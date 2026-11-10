Tiero rompe il silenzio: «Io alla Lega? È un film»

Enrico Tiero definisce «film» le ricostruzioni sul suo futuro e si dice ancora iscritto e simpatizzante di FdI, pur autosospeso. A Formia la conferma da Pasquale Cardillo Cupo «Non lo sento da giorni» e per una migrazione di questa portata avrebbe già dovuto contattare tutti

Il telefonino di Enrico Tiero da alcuni giorni squilla a vuoto. Da quando sono stati confermati, sia dall’entourage di Mister Preferenze di Fratelli d’Italia alle Regionali del 2023 che da quello della Lega di Latina, alcuni contatti per consentire a «Fratò» di salire sul Carroccio alla ricerca di una nuova identità per poter affrontare al meglio il voto amministrativo della primavera 2027 in ben 18 dei 33 Comuni della provincia di Latina.

Enrico Tiero ha deciso di non rispondere al telefono perché sa per primo che il silenzio aumenta l’attesa. Ed è esso stesso un messaggio. Significa: mi cercano, potrei andare, non sono andato. Non ancora. Pensateci bene anche voi. Il tutto senza pronunciare parola. Lasciando il telefono a squillare.

Poi però ad Alessioporcu.it risponde: « Questi sono solo film. Sono un consigliere auto sospesosi da FdI, forse l’unico in Italia. Ma resto sempre un simpatizzante di Fratelli d’Italia ».

Autosospesosi da Fratelli d’Italia dopo le vicende giudiziarie che l’hanno interessato nell’ottobre 2025, il Consigliere regionale più votato in provincia di Latina per FdI secondo una vulgata che circola da alcune ore avrebbe chiesto precise garanzie alla Lega. (Leggi qui: Il ritorno di Fratò: Tiero rilancia, assente Calandrini. A settembre si fanno i conti).

Le richieste

Tradotto: Enrico Tiero avrebbe chiesto una candidatura per lui alla Camera dei Deputati o al Senato alle elezioni politiche del 2027.

La Lega, rigenerata nei sondaggi dopo l’exploit iniziale legato al generale Vannacci e alla sua Futuro Nazionale, avrebbe chiesto un gesto di collaborazione allo stesso Tiero. In pratica: la contestuale adesione alla Lega di tutta la sua numerosa componente.

Ma è proprio qui che cominciano a mancare le evidenze. A nessuno dei colonnelli della nutrita componente risulta alcuna chiamata fatta dall’onorevole Tiero: né per chiedere cosa ne pensasse di un eventuale spostamento e tantomeno per annunciare uno spostamento. «Noi siamo prima di tutto un gruppo di amici e poi anche di amici politici. Noi siamo presenti in tutti i comuni della provincia di Latina al di fuori di Ventotene . E posso assicurare che “la famiglia “ sta aumentando di giorno in giorno. Oggi il nostro unico obiettivo è fare quello che ci riesce meglio ossia lavorare per il nostro bellissimo territorio. Soprattutto posso assicurare che qualsiasi ragionamento politico lo abbiamo sempre fatto tutti insieme e così continueremo a fare. È nel nostro Dna».

La forza elettorale di «Fratò»

Nelle periferie, da Aprilia sino alla natia Castelforte passando per i comuni del Golfo e quelli dei Lepini, Enrico Tiero ha creato la sua forza elettorale che tre anni e mezzo fa gli consentì di conquistare 16mila preferenze alle Regionali. Poi le dinamiche interne a Fratelli d’Italia gli hanno precluso la rappresentanza nella Giunta del presidente Francesco Rocca (finita ad appannaggio della rivale Elena Palazzo di Itri).

Pierluigi Torelli

«Fratò», l’ultima conferma della sua forza elettorale, l’ha dimostrata lo scorso aprile con il rinnovo del consiglio Provinciale. Era stato decisivo per la rielezione nell’assemblea di via Costa del presidente del Consiglio Comunale di Sermoneta Pierluigi Torelli, secondo dei più votati nella lista di FdI: il più votato senza l’apporto dell’altissimo voto ponderato dei consiglieri comunali di Latina. E un riconoscimento – grazie al ruolo di «Fratò» – gli è arrivato il 7 ottobre quando il nuovo presidente della Provincia Federico Carnevale lo ha nominato suo vice. (Leggi qui: Il ritorno di “Fratò”: Tiero ricompatta FdI e lancia Torelli alla vicepresidenza).

Del resto Enrico Tiero ha autorevoli rappresentanti in moltissimi comuni pontini. Sicuramente a meritare i primi posti, se non il primo in assoluto, nella classifica degli «amici di Fratò» non può che essere il presidente del Consiglio Comunale di Formia Pasquale Cardillo Cupo. (Leggi qui: Tiero è libero. Una decisione che apre domande più che chiuderle).

La mossa di Cardillo Cupo

Pasquale Cardillo Cupo (a destra) con Enrico Tiero

Al presidente del Consiglio Comunale formiano – dicono in molti – sarebbero fischiate le orecchie quando ha saputo il tenore di una ricostruzione in cui Tiero che non escludeva l’interessamento nei suoi confronti della Lega. Ma una cosa è l’interessamento della Lega e cosa diversa è fare armi e bagagli per trasferire tutta la componente nella Lega.

La conferma arriva proprio da Pasquale Cardillo Cupo: «Enrico non lo sento da alcuni giorni, apprendo come voi cronisti dell’esistenza di queste voci». Traduzione dal linguaggio politico: la Lega ha bussato alla spalla di Enrico Tiero sondando la sua eventuale disponibilità a trasferirsi con tutta la componente. Ma proprio il fatto che non abbia né telefonato né abbia sentito il suo generale sulla piazza di Formia è il segnale che nessuno spostamento si sta organizzando. Nulla si muove. Nulla di nulla.

Aggiunge il presidente d’Aula: «Personalmente, sul piano politico sto bene dove mi trovo: in Fratelli d’Italia ed in una maggioranza affiatata e compatta che tra pochi mesi cercherà di succedere a se stessa per consentire al sindaco Gianluca Taddeo di proseguire e concludere l’ottimo lavoro che la sua e nostra squadra sta realizzando dall’ottobre 2021».

Le dichiarazioni di Cardillo Cupo si sono rivelate, dunque, il miglior tonico per la maggioranza al comune di Formia. Negli ultimi giorni erano subentrate alcune preoccupazioni circa un ipotetico allontanamento del gruppo consiliare di FdI dalla maggioranza targata Forza Italia.

E invece Cardillo Cupo ha mandato un preciso segnale: si va avanti con lo «status quo» perché confermarsi nelle urne a maggio 2027 sarà più complicato che vincere, anche se con qualche patema d’animo, com’è avvenuto nel turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021.