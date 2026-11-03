Frosinone e Latina, due crisi ad alta connessione

Il futuro della coalizione passa dagli equilibri tra Roma, Latina e Viterbo. Ma mentre i partiti preparano il risiko laziale, Identità Frusinate rompe definitivamente con il sindaco e denuncia il caso Di Trocchio. Sullo sfondo, il rafforzamento del Polo Civico.

La partita per la ricostruzione del centrodestra al Comune di Frosinone non si gioca nel Capoluogo. Il tavolo sarà quello Regionale: al centro ci saranno i 4 capoluoghi del Lazio e la Capitale, intorno prenderanno posto i coordinatori del Lazio. Se Riccardo Mastrangeli nel 2027 potrà contare su una formazione compatta come quella che ha stravinto le Comunali 2022 dipenderà da lì . E in particolare da come si svilupperà la partita per le Comunali di Latina. Perché i fatti di questi ultimi giorni confermano sempre di più che i destini politici di Frosinone sono strettamente connessi con quelli di Latina. (Leggi qui: L’influenza di Scaccia, la scure di Fazzone, la fretta di Mastrangeli).

La visione di insieme

Per comprendere la partita bisogna osservare il tavolo nel suo insieme. Nel 2027 si voterà al Comune di Roma e Fratelli d’Italia è pronta a lanciare la sfida al sindaco Roberto Gualtieri. I rumors parlano da tempo di un nome di peso come quello di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio con una lunghissima esperienza Europea, erede morale dell’area di destra creata da Andrea Augello. (Leggi qui: Se ne va Augello, l’uomo delle elezioni Regionali).

Giulio Marini

A Rieti c’è un sindaco di Fratelli d’Italia, Daniele Sinibaldi: chiaro che FdI proporrà la sua ricandidatura per un secondo mandato. Mentre a Viterbo la fascia tricolore è sulla spalla di Chiara Frontini, civica alleata con Forza Italia che nello scorso mese di giugno ha ufficializzato un accordo politico per sostenerla anche alle Comunali del 2027. Una scelta che ha spaccato il Partito: l’area di Maurizio Gasparri è favorevole, mentre per la componente storica di Giulio Marini, ex sindaco di Viterbo ex senatore ed ex Presidente della Provincia “è una follia politica, preferisco dimettermi da Forza Italia dopo 31 anni di militanza”. Lo scorso giugno FdI ha chiesto le dimissioni della sindaca.

A Frosinone il sindaco Riccardo Mastrangeli è civico indicato dalla Lega, al suo primo mandato. Per 4 dei 5 anni di consiliatura Forza Italia non lo ha appoggiato ed è stata una spina nel fianco dalle file dell’opposizione; il coordinatore cittadino Pasquale Cirillo sarebbe pronto a scendere in campo ed in caso di riapertura dei giochi è pronto a calare l’asso nella manica il presidente di ALeS SpA Fabio Tagliaferri di Fratelli d’Italia. A Latina la sindaca è Matilde Celentano, civica espressione di Fratelli d’Italia. Anche la sua consiliatura è stata movimentata e nei giorni scorsi Forza Italia ha aperto la crisi.

Riassumendo: Fratelli d’Italia occupa due caselle e rivendica la candidatura su Roma. Mentre Forza Italia e Lega hanno una casella per ciascuno: Viterbo e Frosinone.

La partita

Il tavolo regionale potrebbe portare ad un rimescolamento delle carte. Forza Italia potrebbe cedere su Viterbo per favorire una ricomposizione. Che al tempo stesso porterebbe ad una pacificazione interna al Partito azzurro: tra i due litiganti il terzo gode. Ma a quel punto Forza Italia pretenderebbe un ristoro. E nessun ristoro sarebbe più soddisfacente per il senatore Claudio Fazzone della candidatura a sindaco di Latina per uno dei suoi. Gli restituirebbe quella centralità venuta meno sul capoluogo con il patto FdI – Lega che gli ha fatto perdere la guida politica di Acqualatina. (Leggi qui: Acqualatina, vince l’asse FdI – Lega. E qui: FdI vuole imparare a nuotare: la guerra di Acqualatina).

Una chiusura del cerchio su Latina ed una definizione di comune accordo per Viterbo, porterebbe automaticamente alla ricomposizione su Frosinone con il ritorno del centrodestra ad una formula unitaria.

Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo

Al tavolo regionale, la ricomposizione su Frosinone non sarebbe una piccola moneta di scambio: per il modo in cui si sono logorati i rapporti tra Lega e Forza Italia in questi anni, il senatore Claudio Fazzone sarebbe legittimato a presentarlo come un enorme sacrificio. Certo è che nel silenzio delle Segreterie, la spaccatura con il sindaco Mastrangeli non è così netta: il capogruppo Maurizio Scaccia ha sempre tenuto acceso il canale del dialogo ed è tendenzialmente filogovernativo. Al punto che i rapporti con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli sono alquanto tormentati.

Riassumendo: la Lega cede la candidatura su Roma a FdI, Forza Italia non disdegnerebbe un riassetto sull’asse Viterbo – Latina, a Frosinone verrebbe ricostruito un quadro unitario.

Ma c’è chi dice no

Giuseppe De santis dietro alla macchina da presa

Se il grande regista Giuseppe De Santis non avesse già girato nel 1950 il suo capolavoro Non c’è pace tra gli ulivi tra i territori di Fondi (il suo paese natale) Vallecorsa, Itri e Sperlonga, molto probabilmente avrebbe scelto Frosinone come set cinematografico, per rappresentare l’impossibilità di trovare una quiete «politica». Quando sembrava essere finalmente tornato il sereno nella maggioranza di centrodestra nel capoluogo, ecco arrivare in queste ore l’ennesimo colpo di scena, di una consiliatura che continua a riservare continue sorprese, a volte difficili da decifrare.

Questa volta a sparigliare le carte è Identità Frusinate, la formazione civica che, attraverso una nota firmata da Vincenzo Mascetti, annuncia una rottura definitiva con il sindaco Riccardo Mastrangeli. Non soltanto nell’attuale consiliatura, ma anche in qualsiasi futura avventura politica che dovesse vedere protagonista l’attuale sindaco. Le parole non lasciano spazio a interpretazioni: « È esclusa qualsiasi possibilità di collaborazione politica con Riccardo Mastrangeli, tanto nell’attuale amministrazione quanto in ogni futura esperienza che lo veda protagonista».

Tradotto dal politichese: mai più con Mastrangeli, né oggi, né alle prossime elezioni.

Una porta chiusa a doppia mandata

Riccardo Mastrangeli

Insomma, non una semplice presa di distanza, non una richiesta di chiarimenti e neppure una delle tante, tradizionali, manifestazioni di insofferenza, che hanno accompagnato le tante fibrillazioni in maggioranza. Qui siamo davanti a una separazione politica dichiarata, con tanto di porta chiusa a doppia mandata.

La cosa, per certi versi, ha un risvolto surreale (l’ennesimo). Identità Frusinate era nata proprio con l’ambizione di rappresentare un ancoraggio civico affidabile per Riccardo Mastrangeli, in una fase nella quale la maggioranza attraversava momenti di particolare difficoltà e il sindaco aveva bisogno di consolidare i propri numeri in Consiglio Comunale. Oggi quella stessa formazione si colloca sul fronte opposto, arrivando a esprimere sul sindaco un giudizio che la civica definisce «severissimo».

Una parabola politica piuttosto singolare: da sostegno determinante alla tenuta dell’amministrazione a opposizione dichiarata. E proprio sulla ricostruzione di questo rapporto, ormai irrimediabilmente compromesso secondo Mascetti, si concentra gran parte della nota.

Il caso Di Trocchio

Gianluca Di trocchio

Il cuore della contestazione, infatti, riguarda la mancata nomina di Gianluca Di Trocchio all’assessorato alla Polizia Locale. Una vicenda che Identità Frusinate ripercorre con dovizia di particolari, ricostruendo incontri, rassicurazioni e comunicazioni ufficiali che, secondo la civica, non avrebbero mai trovato un seguito concreto. Identità Frusinate sostiene di avere garantito un contributo decisivo alla sopravvivenza politica dell’amministrazione in uno dei suoi momenti più complicati.

Successivamente, nel corso delle interlocuzioni con il sindaco, sarebbe arrivato anche il via libera alla nomina ad assessore del commissario di polizia a riposo Gianluca Di Trocchio, già responsabile del Reparto Volanti e con una significativa esperienza professionale nel settore della sicurezza e dell’ordine pubblico. Non soltanto un’intesa verbale. Nella ricostruzione di Identità Frusinate, l’assenso sarebbe stato manifestato personalmente da Mastrangeli durante un incontro conviviale, accompagnato da una stretta di mano.

Poi, il 12 luglio, la formalizzazione della candidatura attraverso una PEC indirizzata al Comune. Da quel momento, però, sarebbe calato il silenzio. «A quella PEC non è mai pervenuta alcuna risposta formale», denuncia Mascetti. E ancora: «Un assenso personalmente espresso dal sindaco non trovava dunque riscontro né in atti conseguenti né in spiegazioni formali». È questo, più ancora della mancata nomina in sé, il punto sul quale la civica costruisce la propria accusa politica.

Il veto e il Polo Civico

Gianfranco Pizzutelli

Ma nella lunga nota, c’è un passaggio che merita particolare attenzione e che introduce un elemento politico ulteriore, forse ancora più interessante della rottura in sé. Mascetti si domanda, infatti, perché Di Trocchio, sul cui nome il sindaco avrebbe inizialmente espresso il proprio assenso, continui a non trovare spazio nell’esecutivo, nonostante la formazione civica alla quale ha successivamente aderito, abbia sottoscritto il documento politico richiesto da Mastrangeli per garantire la permanenza nella maggioranza.

Il riferimento è evidentemente al Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli, che oggi conta tre Consiglieri comunali e che, diversamente da Identità Frusinate, ha scelto di rimanere saldamente al fianco del sindaco. La domanda posta nella nota è tutt’altro che neutra: esiste un giudizio negativo del sindaco sulle qualità professionali di Di Trocchio oppure, come suggerisce la civica, ci sarebbe un veto politico esterno? Mascetti precisa che si tratta soltanto di una suggestione, senza attribuire responsabilità ad alcuno. Ma il dubbio intanto viene comunque messo nero su bianco.

E qui la vicenda assume un significato politico più ampio. Il Polo Civico di Pizzutelli, infatti, non soltanto è rimasto nella maggioranza ma ha sottoscritto il documento programmatico richiesto dal sindaco alle componenti della coalizione. Una scelta che lo colloca inequivocabilmente tra i sostenitori dell’attuale amministrazione, mentre Identità Frusinate ha deciso di percorrere la strada diametralmente opposta.

Il travaso

(Foto © IchnusaPapers)

A questo punto, però, diventa inevitabile rileggere con nuove lenti politiche anche i rapporti tra le due formazioni civiche. Perché la sensazione è che non si sia trattato soltanto di una collaborazione politica, o di una convergenza su singole questioni, ma che sia intervenuto un progressivo spostamento di persone, adesioni e riferimenti da una realtà all’altra. Un autentico travaso, di amministratori, ex e simpatizzanti, da Identità Frusinate al Polo Civico.

Di Trocchio stesso rappresenta il caso più significativo: originariamente indicato dalla prima formazione per un posto in Giunta, è approdato poi proprio nella civica di Pizzutelli. Naturalmente, le scelte individuali non equivalgono automaticamente a un trasferimento collettivo di appartenenze. E Identità Frusinate, nella propria nota, tiene a precisare che le decisioni degli ex aderenti non possono essere interpretate come adesioni collettive ad altre formazioni.

Tuttavia, la coincidenza tra l’indebolimento della prima esperienza civica e il rafforzamento della seconda è un elemento politico che non può passare inosservato.

Anche perché le due strade, oggi, appaiono decisamente separate: da una parte Pizzutelli, che ha scelto di garantire continuità al rapporto con Mastrangeli; dall’altra Identità Frusinate, che considera definitivamente conclusa l’esperienza con il sindaco.

Divide et impera

(Foto © IchnusaPapers)

C’è poi un altro passaggio della nota che merita di essere sottolineato. Identità Frusinate richiama espressamente l’antica formula del divide et impera, riferendosi alla progressiva dispersione degli aderenti e alla perdita di coesione della propria organizzazione. Che il movimento attribuisce alla gestione dei rapporti politici da parte del sindaco una responsabilità che giudica pesante.

Il dato politico da registrare al di là delle recriminazioni contenute nel comunicato è un altro. Mastrangeli è riuscito a ricomporre la Giunta e a ottenere nuove garanzie di sostegno da parte della coalizione. Il resto si giocherà su altri tavoli. Non solo a Frosinone.