

È difficile credere che Cirillo non abbia preventivamente avvisato, del voto contrario di Forza Italia al bilancio consuntivo, (uno dei documenti più importanti ) sia la responsabile provinciale del partito Rossella Chiusaroli che il coordinatore regionale Claudio Fazzone. Entrambi hanno dato il via libera.

Claudio Fazzone e Rossella Chiusaroli

Segno che le dinamiche politiche di Frosinone hanno una valenza assolutamente relativa e marginale, sia sul tavolo regionale che su quello nazionale del centrodestra. L’intesa tra Meloni, Salvini e Tajani non va certamente in crisi se a Frosinone le cose vanno in modo diverso. La centralità politica del Capoluogo è una delle tante narrazioni romanzate. Non è la prima. Non sarà nemmeno l’ultima.

Come disse Rossella O’Hara nel film via col vento: “Dopotutto domani è un altro giorno”.

Solidiamo, la Lista per Frosinone attacca il sindaco

Corrado Renzi e Sergio Verrelli della Lista per Frosinone

Ulteriore evidenza, per nulla trascurabile, emersa durante la sessione del question time svoltasi sempre ieri sera. La lista per Frosinone, per inciso quella del vice sindaco Antonio Scaccia, ha smesso definitivamente l’armatura della guardia pretoriana del Sindaco (che aveva insieme A Fdi). Il consigliere Corrado Renzi della lista ha incalzato in maniera particolarmente polemica Mastrangeli sul tema del progetto Solidiamo.

Una presa di posizione netta da parte della lista per Frosinone, mai tenuta prima in 3 anni. La campagna elettorale per le comunali 2027 è iniziata ufficialmente. Dopo ieri sera nulla sarà più come prima. Nel centro destra che ha eletto Mastrangeli nel 2022. Estote parati.