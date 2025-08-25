Frosinone 2027: la campagna è già iniziata (senza che nessuno l’abbia detto)

Tra maggioranze trasversali, opposizioni gassose e coalizioni evaporate, la consiliatura è politicamente finita. Mastrangeli si ricandida senza primarie. E intanto tutti, da destra a sinistra, si muovono in vista del voto. Ma senza dire per dove.

Se è vero – e lo è – che a Frosinone tanto la maggioranza quanto l’opposizione sono già con lo sguardo puntato al 2027, allora è altrettanto vero che questa Consiliatura ha ormai esaurito ogni slancio politico. Da tempo lo segnaliamo su queste colonne: a Palazzo Munari la partita è virtualmente chiusa. Non per calendario, ma per logoramento.

Archiviata per scelta la stagione del centrodestra, nel capoluogo si è aperta una fase nuova, decisamente più sfumata e trasversale. Oggi pezzi dell’opposizione di centrosinistra governano fianco a fianco con porzioni della maggioranza di centrodestra. Il risultato? Una coalizione che con quella uscita dalle urne nel 2022 non ha nemmeno un lontano grado di parentela.

L’agenda aperta

Il BRT con le corsie dedicate

Dal lato amministrativo invece sono diverse le cose ancora da portare a termine nel Capoluogo: su tutte il Bus Rapid Transit, la rete di circolari elettriche che viaggeranno su corsia preferenziale. E sulle quali il sindaco Riccardo Mastrangeli imposterà la sua campagna elettorale. Perché lui sarà della partita e senza passare per le Primarie: lo ha già messo in chiaro. (Legi qui: Mastrangeli all’attacco: “Mi ricandido. E sul BRT non si torna indietro”).

Anzi, Mastrangeli è già in corsa. Tocca agli aspiranti competitors rincorrerlo. Ma rincorrerlo dove, esattamente? Perché il campo di gioco somiglia sempre più a un labirinto: orientarsi non è facile, a Frosinone sono saltati tutti gli schemi. Soprattutto, sono saltate le coalizioni originarie che sono scese in campo e si sono affrontate più di tre anni fa. E da come si sono messe le cose, sia dentro che fuori l’Aula consiliare, il 2027 sarà tutta un’altra partita, completamente diversa da quella precedente. Una partita non convenzionale. Specialmente per il centrodestra. Che è evaporato come la foschia sulla Monti Lepini alle prime luci del mattino.

La rotta di Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli

Intanto, il sindaco Riccardo Mastrangeli si muove con passo determinato verso il 2027: dal punto di vista politico non si torna più indietro. Nonostante le richieste di Fratelli d’Italia e della lista civica Per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia di ricomporre il perimetro del centrodestra: FdI – Lega – Forza Italia.

Mastrangeli da quell’orecchio non ci sente proprio. Per lui la maggioranza di riferimento è quella trasversale che si è formata in consiglio Comunale e che lo sostiene da tempo a quota 16 Consiglieri. Questo è il capitale virtuale sul quale il sindaco può contare come se lo avesse in banca. Gli interessi (dal punto di vista dei voti in Aula consiliare) li porta l’ex sindaco Pd Domenico Marzi insieme a due Consiglieri del suo gruppo Alessandra Mandarelli e Carlo Gagliardi. Con questi “titoli di credito” Mastrangeli arriverà con sufficiente tranquillità alla fine della scadenza naturale della consiliatura.

Resta solo da capire se il valore importante e strategico che rappresentano Marzi ed i suoi potrà continuare ad essere a costo zero per Mastrangeli. Oppure, verrà adeguatamente riconosciuto e valorizzato con una rappresentanza in Giunta per la lista, tra qualche tempo. Nemmeno troppo.

Verso le alleanze

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Tutto lascia pensare che le cose alla fine andranno così. Anche perché Marzi non è certo un politico di primo pelo né aspira a vincere il premio della bontà (politica) del 2025. Da esperto e navigato (oltre che astuto) conoscitore della politica, sa perfettamente che genere di evoluzione naturale hanno determinate dinamiche. Non solo a Frosinone. Ma in qualsiasi amministrazione.

Mastrangeli intanto è concentrato solo sul suo programma amministrativo: ma anche gli arredi del Comune sanno che per lui la campagna elettorale è già iniziata. Poi penserà anche con chi allearsi. Marzi rappresenta una ipotesi autorevole ed accreditata. Si vedrà.

Movimenti a destra

Maurizio Scaccia

Anche gli altri due Partiti del (fù) centrodestra, Fratelli d’Italia e Forza Italia, stanno già pensando alle prossime elezioni e la campagna elettorale, di fatto, è già iniziata anche per loro. È veramente complicato pensare che Forza Italia miracolosamente nel 2027 possa tornare a sostenere l’attuale sindaco: è passata da più di un anno all’opposizione di Mastrangeli e non ha manifestato alcuna intenzione di rientrare in maggioranza, se non a precise condizioni. Che il sindaco non intende soddisfare . Anche perché gli azzurri hanno detto chiaramente “si al centrodestra, no al modello Trasversale Mastrangeli“.

Più facile e realistico pensare che FI stia ragionando e lavorando ad ad altro genere di coalizione. Magari anche con un proprio candidato sindaco.

Anche Fratelli d’Italia da tempo ha cominciato a prendere determinate distanze dal sindaco e dal suo programma: sul Brt, sulla pedonalizzazione della piazza dello Scalo e in generale sugli interventi che impattano sul quartiere della Stazione. Una sorta di autonomia rispetto all’azione di governo, da rivendicare in sede di campagna elettorale tra 18 mesi. Con l’obiettivo piuttosto chiaro di indicare il candidato sindaco.

Se Sparta piange, Atene non ride

Vincenzo Iacovissi

La situazione in tutta l’opposizione consiliare è chiara come la Nebulosa di Orione: un insieme di nubi molecolari, polvere e idrogeno. Non c’è alcuna coesione, né strategia Comune per affrontare questa parte finale della consiliatura. E questo ovviamente fa il gioco di Mastrangeli.

Preso atto che non ci sarà alcuna interruzione anticipata di questa consiliatura (in realtà nessuno ci hai mai pensato), si può pensare alla prossima. È evidente che anche i Consiglieri di opposizione si stanno organizzando per il 2027 e gli incontri, più o meno carbonari, si intensificheranno già dal prossimo mese di settembre. Ma sulle alleanze è ancora tutto in alto mare.

Per ora si sa che il PSI si proporrà agli elettori di Frosinone nel 2027 in autonomia con il proprio candidato sindaco il Consigliere Vincenzo Iacovissi, come cinque anni fa. Dovrebbe essere sostenuto da due liste civiche. I Socialisti di Gianfranco Schietroma si propongono come “unica alternativa credibile“. Un’affermazione che, in tempi di coalizioni liquide a Frosinone, suona quasi rivoluzionaria.

L’incognita Pd

Angelo Pizzutelli

Il Partito Democratico ha fatto sapere che il suo candidato sindaco potrebbe essere il recordman di preferenze in Consiglio l’ex Capogruppo Dem Angelo Pizzutelli. Il quale ha accolto l’investitura con lo stesso entusiasmo che si ha quando arriva la cartella esattoriale della Agenzia delle Entrate. Troppo navigato Pizzutelli per credere ancora alla befana.

La sensazione è che lui sarà comunque in campo per la cosa alla fascia tricolore tra 18 mesi: con quali alleati, si vedrà in seguito.

Il celebre attore americano Robin Williams una volta ha detto “La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto”. E a Frosinone di cose strane, dal punto di vista politico, se ne sono viste già parecchie.