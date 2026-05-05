Frosinone 2027, la mossa 5 Stelle: Ilaria Fontana rafforza il Campo Largo

La conferma di Ilaria Fontana alla guida provinciale del M5S, voluta da Giuseppe Conte, offre al Pd di Stefano Pizzutelli un interlocutore certo. A Frosinone il Campo Largo appare più vicino in vista delle comunali 2027.

Un hotel a Cassino, la data del 16 maggio segnata sul calendario, un progetto che si chiama Nova 2.0. In apparenza, un appuntamento organizzativo del Movimento 5 Stelle. In realtà, una mossa che potrebbe spostare gli equilibri del centrosinistra fino a Frosinone. La politica, quando si muove, raramente annuncia dove sta andando.

La notizia è stata riportata dai media con un taglio piuttosto basso, mentre — specialmente per Frosinone — potrebbe avere una rilevanza politica molto alta. A Cassino riparte il cantiere politico del Movimento 5 Stelle e, inevitabilmente, i riflessi potrebbero arrivare dritti fino a Palazzo Munari. La tappa del progetto Nova 2.0 del 16 maggio all’Hotel Boschetto non è soltanto un appuntamento organizzativo: è un segnale politico preciso, che riguarda da vicino anche gli equilibri del centrosinistra nel capoluogo.

La politica non è fatta solo di numeri ma soprattutto di pesi, misure e, inevitabilmente, di volti certi. In quest’ottica, la conferma dell’onorevole Ilaria Fontana come coordinatrice provinciale M5S di Frosinone è il tassello che mancava nel mosaico che il segretario cittadino del PD, Stefano Pizzutelli sta faticosamente provando a comporre in vista delle Comunali del prossimo anno.

Struttura, dialogo e un interlocutore certo per il PD

Giuseppe Conte (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Il fatto che a volere quella conferma sia stato direttamente Giuseppe Conte toglie Pizzutelli dall’imbarazzo dell’incertezza su chi dover interpellare nel Movimento: il M5S a Frosinone c’è ed ha un referente ampiamente legittimato dal leader nazionale.

Per costruire il Campo Largo nel capoluogo non servono solo le idee: servono le persone e le firme sugli accordi. Con Fontana stabilmente alla guida, il PD ha finalmente un interlocutore certo, munito di pieno potere di rappresentanza. Lanciando Nova 2.0 — Parola all’Italia, Fontana parla di una fase nuova: confronto nei territori, partecipazione diretta, costruzione dal basso di un programma progressista. Tradotto in chiave locale, significa che il Movimento torna a strutturarsi anche in provincia di Frosinone, riaprendo un dialogo con cittadini, associazioni e realtà civiche. Esattamente tutto quello che serve al centrosinistra per provare a vincere le comunali del prossimo anno.

La presenza di una guida politica riconosciuta come Fontana agevola — almeno in parte — il lavoro di Pizzutelli. Nella costruzione del Campo largo, avere un interlocutore certo nel Movimento 5 Stelle, oltre che nel PSI, non è un dettaglio: è una condizione necessaria. In politica, gli accordi si fanno tra soggetti che possono garantire rappresentanza. E oggi Pizzutelli, rispetto a qualche settimana fa, si trova davanti un quadro più definito: sa con chi sedersi al tavolo per trattare strategie, programmi e, soprattutto, leadership.

Frosinone come banco di prova nazionale

Ilaria Fontana

La rinnovata attività politica dei 5 Stelle in Ciociaria segnala una volontà più ampia: tornare tra la gente e rientrare pienamente nel gioco delle alleanze. I numeri del M5S, nonostante l’oggettiva impalpabilità percepita dell’azione politica sul territorio, restano comunque solidi: oltre l’11%, sia nel Lazio che in provincia. Quelle percentuali serviranno come il pane al campo largo tra dodici mesi nel capoluogo.

Frosinone 2027 diventa così una partita strategica anche per il Movimento. Governare un capoluogo di provincia in una logica di coalizione larga avrebbe un peso politico che va oltre i confini locali: sarebbe un banco di prova in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Se si costruisce una coalizione larga a Roma, difficilmente la si può smentire a Frosinone. (Leggi qui: Leodori lancia la sfida: «Coalizione larga per tornare a vincere in Regione»).

L’attivismo dei 5 Stelle e la regia politica di Fontana possono diventare un fattore decisivo per la costruzione del Campo largo nel capoluogo. Non tanto per una semplice sommatoria elettorale, quanto per creare le condizioni di una coalizione credibile, capace di competere davvero con il sindaco uscente Riccardo Mastrangeli.