Fratelli… stacanovisti: Pulciani e Mattia i deputati ciociari più presenti

La Camera ha svelato i dati sulla partecipazione dei parlamentari alle sedute ed alla relative votazioni. Tra i politici della provincia prevalgono i rappresentanti di FdI con Massimo Ruspandini al terzo posto. Quarto Nicola Ottaviani della Lega. Chiude Ilaria Fontana del M5S. Record di assenze per Antonio Angelucci ed Umberto Bossi

Fantasmi assoluti e grandi lavoratori. Ci sono quelli che non fanno un solo giorno d’assenza e quelli che passano solo per firmare il cedolino dello stipendio. Con la chiusura del Parlamento per le vacanze estive di agosto si tirano le somme sulle presenze dei politici alla Camera e al Senato. E mai come in questo caso non è proprio possibile dire “Sono tutti uguali”.

I dati ufficiali sulla presenza e il numero delle votazioni effettuate dai 400 Onorevoli sono rilevabili ed aggiornati al 31 luglio 2025 direttamente dal sito della Camera dei Deputati.

A registrare la partecipazione al voto di ogni singolo deputato è il sistema elettronico dell’Aula di Montecitorio. Per assegnare la presenza è necessario che abbia votato a meno che non sia in missione ai sensi del Regolamento della Camera.

Bossi ed Angelucci i meno presenti

Umberto Bossi (Foto © Benvegnù Guaitoli / Imagoeconomica)

Nel corso della XIX Legislatura, quella attuale iniziata il 13 ottobre 2022, la Camera dei Deputati ha effettuato ben 14.341 votazioni con procedimento elettronico. I parlamentari meno presenti alla Camera sono entrambi della Lega: Umberto Bossi e Antonio Angelucci. Il primo combatte da tempo con problemi di salute e si ferma a 3 votazioni dal 2022. Il re delle cliniche private continua ad averne 13, come l’anno scorso. Entrambi hanno zero missioni, cioè nessuna assenza giustificata.

Tra i parlamentari meno presenti in aula risulta anche Marta Fascina: l’ultima compagna di Silvio Berlusconi da deputata di Forza Italia ha votato 835 volte, mentre altre 13mila volte non ha votato (ed è a zero missioni).

Battilocchio con Dionisi e Barelli (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Ancora una volta, il più presente si conferma Alessandro Battilocchio: è il deputato di Forza Italia che Silvio Berlusconi volle a capo dell’Ufficio Elettorale nazionale del Partito. Dall’inizio della Legislatura e senza mai una missione, vanta 14.334 presenze pari al 99,95%. In pratica ha saltato solo 7 votazioni in 3 anni.

Come si sono comportati i Deputati Ciociari?

E la nutrita pattuglia dei Deputati della provincia di Frosinone come si è comportata? In Aula ci è andata? Ha votato? Innanzitutto chi sono. Il Collegio di Frosinone ha eletto il deputato Massimo Ruspandini (FdI) di Ceccano mentre il Collegio di Cassino ha eletto il deputato Nicola Ottaviani (Lega) del Capoluogo. A loro si aggiungono l’onorevole Paolo Pulciani (FdI) di Pofi ed Ilaria Fontana (Movimento 5 Stelle) di Frosinone eletti nelle liste Proporzionali. Inoltre c’è l’onorevole Aldo Mattia (FdI) di Frosinone eletto in Basilicata dove ha esercitato gli ultimi anni della sua missione di Direttore Generale Regionale della Coldiretti.

Come si sono comportati? La tabella riassume tutto.

Clicca per ingrandire

Gli onorevoli Massimo Ruspandini, Paolo Pulciani ed Aldo Mattia

L’ideale podio è tutto composto da Fratelli d’Italia. Il più presente alle votazioni è stato Paolo Pulciani con quasi l’89 % di presenze. Seguito da Aldo Mattia con 84.49 %. Sul terzo gradino Massimo Ruspandini con l’81,84 %.

Segue l’ex sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, deputato della Lega con il 75,79. Mentre Ilaria Fontana risulta quella con la percentuale più bassa di votazioni con il 72,71%.