Il Comune di Frosinone sonda il mercato con un avviso: cerca un assistente virtuale con avatar AI su quattro totem e dieci ledwall, due nuovi al Parco Matusa. Non è una gara. Fondi Fesr Lazio.

Se qualcuno a Frosinone ancora immagina la Pubblica Amministrazione come una fila davanti a uno sportello e una montagna di moduli cartacei, dietro i quali è sommerso un impiegato di fantozziana memoria, forse è arrivato il momento di aggiornare lo scenario.

Il futuro, almeno nelle intenzioni dell’amministrazione comunale del sindaco Riccardo Mastrangeli, ha il volto di un avatar digitale capace di interagire con i cittadini e di una rete di schermi elettronici disseminati nei punti più frequentati della città. Jen-Hsun Huang, il CEO di Nvidia, a Mastrangeli gli spiccia casa.

L’avviso del Comune

È scritto tutto, nero su bianco, nell’Avviso pubblicato dal Comune capoluogo sull’albo pretorio per avviare una consultazione preliminare di mercato. L’atto porta la firma del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e rappresenta il primo passo verso l’acquisizione di nuove tecnologie inserite nel progetto «Frosinone: una Città Smart, il rafforzamento del processo di digitalizzazione della PA e in favore della collettività», finanziato nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027. Non si tratta però ancora di una gara né di un affidamento.

Il Comune sta semplicemente sondando il mercato per capire quali aziende siano in grado di fornire e installare le soluzioni richieste. In pratica, l’amministrazione vuole conoscere chi c’è in campo prima di procedere con la successiva selezione. La parte più interessante e stimolante dell’avviso riguarda naturalmente il contenuto del progetto.

Totem e maxischermi

(Foto © Massimo Scaccia)

L’amministrazione comunale cerca operatori di mercato in grado di fornire un assistente virtuale basato su avatar AI, che verrà ospitato su quattro totem touch da esterno collocati in zone ad alta frequentazione cittadina e negli spazi della Mediateca.

Poi cerca anche una rete di dieci ledwall outdoor (maxischermo modulare a LED senza cornici visibili) destinati alla comunicazione istituzionale: otto sostituiranno pannelli monocromatici già esistenti, mentre due saranno installati ex novo nell’area del Parco Matusa.

L’obiettivo dichiarato è rendere più moderna, immediata e accessibile la comunicazione tra amministrazione e cittadini, sfruttando strumenti digitali sempre più diffusi nelle città europee e nei centri urbani più avanzati.

La prospettiva politica

Dietro la terminologia di carattere tecnico c’è, però, anche una prospettiva politica abbastanza chiara. Da tempo l’amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli punta sulla creazione della «smart city», cercando di intercettare risorse europee e regionali per modernizzare infrastrutture e servizi. L’avviso pubblicato oggi si inserisce precisamente in questa strategia: meno carta, più digitale; meno comunicazione tradizionale, più interazione in tempo reale.

L’idea è quella di avvicinare il Comune ai cittadini utilizzando linguaggi e strumenti che ormai appartengono alla quotidianità. E l’IA in modo particolare sta diventando uno strumento di uso comune, perché allora non utilizzarla per parlare alla gente?

In sostanza, il Comune punta a costruire un sistema di comunicazione più moderno, nel quale il cittadino possa trovare informazioni attraverso strumenti interattivi e contenuti digitali, senza affidarsi esclusivamente ai tradizionali canali informativi.

Gli avatar in campagna elettorale

(Foto: Antonella Iafrate © IchnusaPapers)

Resta sullo sfondo un interrogativo, certamente provocatorio. Se oggi il Comune sperimenta gli avatar per comunicare con i cittadini, fra un anno, quando Frosinone entrerà nel clima vero e proprio della campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale, a parlare sui social saranno veramente i candidati sindaci, oppure i loro avatar?

Al di là della facile ironia, è un fatto oggettivo che se fino a pochi anni fa solo l’idea di trovare un assistente virtuale in piazza, pronto a rispondere alle domande dei cittadini, sembrava fantascienza.

Oggi, invece, è un avviso pubblico del Comune di Frosinone. I tempi cambiano e Mastrangeli lo ha capito prima degli altri.