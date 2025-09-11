Frosinone, FdI tra giunta e malumori: «Così non va»

L’onorevole Ado Mattia rivendica i numeri del Gruppo FdI. Critica la maggioranza bipartisan di Mastrangeli e chiede un ritorno alla guida del centrodestra unito. «Fedeltà a Meloni sempre, ma la città merita chiarezza».

Le cronache politiche di Frosinone raccontano di un centrodestra che non trova mai pace. E anche dentro Fratelli d’Italia, il Partito che più di tutti ha raccolto consensi negli ultimi anni, il confronto è serrato. Lo dimostra l’ultima riunione in ordine di tempo della Segreteria cittadina, abbandonata dopo pochi minuti da uno dei protagonisti della scena politica locale. Non un gesto di rottura, assicura l’onorevole Aldo Mattia, ma un modo per ribadire che certi nodi — dal rapporto con la maggioranza al futuro del governo cittadino — devono essere affrontati a un livello più alto, quello regionale .

Alle spalle, il peso di oltre 700 tesserati nel capoluogo e 1.200 in tutta la provincia. Sul tavolo, la promessa di posti in Giunta finora mai onorata, la partita del 2027 e l’idea che un Partito forte non possa accontentarsi di sostenere un sindaco di centrodestra con l’aiuto delle opposizioni. Ma anche l’impegno nazionale, dal ruolo di commissario in provincia di Firenze al tour agricolo voluto dal ministro Francesco Lollobrigida, fino alla prospettiva di restare comunque fedele alla presidente Meloni, «anche da semplice tesserato».

Onorevole che succede nella segreteria di Frosinone, dopo pochi mesi è già saltata la pace tra lei e Fabio Tagliaferri? Ha abbandonato i lavori nell’ultima riunione dopo pochi minuti….

Aldo Mattia e Fabio Tagliaferri

Tra me e Fabio, non è saltata la pace perché non c’è mai stata guerra, anzi siamo conoscenti da tanti anni. Lui è più giovane di me ma siamo storici cittadini della nostra città. Se propio la dobbiamo dire tutta: se a livello apicale nel nostro Partito mi è capitato di spendere qualche parola, in onestà e penso mi sia riconosciuto, ho sempre espresso parole lusinghiere nei confronti di Fabio al quale faccio i miei complimenti per la conduzione dei lavori in ALeS la società in house del Ministero della Cultura. Ma questo non significa che su certe tematiche la pensiamo allo stesso modo, anzi su alcuni aspetti relativi alla conduzione amministrativa della nostra città, siamo propio agli antipodi .

E propio i contenuti su alcuni di questi temi, come il governo della città con il sostegno delle opposizioni e non della maggioranza che elesse il Sindaco, ho abbandonato il lavori del nostro Direttivo Cittadino. Anche perché non ho trovato le giuste risposte. Per questo ho spostato le mie richieste sul tavolo regionale. Che di competenza si occupa della città capoluogo di Provincia.

E’ vero che è stato promesso un posto in Giunta a Frosinone alla sua componente quando è stata trovata la quadra per la composizione della segreteria cittadina? Lei di fatto ha fatto un passo indietro o di lato? (Leggi qui: “Pacta sunt servanda”: Mattia rompe il silenzio, FdI si spacca a Frosinone. E leggi anche Cambiale scoperta, scende il gelo tra Mattia e Ruspandini).

Alessia Turriziani

FdI è ormai, grazie a Dio e agli uomini anche come me, cresciuta in modo esponenziale. E grazie all’abile guida di Giorgia Meloni lo sarà sempre di più. Il sottoscritto e un gruppo di amici che riconoscono la politica nazionale e il mio lavoro sul territorio hanno voluto tesserarsi: ben 1200 nuovi tesserati in provincia di cui poco più di 700 nella città di Frosinone. Mi e ci sembra giusto, doveroso e anche ovvio, negoziare degli spazi. E su questi temi non smetteremo di insistere .

Ma solo se si ricompone un quadro politico amministrativo di maggioranza per l’interesse generale della città e dei cittadini, altrimenti con questo stato di cose non ci interessa sedersi su una poltrona: non è così che vogliamo entrare nella vita amministrativa della città. Quanto alle elezioni del Direttivo, ci sembrò giusto trovare accordi per l’unita del Partito a cui tenevo e tengo.

Quando porterà la cambiale assessorile all’incasso?

Ripeto a fronte dei concetti sopra espressi: torneremo quotidianamente sul nostro tavolo regionale e sul tema.

Fratelli d’Italia sosterrà Mastrangeli sicuramente fino al termine della consiliatura, oppure valutate anche altre opzioni?

Riccardo Mastrangeli e Max Tagliaferri (Foto © Massimo Scaccia)

Fdi al momento non ha intenzioni diverse da quelle che sostengono il sindaco. Io non condivido il fatto che il sindaco di centrodestra venga sostenuto dalla sinistra o pseudo tale. Ma per me il Partito e le decisioni del Partito sono sovrane.

Ecco perché con gli argomenti e con il dibattito cerco di far comprendere delle sedi dovute che bisogna cambiare percorso e riportare la maggioranza di centro destra al governo. E non mi stancherò di farlo anche se mi dovessi trasformare in una goccia cinese ma sempre nel perimetro di mia pertinenza.

Dica la verità, a lei questa maggioranza bipartisan che ha contaminato il centro destra a Frosinone proprio non piace?

No, assolutamente no

Da tempo le cronache politiche registrano un suo particolare attivismo proprio su Frosinone: amore per la sua città, o qualcosa di più in prospettiva 2027?

Il municipio di Frosinone (Foto © Antonio Limonciello)

Amore per la mia città assolutamente. Una città che non ho mai abbandonato , nonostante il mio lungo peregrinare lavorativo in giro per l’Italia. Ho sempre lavorato per lei o per i cittadini che mi chiedevano sostegno, sia prima con l’attività professionale sia oggi da politico.

Quanto al 2027, onestamente non mi pongo problema. Ho sempre contato sulle mie capacità e voglia di lavorare, così ho fatto carriera professionale, dove chi mi è stato superiore nel ruolo ha sempre pensato che potessi svolgere compiti più o meno importanti. E così è oggi. Sarà la presidente Meloni a decidere se ho meritato o meno di continuare ad essere utile al nostro Partito e con quale ruolo, anche se fosse da semplice tesserat , io non abbandonerò mai la mia Predidente. Ripeto: anche da semplice tesserato.

FDI appoggerà Mastrangeli anche alle prossime elezioni o punterà su un proprio candidato Sindaco?

FdI oggi è il Partito di maggioranza relativo e in politica la prima parola spetta a chi ha più consensi. Poi ovviamente ci si confronterà, ma le regole della democrazia sono queste.

Il Partito le ha chiesto di fare il commissario nella Feserazione di Firenze: al di là delle esigenze contingenti, quali sono le motivazioni politiche?

Aldo Mattia (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Un ruolo delicato e complesso vista la storicità dei governi di sinistra in Toscana e in particolare modo nella provincia di Firenze. Ho ringraziato del pensiero di aver individuato il sottoscritto come persona idonea e ce la metterò tutta come ho sempre fatto in tutte le mie azioni, private e pubbliche.

Non ci sono pensieri strani o motivazioni politiche varie. È stato deciso di creare una una forte struttura organizzativa in tutta la Toscana per supportare i nostri candidati e raggiungere il miglior risultato possibile di sempre.

Il ministro dell’Agricoltura la sta utilizzando in un tour per l’Italia nel quale restituire immagine al lavoro dei campi: quanto è complesso e che risultati sta portando?

Il ministro Francesco Lollobrigida è persona intelligente e capace. Sta utilizzando le mie peculiarità professionali nel settore agricolo, dcidendo di assegnarmi il ruolo di responsabile del dipartimento Agricoltura che con un progetto ideato dal gruppo parlamentare della Camera.

Francesco Lollobrigida

Ho girato l’Italia illustrando il documento Coltiviamo L’Italia, un manifesto di oltre 70 pagine dove si sintetizza l’attività di tre anni di questo governo e in particolare del ministro Lollobrigida in Agricoltura evidenziando ben 13 miliardi reali d’investimenti, cosa che nei miei 50 anni di attività nel mondo dell’agricoltura non ho mai visto fare da nessun governo.

Mi sono trovato a totale agio ad affrontare 20 assemblea piene , a volte straripanti , come nel Lazio e in Lombardia e nessuna difficoltà perché di fatto parlare agli imprenditori agricoli e’ stato sempre il mio mestiere. Ergo FdI, Giorgia Meloni, utilizza le persone giuste al posto giusto. Ecco perché è grande.