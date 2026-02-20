Frosinone Fast & Furious: quasi più auto che patenti

Il report ISTAT incorona Frosinone città più motorizzata d’Italia: 856 auto ogni mille abitanti. Un primato che certifica dipendenza strutturale e trasporto pubblico fragile. Per l’amministrazione Mastrangeli, la svolta sulla mobilità non è ideologia: è necessità

Il primato che ribalta le certezze

Se qualcuno era convinto che il grande amore del cittadino di Frosinone, al netto degli affetti familiari, fosse la squadra di calcio, da oggi deve aggiornare le proprie certezze. Il vero legame viscerale è un altro: l’automobile.

A svelarlo è l’ultimo rapporto ISTAT sul parco veicolare italiano, pubblicato nelle ultime ore. Un documento che, a livello nazionale, conferma un dato ormai strutturale: l’Italia continua a preferire l’auto privata a qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Nel 2024 il Paese si conferma infatti primo nell’Unione europea per numero di autovetture in rapporto alla popolazione: 701 ogni 1.000 abitanti. Un primato che non accenna a diminuire, mentre altrove – Germania, Francia, Spagna – la crescita si è stabilizzata. Interessante anche la composizione del parco auto: per la prima volta si arresta l’aumento dei veicoli a combustibili fossili, che restano comunque il 93,9% del totale. Le auto elettriche e ibride crescono, ma rallentano: +30,8% nel 2024, contro il +49,2% del 2022.

I frusinati pazzi per le auto

E poi c’è il tema dell’età media: quasi due auto su tre (64,3%) hanno più di otto anni. Un ricambio lento, che pesa soprattutto nelle aree economicamente più fragili. Ma il dato che più colpisce riguarda proprio Frosinone. Non si parla di semplice affezione, ma di una vera e propria intensa storia d’amore – potenzialmente tossica – tra la città e l’automobile. Il capoluogo conquista infatti il primato assoluto in Italia, con 856 auto ogni mille abitanti. Praticamente, quasi più auto che persone con la patente.

All’estremo opposto, Venezia: appena 460 ogni mille abitanti. Un divario che racconta un’Italia a due velocità. E Frosinone, in questa classifica, corre da sola.

Dipendenza strutturale e mobilità fragile

Quel numero – 856 auto ogni mille abitanti – racconta molto più di una statistica. Racconta innanzitutto la dipendenza strutturale dall’auto privata, la debolezza del trasporto pubblico, la conformazione urbana, la difficoltà di collegamento tra parte alta e parte bassa della città. Una criticità che l’ascensore inclinato avrebbe dovuto colmare, ma che non ha mai realmente fatto, complice il totale fallimento della struttura, mai entrata davvero in funzione.

Il BRT

E poi c’è l’aspetto culturale: a queste latitudini, se fosse possibile, qualcuno parcheggerebbe l’auto non vicino, ma direttamente dentro il negozio. A Frosinone, l’auto non è un mezzo: è un’estensione dell’identità. Lo si vede ogni giorno, a ogni ora, non solo in quelle di punta. Basta mettersi in fila – a passo d’uomo, of course – in via Aldo Moro, oggi resa ancora più critica dai lavori del BRT. Oppure tentare di raggiungere piazzale De Matthaeis scendendo dall’alberata, o avventurarsi sulla Monti Lepini.

Una vera e propria “patologia” del traffico congestionato, che il sindaco Riccardo Mastrangeli ha deciso di curare non con comuni farmaci da banco presi dalla sua farmacia, ma con il bisturi. Ha scelto la via chirurgica, puntando su una politica della mobilità sostenibile mai vista prima in città.

Un piano che spazia dal Bus Rapid Transit alle ciclabili, dal potenziamento e riorganizzazione del trasporto pubblico locale allo sviluppo della mobilità elettrica, fino alla riqualificazione urbana e all’ampliamento delle aree pedonali. Senza dimenticare la partecipazione ai bandi PNRR dedicati alle infrastrutture green.

Una scelta non ideologica, ma obbligata

I numeri ISTAT sono chiari: con 856 auto ogni mille abitanti, Frosinone non è semplicemente motorizzata. È iper-motorizzata. E in questo scenario, le misure dell’amministrazione Riccardo Mastrangeli per ridurre il traffico e incentivare alternative all’auto privata non sono un vezzo ideologico, né un’imposizione ambientalista “alla Greta Thunberg”. Sono una necessità strutturale.

Riccardo Mastrangeli con uno dei nuovi bus elettrici

Perché quando un territorio supera di oltre 150 vetture la media nazionale, non è più una questione di preferenze individuali. È un problema di sistema: di qualità dell’aria, di spazio urbano, di sicurezza stradale, di tempi di vita. Paradossalmente, proprio il primato negativo certificato dall’ISTAT rafforza la linea della giunta: con questi numeri, intervenire non è un’opzione. È un obbligo.

Il dato statistico diventa così un argomento politico. Non basta più discutere se il BRT piaccia o meno, se le ciclabili siano comode o inutili, se le pedonalizzazioni creino consenso o malumori. La vera domanda è un’altra: può una città con quasi un’auto per abitante permettersi di non cambiare?

La risposta, almeno nei numeri, è già scritta.