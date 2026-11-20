Al Nexus Rocca si dice pronto a investire almeno 50 milioni nell'Alta velocità, conferma i 400 posti di Novo Nordisk, sarà a Modena dai vertici Maserati il 10 dicembre e rivendica 6.000 assunzioni in sanità.

L’uomo prima del politico, la persona prima delle cose, i sentimenti prima degli interessi: l’intervista realizzata da Nunzia De Girolamo al governatore del Lazio Francesco Rocca all’interno di Nexus a Fiuggi traccia i contorni di un’immagine diversa. L’istantanea che poco alla volta si compone davanti al pubblico, come una Polaroid, non è che cosa farà la Regione, ma che persona la governa e la risposta è affidata a una fotografia prima che a un programma.

L’ha scelta chi lo intervistava: Etiopia, 2003, un uomo in mezzo ai bambini, alla sua prima missione umanitaria. Nunzia De Girolamo la mostra a sorpresa a Francesco Rocca, sul palco del Palacongressi di Fiuggi dove il gruppo editoriale Ciociaria Oggi e Latina Oggi per due giorni ha concentrato il dibattito su come sarà il futuro. Quello del Paese, della Regione, del Territorio. Ed è l’immagine giusta, perché dice in anticipo da dove parlerà il presidente per l’ora che segue: da prima della politica.

Prima della politica

Francesco Rocca negli anni in Etiopia

Il racconto parte da lì per ragioni che non sono sentimentali. All’epoca Rocca dirigeva l’ospedale Sant’Andrea e partì con un gruppo ristretto; in Africa ci è tornato negli anni della pandemia, quando la questione era procurarsi cibo e medicine. Alla Croce Rossa deve, in parte, la sensibilità per i luoghi e le comunità ed alla fine cita i 2 milioni stanziati per gli aiuti umanitari.

È una biografia usata come credenziale: l’uomo che ha visto l’emergenza vera, quella che non ha una parte politica e da lì misura il resto. Un presidente di Regione può essere mostrato come amministratore, come leader di coalizione, come uomo di Partito. Nexus sceglie un’altra figura: il testimone.

La Regione dei borghi

Basta leggere i luoghi. In mattinata, le case di comunità di Ferentino e di Veroli; Anagni e Novo Nordisk; Cassino e Maserati; l’aeroporto di Frosinone; l’Alta velocità per la provincia di Frosinone. Si parla a Fiuggi e quasi ogni capitolo ha un indirizzo in Ciociaria. Il risultato è una mappa, e il presidente la legge come la seconda metà del Lazio. «Al netto di Roma», dice a proposito della Sanità: il resto della regione ha bellezze e luoghi unici che rischiano di finire «inghiottiti dalla sanità romana».

Nelle ore precedenti il governatore ha tagliato due nastri che segnano il ritorno della Sanità negli ex ospedali di Veroli e Ferentino, chiusi negli anni scorsi dalla Regione Lazio: il primo circa trent’anni fa, dopo avere constatato che un intero ospedale restava aperto per un solo paziente ricoverato al suo interno; il secondo fa parte dei sei ospedali chiusi in Ciociaria con il decreto di riordino firmato dall’allora presidente Renata Polverini. Lì da oggi ci sono le nuove Case della Comunità, strutture strategiche nella nuova visione di ‘sanità di territorio‘ della Regione e del Pnrr che le ha finanziate.

Le due strutture sanitarie sono state inaugurate oggi dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca insieme al direttore generale della Asl di Frosinone Arturo Cavaliere. Ferentino e Veroli serviranno i pazienti del Distretto B della provincia di Frosinone, cioè la zona centro-nord del territorio, che conta circa 170.000 residenti, pari al 37% della popolazione provinciale.

La Casa della Comunità di Ferentino nasce in una struttura completamente riqualificata in piazza dell’Ospizio, si sviluppa su quattro livelli e su una superficie di oltre 6.100 metri quadrati. Al suo interno: assistenza medica e continuità assistenziale, ambulatori infermieristici, Cup, Punto Unico di Accesso, Assistenza Domiciliare, numerose specialistiche ambulatoriali, punto prelievi, attività di screening, vaccinazioni e consultorio familiare. La Casa della Comunità di Veroli si sviluppa su due livelli e dispone dei principali servizi territoriali, dei Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali dedicati alle patologie croniche ad alta prevalenza, come diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva e scompenso cardiaco.

La visione differente

È una visione che si innesta in quella che teorizzarono i suoi predecessori, seppure con sfumature differenti: da Piero Marrazzo a Renata Polverini a Nicola Zingaretti. Più territorio, meno ospedali, tanta tecnologia per essere più efficaci e precisi. Teorizzarlo è stato un conto, creare i presupposti è stato un altro, realizzarlo concretamente è un altro conto ancora.

Chi amministra il sistema sanitario di tutti riconosce che dentro quello stesso sistema c’è un centro che assorbe e una periferia che rischia di essere assorbita. Per Rocca le case di comunità e gli infermieri di famiglia non sono soltanto una riorganizzazione: sono un riequilibrio territoriale.

La grammatica dei tempi

Si può leggere l’intervista anche dai verbi. Ad Anagni il presente: un investimento che «continua», un impegno sui 400 posti di lavoro «confermato», una situazione «rosea». A Cassino il condizionale: un’ipotesi che, se si concretizzasse, potrebbe diventare un’opportunità. Sulla stazione per il Treno ad Alta velocità il futuro, e un futuro lontano: manca la progettazione, e dopo la progettazione vengono i cantieri.

Sull’eredità, la domanda finale, l’orizzonte più lungo di tutti. E c’è un punto in cui sostantivo e avverbio si guardano in faccia: Rocca chiama l’Alta velocità una «priorità assoluta» e poco dopo osserva che c’è «tutto il tempo» per programmare.

Il treno e chi lo paga

Francesco Rocca intervistato da Nunzia De Girolamo (Foto © IchnusaPapers)

Tre numeri reggono il capitolo: 38 minuti per raggiungere Roma, almeno 50 milioni che la Regione si dice pronta a mettere, quattro o cinque anni di lavori «una volta partiti». Sono numeri precisi. Ma ciascuno ha un lato che il resoconto non illumina. Il primo è una promessa di tempo e non ha un calendario; il secondo è un «almeno», quindi un pavimento e non un soffitto; il terzo vale solo dopo la partenza, e per partire, ha ricordato lo stesso Rocca, «manca soltanto la fase progettuale». Quel «soltanto» è la parola più generosa dell’intervista.

Non compaiono il costo complessivo dell’opera, chi la realizzerebbe, quando si concluderebbe la progettazione. E allora la mossa dei 50 milioni va letta per quello che è: più che un finanziamento, un titolo per sedersi al tavolo di chi quella stazione del Mediolatium la farà. È una mossa politica prima che contabile e le due cose non vanno confuse. Il resoconto non dice chi presieda quel tavolo: Rocca lascia i presupposti sul terreno e poi spetterà agli elettori decidere chi dovrà continuare l’opera, se lui oppure altri.

Sull’aeroporto di Frosinone la risposta ha la stessa struttura: «In tanti ne parlano, ma intanto colleghiamo il territorio con l’Alta velocità». Parlare contro fare, di nuovo: la figura retorica è la stessa della «buona spesa». Nel resoconto non c’è un sì o un no all’aeroporto; c’è un ordine di arrivo. E la risposta è più sottile di quello che appare: lì dove qualcuno teorizza la nascita di un aeroporto, Francesco Rocca sa che a Frosinone c’è un’installazione militare operativa con uno Stormo insediato da pochi mesi ed aggiornato alle nuove dottrine che prevedono l’uso massiccio dei droni.

Il vincolo e la promessa

Francesco Rocca (Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

Nel mezzo c’è la domanda più scomoda: come ridurre le tasse e insieme finanziare una sanità che chiede personale, servizi, investimenti. Rocca risponde nell’unico modo che l’istituzione gli consente: dicendo che cosa non può fare. «Non posso utilizzare risorse al di fuori del Fondo sanitario nazionale»: la frase è il piano di rientro in una riga, e restringe lo spazio del discorso prima ancora di aprirlo. Poi sposta l’attenzione dai ricavi alla spesa: «Siamo stati bravini a fare buona spesa», e «6.000 persone in più» assunte da quando è arrivato. Sui 6.000, un ordine di grandezza: è un numero da sistema, non da reparto.

Dietro c’è molto di più: c’è il modo in cui si è arrivati a quelle 6mila assunzioni. Ci si è arrivati riuscendo a mettere le briglie ai conti, risanando una contabilità che era da Regione tecnicamente fallita come ebbe a rilevare una quindicina di anni fa la Corte dei Conti. Quel risanamento ha sbloccato una serie di capitoli e di risorse che stanno dando al Lazio tutte le condizioni per riaccendere i motori.

Gli ultimi documenti finanziari regionali definiscono il perimetro: scendono le tasse, viene tagliata di due terzi l’addizionale che i cittadini e le imprese pagano sulle dichiarazioni dei redditi, tornano gli investimenti. La Regione che emerge è un’istituzione con le mani legate ancora sulle entrate e aperte sulle promesse. Il paradigma nuovo si dichiara in termini di senso, per ora, e non di servizi. Ma la visione e la prospettiva cominciano ad esserci.

Rassicurare, trattare

(Foto: Massimo Scaccia © Giornalisti Indipendenti)

Il lavoro mostra le altre due facce dell’istituzione. Ad Anagni c’è il nodo del maxi investimento su Novo Nordisk che doveva essere di 2,3 miliardi di euro e sceso alla metà. Lui è commissario di governo su quell’opera. Rocca rassicura: chiede di non ingigantire i timori.

A Cassino tratta: il 10 dicembre lo aspetta Modena con il Maserati Day ed i vertici Stellantis che sveleranno il loro piano per Cassino Plant.

La Regione non possiede fabbriche: possiede tavoli. E del suo mestiere Rocca ha dato, a Fiuggi, due versioni, la rassicurazione e la trattativa.

Il borgo come misura

L’ultima domanda è la più sottile: che cosa vorrebbe che dicesse di lui chi non gli ha mai dato il voto. È un invito alla politica, al voto, al giudizio di parte. Rocca risponde con un’altra unità di misura: che un giovane possa dire di «non essere stato costretto a lasciare il proprio borgo». Il criterio del successo non è elettorale: è demografico. Non si misura con i voti ma con chi resta.

Ecco il cerchio con la fotografia di Etiopia: si comincia con chi è lontano e si finisce con chi rischia di andarsene da vicino. Ma il criterio ha un difetto, e un pregio. Il difetto è che non si può verificare: arriva dopo, a cantieri chiusi. Il pregio è che è coerente: il giudizio di chi non gli ha dato il voto si accumula nelle corsie, nei cantieri, nei treni che passano e in quelli che non passano. Il numero che dirà se la risposta di Rocca era un programma o una speranza è quello che nessun resoconto può riportare: quanti giovani della Ciociaria saliranno su quel treno per andarsene, e quanti per tornare.