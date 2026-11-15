Franco Fiorito torna in politica: Vannacci lo nomina Coordinatore provinciale

Franco Fiorito, ex capogruppo del Pdl alla Regione ed ex sindaco di Anagni, nominato da Roberto Vannacci coordinatore provinciale di Frosinone di Futuro Nazionale e responsabile regionale Enti Locali: gli incarichi lasciati da Antonio Scaccia.

Tredici anni dopo l’ultima tessera, Franco Fiorito ne ha una nuova in tasca. Il presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, lo ha nominato coordinatore provinciale di Frosinone del Partito e responsabile regionale degli Enti Locali. L’incarico ha effetto immediato.

Per chi ha memoria della politica ciociara è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Per chi non ce l’ha, serve una pagina intera.

La carriera

Fiorito è stato Federale del Movimento Sociale in provincia di Frosinone vincendo un aspro braccio di ferro con il compianto senatore Romano Misserville, poi sindaco di Anagni per due mandati, quindi Consigliere regionale del Lazio. Alle elezioni regionali del 2010 raccolse 26.217 voti: il più votato in assoluto della provinciae tra quelli più votati in assoluto.

Franco Fiorito nel 2010

In Consiglio divenne capogruppo del Popolo delle Libertà, nella stagione della presidenza di Renata Polverini. L’assessorato gli venne negato perché quelle furono le elezioni in cui il PdL ‘dimenticò‘ di consegnare la lista con i candidati nella Capitale: così tutti i posti in Giunta vennero utilizzati per recuperare gli esponenti romani rimasti fuori dai giochi.

A Fiorito il risultato venne comunque riconosciuto: assegnandogli il ruolo di capogruppo e di Presidente della Commissione Bilancio.

La caduta e la resurrezione di Fiorito

Nello studio di Porta a Porta nel 2012

Nel 2012 la gestione dei fondi del gruppo consiliare lo portò all’arresto. Fu la vicenda che fece cadere l’amministrazione di Renata Polverini. Fiorito si dimise, protestando la propria innocenza. Il 27 maggio 2013 il giudice dell’udienza preliminare lo condannò a tre anni e quattro mesi di reclusione, con cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, ritenendolo colpevole di essersi appropriato di 1,4 milioni di euro. Il 13 novembre 2017 la Corte d’Appello confermò la condanna riducendo la pena a tre anni, poi divenuta definitiva. L’interdizione è da tempo esaurita.

Da allora, uscito dai ranghi della politica attiva, non ha più voluto incarichi. Oggi si occupa di agricoltura biologica ad Anagni ed è collaboratore fisso della testata giornalistica on line Alessioporcu.it, per la quale scrive analisi politiche.

La casella di Scaccia

Antonio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

Le due cariche che Fiorito riceve sono quelle che Antonio Scaccia ha lasciato il 1° novembre, nel giorno in cui la sua Lista per Frosinone ha scelto di restare nella maggioranza di Riccardo Mastrangeli.

La storia è di due settimane fa. Dopo mesi di crisi, il sindaco aveva sottoposto ai gruppi un documento di lealtà al centrodestra di governo: chi aveva incarichi in formazioni all’opposizione dell’esecutivo di Giorgia Meloni non poteva stare in Giunta. Sei gruppi avevano firmato. Mancava solo la civica di Scaccia, che di Futuro Nazionale era coordinatore provinciale e responsabile regionale degli Enti Locali. All’alba di quella domenica era l’uomo di Vannacci in Ciociaria; la sera stessa non lo era più. La lista aveva deciso all’unanimità: «Frosinone viene prima di tutto. E il Comune viene prima della politica». Rinuncia a tutti gli incarichi nel partito, «non senza amarezza umana e personale», e Giunta riconfermata il giorno dopo. Per Scaccia e per Francesca Chiappini si chiudeva una prospettiva nazionale.

Vannacci, dunque, non ha scelto un volto nuovo per rimpiazzare chi se n’è andato: ha scelto il più noto che potesse trovare. Un Partito a cui il centrodestra di governo ha appena sbarrato la porta risponde con un nome che il centrodestra conosce da trent’anni. E lo fa con una doppia delega: la provincia, dove il Partito si è appena svuotato, e gli Enti Locali di tutta la regione, in vista di un 2027 che porta alle urne Frosinone, Alatri e decine di altri Comuni. Per un partito nuovo, è il terreno dove si misura se si esiste.