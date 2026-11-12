Frosinone accende il Natale: 167mila euro di luminarie e sfida Salerno e Gaeta

Via libera della Giunta Mastrangeli al piano delle luminarie 2026/2027: spesa massima di 137mila euro più IVA, 167.140 complessivi. Previsti circa 48 campanili, 52 attraversamenti luminosi, giardini in piazza dello Scalo e allestimenti nei quartieri.

Quest’anno Salerno e Gaeta, città che hanno fatto delle luminarie natalizie un vero e proprio marchio di fabbrica e di attrattività popolare, a Frosinone le spicciano casa. Questo almeno nelle intenzioni dell’amministrazione Mastrangeli.

Parafrasando una celebre frase del vulcanico sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, a tale proposito direbbe: «Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare addobbi natalizi a Frosinone migliori dei nostri: mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme». Perché il programma messo nero su bianco dalla Giunta per il Natale 2026 promette di illuminare il capoluogo praticamente da una parte all’altra, con un investimento importante e una distribuzione degli allestimenti che coinvolge centro, quartieri, strade commerciali, piazze e parchi cittadini. Altro che qualche fila di luci appesa a via Aldo Moro o a corso della Repubblica.

Per questo Natale il progetto è decisamente più ambizioso. Lo si capisce leggendo la delibera di Giunta numero 364 del 9 novembre, con la quale è stata approvata la programmazione degli addobbi natalizi per il 2026/2027, mettendo sul tavolo una spesa massima di ben 137mila euro più IVA, per complessivi 167.140 euro.

Una cifra che dà immediatamente la portata dell’iniziativa. E che racconta anche una precisa scelta amministrativa: distribuire l’atmosfera natalizia in maniera capillare, evitando che le luminarie siano concentrate esclusivamente nel tradizionale perimetro del centro di Frosinone. Il messaggio che l’amministrazione Mastrangeli vuole veicolare è chiaro: il prossimo Natale dovrà essere visibile, capillare e, soprattutto, percepito in ogni quartiere del capoluogo.

Dove si accendono le luci

Entrando nel dettaglio della delibera, il programma prevede diverse tipologie di installazioni.

Si parte dai «Giardini luminosi» che saranno realizzati nella nuova piazza dello Scalo, uno degli interventi più caratterizzanti dell’intero progetto.

Poi ci sono le illuminazioni natalizie a luce fredda, previste in via Angeloni, via Garibaldi, nella zona delle terrazze di corso della Repubblica e ai Piloni, lungo via Alcide De Gasperi.

La luce calda, invece, accompagnerà un percorso ancora più esteso: via Maria, via Tiburtina, via Madonna della Neve, via Marco Tullio Cicerone, via Marittima, via Giuseppe Verdi, via Don Minzoni e la zona di Selva Piana.

Una distinzione cromatica che contribuirà a caratterizzare diversamente i vari tratti della città, con un’alternanza di installazioni luminose pensata per dare continuità agli addobbi nelle principali direttrici urbane.

Campanili, attraversamenti e alberi

Ma è soprattutto scorrendo l’elenco delle quantità di luminarie messe in campo che si comprende la dimensione del progetto. Saranno installati, infatti, circa 48 campanili luminosi, già di proprietà del Comune. Due in via America Latina, uno in via Firenze, circa quindici lungo via Plebiscito fino a via Rattazzi, una ventina da fine via Garibaldi fino al Bar Tucci, cinque in via Giuseppe Verdi e altri cinque in piazza Santa Maria.

Non mancheranno le installazioni sospese sulle strade. Sono previsti 30 attraversamenti natalizi in via Aldo Moro e altri 22 lungo corso della Repubblica, nel tratto compreso tra l’incrocio con Sant’Antonio e piazza Turriziani. In tutto, 52 attraversamenti luminosi che rappresentano uno degli interventi quantitativamente più rilevanti.

Il programma guarda anche ai quartieri attraverso cinque installazioni luminose a forma di albero di Natale: una in corso Lazio, una ai Cavoni, una al Parco Matusa, una nella zona di Madonna della Neve e una a Selva Piana.

Alla Villa Comunale, invece, arriverà un cuore tridimensionale luminoso. In piazza Norberto Turriziani sarà collocato un grande elemento natalizio a forma di pacco regalo. E non finisce qui.

I cartelli luminosi

L’amministrazione ha previsto anche nove punti con cartelli luminosi di auguri: all’incrocio tra via Marco Tullio Cicerone e via Madonna della Neve, in via Firenze, viale Napoli, viale America Latina, via Giordano Bruno, via Santa Elisabetta, via Giuseppe Verdi, largo Toscanini e all’incrocio tra via Maniano e San Liberatore.

Un’altra tipologia di allestimento riguarda le tende luminose. Quelle a luce fredda saranno collocate sui pilastri nell’area di piazzale Vittorio Veneto.

Prevista inoltre l’installazione di stringhe luminose sui tronchi degli alberi già piantumati al Parco Matusa, in piazza Alessandro Kambo e nella Villa Comunale.

Insomma, il Natale immaginato quest’anno a Frosinone dalla Giunta Mastrangeli non si esaurisce nelle luminarie tradizionali ma punta a costruire una scenografia diffusa, con elementi decorativi di diversa natura e dimensione. E con una presenza che dovrebbe raggiungere praticamente tutta la città.

Naturalmente, anche il dato finanziario merita attenzione. La deliberazione stabilisce in 137mila euro, oltre IVA al 22%, la spesa massima da destinare all’iniziativa. Una spesa importante per le casse comunali ma giustificata dal numero e dalla tipologia degli interventi previsti lungo le strade del capoluogo. Fin qui il programma amministrativo.

La lente politica

(Foto © Stefano Strani)

Ma sarebbe un esercizio di miopia non leggere l’iniziativa per il Natale anche attraverso la lente politica. La stagione delle luminarie arriva dopo mesi complicati per il sindaco e la sua coalizione, la crisi politica può dirsi definitivamente archiviata ieri, con l’attribuzione delle deleghe operative ai Consiglieri. Chiaro che la maggioranza deve dimostrare adesso di aver ritrovato un equilibrio, politico e amministrativo, anche dal punto di vista sostanziale, oltre che da quello formale.

Tra 7 mesi a Frosinone si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale. In questo scenario, un Natale particolarmente ricco di luci e installazioni rappresenta, inevitabilmente, anche un’occasione di visibilità per l’amministrazione. E magari di apprezzamento. Un capoluogo particolarmente addobbato, le piazze illuminate, le strade commerciali coinvolte e i quartieri pieni di allestimenti, sono elementi che possono contribuire a costruire un’immagine positiva dell’azione di governo. Ça va sans dire.

Le luminarie non portano certamente voti in automatico, ma contribuiscono a costruire quell’atmosfera di città curata, viva e presente che ogni amministrazione in Italia cerca di mettere in vetrina quando si avvicina la campagna elettorale.

E su questo sarebbe d’accordo non solo il vero Vincenzo De Luca, ma anche quello imitato magistralmente da Crozza. La politica vive anche di questo. Tutto il mondo è paese.



