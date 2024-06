Frosinone, chi vince e chi perde dopo le Europee

Fratelli d'Italia si conferma primo partito della città con percentuali da record. La Lega tiene e respinge il sorpasso di Forza Italia. Comunque la maggioranza al Comune esce rinforzata. Il Partito Democratico seconda forza del capoluogo ma ora deve prendere in mano le redini dell'opposizione

Premesso che in politica i numeri non vanno solo letti, ma anche interpretati, i risultati delle elezioni europee danno una chiave di lettura interpretativa per Frosinone, piuttosto chiara. In ogni caso, niente coalizioni Ursula o similari. Quelle sono destinate ad altri scenari. Innanzitutto l’affluenza. Alla fine nel Capoluogo hanno votato 16.511 persone, pari al 46.32% degli aventi diritto. Tre punti abbondanti sotto la percentuale nazionale, che è stata del 49.69%. Era oggettivamente difficile motivare gli elettori del Capoluogo ed indurli a recarsi ai seggi per una elezione, quella europea, che storicamente a Frosinone “sentono” piuttosto lontana. Ma tan’è.

Fratelli d’Italia da record, FI non sorpassa la Lega

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

FdI aveva bisogno di confermarsi il primo partito della Città. L’obiettivo è stato raggiunto. In pieno. Il partito della Presidente del Consiglio Meloni infatti consegue un importante 31.94%, il miglior risultato di sempre a Frosinone. Alle politiche ultime infatti FdI aveva ottenuto una percentuale del 31.76%. Si migliora di pochi decimali, ma si migliora ulteriormente. Il dato politico è questo.

La Lega c’è. E’ il partito del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli (civico in quota Lega) e del Parlamentare locale Nicola Ottaviani. Il Partito di Salvini aveva la necessità di portare a casa un voto importante ed altamente significativo. Se possibile anche superiore al dato nazionale. E così è stato. La Lega infatti consegue a Frosinone un prezioso 11.84%. Quasi 3 punti percentuali in più rispetto al risultato ottenuto dal partito in Italia con il 9.11%. Non era facile, né scontato.

L’obiettivo dichiarato dal leader nazionale Antonio Tajani, per queste europee, era quello del sorpasso sulla Lega. Il sorpasso in Italia effettivamente c’è stato. Anche se per pochi decimali. Ma non a Frosinone. Questo non significa ovviamente che il risultato di FI nel Capoluogo non sia stato più che performante. Tutt’altro. Gli azzurri infatti hanno ottenuto un importante 10.89% di assoluto positivo rilievo.

Maggioranza piena

La giunta di Frosinone schierata

E’ chiaro ed evidente che i risultati europei dei 3 partiti della coalizione di maggioranza (FdI-Lega-FI) sono stati “arricchiti” dall’importante contributo delle liste civiche. Ma volendo comunque fare una semplice somma algebrica, il totale dei risultati dei 3 partiti di Governo da il 54.67%. Maggioranza piena. Al netto delle particolarità del Comune Capoluogo, della necessaria tara della chiave interpretativa (vedasi liste civiche), le elezioni europee di questo fine settimana premiano pienamente l’amministrazione Mastrangeli.

Che ne esce ulteriormente rinvigorita. Chi aspettava queste ore per provare a dare qualche improbabile spallata alla Giunta o, comunque, provare a destabilizzare il quadro politico nella maggioranza, dovrà aspettare ancora. Parecchio. Il Sindaco infatti può contare su 3 partiti forti, su un paio di liste civiche altrettanto forti, che lo sostengono con lealtà e convinzione.

Può contare inoltre su 15/17 consiglieri comunali di provata fede e da ultimo sul testo unico degli enti locali. Segnatamente sul comma 2 dell’art. 38, quello che prevede l’istituto della seconda convocazione del Consiglio Comunale. Quella nella quale servono meno voti per approvare le delibere.

La necessità di una verifica

Una seduta del Consiglio comunale di Frosinone

Tutto questo, tuttavia, non archivia definitivamente la necessità di una verifica interna nella maggioranza. Quanto mai necessaria per amore di chiarezza del quadro politico locale. Paradossalmente, ora più di prima, a dato europeo acquisito, potrebbe pretenderla lo stesso Mastrangeli. Visti i risultati.

I “malpancisti” infatti continueranno, anche nelle prossime settimane, con la loro azione di critica politica nei confronti del Sindaco. Su questo non c’è alcun dubbio e Mastrangeli n’è consapevole.

Il PD secondo partito della città

Angelo Pizzutelli, capogruppo del PD al Consiglio comunale di Frosinone

Il Partito Democratico si conferma, ancora una volta, il secondo partito a Frosinone, dopo FdI. Sebbene nel capoluogo il partito della Segretaria Schlein ottenga 6 punti percentuale in meno, rispetto al dato nazionale (FR 18.07% Italia 24.03%) ci sono comunque ben 2886 cittadini che hanno barrato il simbolo. C’è uno zoccolo duro importante che lo vota. Sempre.

Il PD, in quanto secondo partito cittadino, confermato anche alle europee, ha una responsabilità precisa a Frosinone, quella di essere finalmente il catalizzatore ed il traino della intera opposizione consiliare. Ha tutte le potenzialità per farlo. Dentro e fuori l’aula consiliare. Possibilmente in forma unitaria. In ordine sparso armati non porta da nessuna parte. Come hanno dimostrato ampiamente questi 24 mesi di consiliatura. Lo dicono chiaramente i numeri. E senza nessuna forzatura interpretativa politica.

Come disse Giulio Andreotti, uno che forse di politica un po’ ci capiva “è un lavoro sporco ma qualcuno dovrà pur farlo“. Chi altri se non il PD? Anche in prospettiva 2027. A tal fine è interessante rilevare, come il M5S nonostante non sia presente in Consiglio Comunale e letteralmente scomparso dalla scena politica di Frosinone, a queste europee consegue comunque un lusinghiero 9.59%. Una percentuale non trascurabile della quale bisognerebbe tenere conto. A futura memoria.