Frosinone, Fratelli d’Italia sgancia la bomba: fuori Vannacci dalla Giunta

Fratelli d'Italia chiede a Mastrangeli di ritirare le deleghe alla lista del vicesindaco Scaccia, riferimento di Futuro Nazionale: una condizione che può riscrivere gli equilibri del centrodestra a Frosinone, ben oltre la crisi di oggi.

Più fragorosi di quelli del Capodanno a Fuorigrotta, più spettacolari di quelli che accompagnano il trasporto di Santa Rosa a Viterbo. A Frosinone i fuochi d’artificio politici si susseguono ormai con maggiore intensità e coreografia di quelli nelle due capitali nazionali dei giochi pirici. L’ultimo botto in ordine di tempo porta la firma di Fratelli d’Italia: ha deciso di alzare parecchio la posta nella crisi che da mesi tiene paralizzata l’amministrazione Mastrangeli. E che lunedì mattina ha indotto il sindaco ad annunciare le sue dimissioni comunicando in serata ai Capigruppo che avevano tempo fino alle 18 di venerdì per portargli il nome del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Altrimenti sabato mattina i saluti diventeranno irrevocabili. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via).

La condizione di Fratelli d’Italia

Franco Carfagna

A dare fuoco alle polveri oggi pomeriggio è stato Franco Carfagna, capogruppo comunale di Fratelli d’Italia: ha messo sul tavolo della trattativa consiliare una condizione politica dirompente: se il centrodestra vuole arrivare alla fine naturale della consiliatura e trovare una sintesi sul nome da votare come Presidente d’aula, è necessario interrompere il rapporto politico, con il ritiro delle deleghe, ai rappresentanti della «Lista per Frosinone» del vicesindaco Antonio Scaccia, oggi punto di riferimento nel capoluogo di Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci.

Una posizione condivisa dai vertici regionali e nazionali del Partito, a partire dal coordinatore del Lazio l’onorevole Paolo Trancassini. Praticamente lo stesso effetto di un enorme macigno lanciato nel laghetto di Maniano, i cui schizzi d’acqua arrivano fino al ristorante «a tera a Santone».

Il cuore politico della maggioranza

Francesca Chiappini, Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli

La richiesta di FdI non riguarda semplicemente una redistribuzione di deleghe o un rimpasto di giunta. È una proposta che punta direttamente al cuore politico della maggioranza. Tradotto: per Fratelli d’Italia non è più compatibile la convivenza tra il centrodestra tradizionale e il movimento vannacciano all’interno del governo del capoluogo.

Una richiesta politica deflagrante, perché non riguarda soltanto la composizione della Giunta, si chiede di estromettere dall’esecutivo la lista che ha eletto Francesca Chiappini il Consigliere Comunale più votato. Che, per inciso, è anche nel direttivo di Futuro Nazionale. Tocca direttamente quindi gli equilibri politici sui quali si regge l’amministrazione Mastrangeli e, soprattutto, apre una partita che inevitabilmente andrebbe oltre gli ultimi mesi di questa consiliatura. E andrebbe oltre i confini del Comune capoluogo. Perché Scaccia non è solo vicesindaco ma dirigente regionale del Partito di Vannacci.

La proposta dei Fratelli assume infatti, per gli effetti potenziali, una dimensione molto più ampia delle attuali fibrillazioni consiliari.

Il casus belli per Vannacci

Il sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessori Sulli e Spaziani Testa

Perché se Riccardo Mastrangeli dovesse accogliere la proposta dei meloniani e revocare le deleghe al vicesindaco Antonio Scaccia e all’assessore Maria Teresa Spaziani Testa, riconducibile alla sua area politica, le conseguenze non si fermerebbero certo all’ultimo anno di amministrazione. Anzi. Una estromissione di Scaccia dalla giunta, rischierebbe di trasformarsi nel casus belli perfetto per Roberto Vannacci: la provocazione politica ideale.

La regola d’ingaggio su misura che potrebbe spingere Futuro Nazionale a presentare autonomamente alle prossime Comunali di Frosinone un proprio candidato sindaco. Uomo o donna cambierebbe poco. Il significato politico sarebbe devastante: un missile Patriot lanciato nel cuore del centrodestra nel Capoluogo.

Non è una previsione. È uno scenario politico. Ma è uno scenario tutt’altro che campato in aria, visto che da mesi l’area di Vannacci sta costruendo una propria presenza strutturata a Frosinone e in provincia e che il ruolo di Scaccia appare centrale in questa strategia.

Il risultato finale di tutta questa operazione, però, potrebbe essere paradossale: una decisione assunta oggi per ricomporre il centrodestra, chiaro il riferimento al tentativo di recupero di Forza Italia in maggioranza, potrebbe finire per produrre domani una sua nuova e forse più profonda frammentazione. Ma tant’è.

Mani Libere, ago della bilancia

Sergio Crescenzi e Marco Ferrara

Dentro questo scenario si rivaluta, e non poco, la decisione assunta in queste ore dai Consiglieri Marco Ferrara e Sergio Crescenzi (Mani Libere) di interrompere il percorso di collaborazione con la lista di Scaccia.

Una scelta che oggi, alla luce della richiesta di FdI, potrebbe assumere i contorni di una notevole intuizione politica.

Se infatti la componente vicina a Futuro Nazionale dovesse uscire dalla maggioranza, il peso specifico di Ferrara e Crescenzi aumenterebbe sensibilmente.

Nella partita per la presidenza del Consiglio comunale, bloccata da sei votazioni andate a vuoto e all’origine stessa della crisi amministrativa, i due Consiglieri potrebbero ritrovarsi improvvisamente nella posizione più ambita: quella dell’ago della bilancia.

In mancanza (in ipotesi) dei voti di Scaccia, quelli di Ferrara e Crescenzi varrebbero il doppio. Scusate se è poco. (Leggi qui: Frosinone, la giostra delle alleanze).

La palla a Mastrangeli

(Foto © Stefano Strani)

Ora, però, la palla è inevitabilmente tutta nelle mani di Riccardo Mastrangeli. Il sindaco ha legato le proprie dimissioni a una scadenza precisa: entro venerdì dovrà arrivare una soluzione condivisa sulla Presidenza del Consiglio, altrimenti sabato le dimissioni diventeranno irrevocabili.

La richiesta di Fratelli d’Italia cambia però completamente il quadro politico. Mastrangeli può accettare di riaprire la partita, chiedere una proroga rispetto alla scadenza di venerdì: quello che fa fede e che in realtà conta veramente sono i 20 giorni previsti dal TUEL, venerdì alle 18 potrebbe essere solo uno strumento di pressione politica. Ma è chiaro che estromettere dalla Giunta l’area di Antonio Scaccia significa verificare se esiste una maggioranza alternativa, capace di accompagnarlo fino alla fine del mandato.

In teoria, il sindaco può ritenere che l’operazione sia troppo rischiosa e andare avanti sulla strada delle dimissioni. Ma solo in teoria. Perché? Quella espressa da Fratelli d’Italia Regionale e comunicata dal Capogruppo comunale Carfagna non è una richiesta. È una Conditio sine qua non . O i vannacciani vanno fuori o Fratelli d’Italia stacca la spina. Mastrangeli è tra due fuochi.

Rifondazione comunale ed alleanze future

(Foto © Massimo Scaccia)

Nel primo caso, però, dovrebbe affrontare un vero processo di rifondazione della maggioranza: fuori l’area Vannacci, dentro – almeno nelle intenzioni – Forza Italia e i Consiglieri civici e moderati (FutuRa?) che negli ultimi tempi si sono progressivamente allontanati. Ma ricostruire una maggioranza non significa semplicemente sommare Consiglieri. Significa trovare un equilibrio politico, programmatico e personale in pochissimi giorni. Facile a dirsi difficilissimo da farsi.

In ogni caso, è di solare evidenza che la proposta di FdI ha letteralmente sparigliato le carte sul tavolo. Mentre tutti facevano i conti con i numeri in aula, Fratelli d’Italia ha spostato la partita sul terreno ben più pesante, dal punto di vista politico, delle alleanze future. Un terreno sul quale ogni mossa compiuta oggi, rischia di produrre conseguenze ben oltre la fine della consiliatura. Al di là di tutte le letture politiche, una cosa è comunque certa, se qualcuno pensa di scrivere un romanzo sulla politica, deve venire a Frosinone. Qui l’ispirazione non manca mai.

Roberto Vannacci (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)