Frecciarossa, ok l’accordo per il 2025 ma la sfida è la conferma decennale

La giunta regionale ha approvato la convenzione con Trenitalia per la coppia di treni ad alta velocità con fermate a Frosinone e Cassino. Ma è solo il minimo sindacale per la provincia. Serve un progetto d'integrazione per i pendolari e poi l'obiettivo dovrà essere l'istituzione del servizio per 10 anni tramite regolare gara. E per questo la Regione deve stringere i tempi ed evitare di arrivare all'ultimo minuto

Tutti in carrozza e via fino a 300 chilometri all’ora: la Giunta Regionale del Lazio ha approvato oggi lo Schema di accordo commerciale con Trenitalia per la prosecuzione della coppia giornaliera di treni Frecciarossa che collegano Napoli–Cassino–Frosinone–Roma e ritorno anche per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. La delibera e lo schema di accordo sono pubblicati sul numero di oggi del Bollettino Ufficiale Regione del Lazio.

L’accordo tra la Regione Trenitalia prevede la possibilità di ulteriori proroghe annuali previa richiesta della Regione e aggiornamento del Piano Economico-Finanziario. La Regione Lazio paga per avere quelle due fermate del Frecciarossa a Cassino e Frosinone, una al mattino verso Roma ed una al pomeriggio verso Napoli. Tira fuori 2 milioni 453mila euro. Il pagamento avverrà in due rate: un acconto pari al 70% entro 60 giorni dalla sottoscrizione. Il saldo del restante 30% entro il 31/03/2026.

Cosa prevede l’intesa per il Frecciarossa

Il Frecciarossa a Cassino

L’accordo conferma l’attuale coppia giornaliera di treni: quello della mattina che parte dalla stazione di Cassino alle 6:08 e dalla stazione di Frosinone alle 6.37 ed arriva a Roma Termini alle 7.15. Impiega dal Capoluogo 38 minuti di tempo.

Trenitalia dovrà trasmettere alla Regione ogni semestre, entro 60 giorni dal termine del semestre, i dati di traffico e ricavi relativi alle fermate di Frosinone e Cassino. Quanta gente sale, quanti passeggeri scendono, quali ricavi portano. A cosa servino quelle cifre? Per un monitoraggio e per eventuale predisposizione di gara.

La legge regionale stabilisce che per il periodo 2025–2034 il servizio debba essere affidato attraverso apposita procedura a evidenza pubblica: cioè si metteranno a gara quei passeggeri tra Frecciarossa ed Italo. Nel frattempo la Regione può prorogare la sperimentazione con accordi annuali come questo. Ciò significa che il 2025 è un “anno ponte” verso un affidamento decennale programmato.

Impatto per la Ciociaria

Avere la fermata Frecciarossa, istituzionalizzata a Frosinone e Cassino, è una vittoria simbolica e pratica al tempo stesso. Ed è una medaglia con due facce. Da un lato, conferma la possibilità di accorciare le relazioni con Napoli e con Milano (in continuità). Dall’altro, offre un’alternativa rapida per chi viaggia saltuariamente per lavoro o famiglia e può dare visibilità nazionale alla stazione di Frosinone, una volta che sarà ultimata. Ma questo è solo il minimo sindacale.

Il Treno ad Alta Velocità a Cassino per la prima volta

L’altra faccia della medaglia, rivela che una sola coppia giornaliera di treni AV, peraltro ad un prezzo di 20 euro per la sola andata, è insufficiente per trasformare radicalmente la mobilità quotidiana o la scelta del pendolarismo su ampia scala.

Per i pendolari verso Roma che partono da Cassino e Frosinone — che oggi hanno treni regionali numerosi e più economici, ma anche in ritardo ed inefficienti — il Frecciarossa rimane principalmente un’opzione per viaggi occasionali e non per il commuting quotidiano. La veritià è che, così come è strutturato, oggi il servizio Alta Velocità in Ciociaria non è su misura per il pendolarismo quotidiano di massa. Se l’obiettivo politico, di Regione e Trenitalia è l'”inclusione” del territorio ciociaro nella rete dell’Alta Velocità, questo è un passo importante, ma minimo.

Un progetto d’integrazione

Pendolari alla stazione

Serve un piano di integrazione e soprattutto aumenti di frequenza o almeno una programmazione graduale verso più corse e a costi contenuti. Lo stanziamento 2025, in termini assoluti, non è astronomico ma va speso efficacemente e reso produttivo. Più corse significa maggiori ricavi. Altrimenti resterà solo un costo pubblico e per pochi passeggeri.

Il fatto è che, politicamente, il messaggio che arriverà ai cittadini sarà tanto più convincente quanto più la misura avrà effetti tangibili sulla vita quotidiana (orari utili, coincidenze, prezzo accessibile, comunicazione).

Non solo Frecciarossa: la gara 2025–2034

Il palazzo della Regione Lazio

La Regione deve evitare di arrivare all’ultimo minuto. Servirà un bando trasparente che metta alla prova più operatori e che consideri, non solo il corrispettivo a carico della Regione, ma anche indicatori di servizio: come frequenza, puntualità, integrazione tariffaria, impegni di marketing e sviluppo. Solo in quel caso si potrà parlare di servizio destinato alla collettività.

Cioè quella moltitudine di persone, studenti e lavoratori, che ogni giorno parte da Cassino e Frosinone per arrivare a Roma con la speranza, quasi mai la certezza, di arrivare in orario.