Frosinone, boom del gioco d’azzardo online: persi 47 milioni nel 2024

A Cassino l’ultima seduta prima delle vacanze ha confermato il forte clima di contrapposizione tra il sindaco Salera e la minoranza (in particolare il Terzo Polo). Nodo del contendere stavolta l’assestamento di bilancio con l’opposizione che ha lasciato l’aula. Il primo cittadino ha lanciato una controffensiva che però si è trasformata in un autogol. E per non farsi mancare nulla anche l’infortunio di una funzionaria della ragioneria ed una pizza condita dalle contestazioni