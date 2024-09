Frosinone, galeotta fu l’intervista all’ex sindaco Marzi

[POLEMICHE] Il gruppo FutuRa è intervenuta dopo le dichiarazioni dell'avvocato. I 3 consiglieri hanno ribadito il loro no ad una qualsiasi forma di apertura verso la minoranza. "Sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori"

Giura che alcune di quelle parole non sono le sue e che non fanno parte del suo vocabolario. Non si fatica a credergli. Il garbo, lo stile, l’educazione, la signorilità e l’eloquio, sempre forbito e mai sopra le righe, mal si conciliano con le espressioni che gli vengono attribuite. Altrettanto è vero che il già sindaco di Frosinone Domenico Marzi, attuale consigliere comunale di minoranza, non ha smentito sul piano formale.

L’antefatto

L’avvocato Domenico Marzi

il 6 settembre scorso l’ex (due volte) sindaco Domenico Marzi, candidato a primo cittadino dopo dieci anni di pausa nelle ultime elezioni, ha concesso fino a prova contraria un’intervista al sito della provincia di Roma La Spunta. Un’intervista che finora non è stata contestata dal diretto interessato ma disconosciuta in alcune espressioni e passaggi.

Nella versione in rete i toni che Marzi ha usato nei confronti dell’amministrazione Mastrangeli sono sopra le righe. Poco riguardosi dell’attuale sindaco e comunque assolutamente al di fuori del suo perimetro lessicale. Notoriamente di stile.

Tre indizi fanno una prova

Francesco Pallone, uno dei 3 esponenti di FutuRa (Foto © Massimo Scaccia)

Il Gruppo consiliare FutuRa è intervenuta per commentare l’intervista di Marzi. Ed è la terza volta che interviene nel dibattito politico cittadino nel giro di pochi giorni. Tre indizi fanno una prova.

La nota del gruppo dei 3 Futuristi Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone dice testualmente: “A pochi giorni dall’altolà del gruppo FutuRa al sindaco Mastrangeli circa l’ipotesi di una apertura all’opposizione – si legge nella nota diffusa alla stampa – Le dichiarazioni di Marzi, apparse online, confermano la mancanza di rispetto che una tale evenienza perpetrerebbe verso tutti quei cittadini di Frosinone che hanno votato la coalizione di centrodestra, portando Mastrangeli alla vittoria.

In assenza di smentite o rettifiche il Gruppo Futura quindi ritiene degna di commento l’intervista a Marzi. Ed entra nel merito, dal punto di vista politico. “Il messaggio politico di Marzi è chiaro e implacabile: “Mastrangeli arriverà alla fine del mandato e…. alla fine, anche noi abbiamo tutto interesse a farlo arrivare alla fine e faremo vedere che lo abbiamo tenuto noi in vita... Mastrangeli lo dobbiamo portare a governare la città come diciamo noi dall’opposizione e non come dice lui“.

No alle imboscate

Teresa Petricca, consigliere di FutuRa

Nella forma, Domenico Marzi non si riconosce in quelle parole. Nella sostanza ribadisce ad Alessioporcu.it il suo pensiero: “No alle imboscate politiche. Una volta elette, le amministrazioni hanno il diritto di governare la città. Se viene meno la coalizione è un discorso ma personalmente sono contrario ad operazioni politiche che portino alla caduta anticipata delle amministrazioni”.

Nel contenuto, la sostanza è la stessa. Un contenuto che porta i 3 futuristi a sostenere che il Gruppo consiliare dell’ex sindaco Marzi non avrebbe alcun interesse (politico) a far cadere l’amministrazione Mastrangeli. Anzi, se necessario, sarebbe disponibile a tenerlo addirittura in vita, fino al termine naturale della consiliatura. Non per spirito di collaborazione amministrativa. Sulla quale non ci sarebbe nulla da ridire. Ma per indurlo a governare il Capoluogo, secondo la linea tracciata dall’opposizione. Non dalla maggioranza.

Siamo ai confini della fantapolitica.

FutuRa: Mastrangeli ostaggio dell’opposizione?

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

Ma c’è di più. I 3 Consiglieri di FutuRa danno una interpretazione di ulteriore, sottile, taglio politico, di medio lungo periodo, al pensiero espresso da Marzi e concludono: “Esternazioni che non vorremmo interpretare, però, come la condizione proposta per operare una strana trasformazione dell’opposizione a sostegno della maggioranza. Ipotesi che non equivarrebbe a salvare il Sindaco Mastrangeli in quanto brava persona, ma a subordinarlo all’accettazione di condizioni che si è soliti riservare a chi dopo una Caporetto, pur di restare in vita, si arrende consegnando armi e bagagli, decretandone il fallimento insieme alle forze politiche di centro destra che lo sostengono.

“Ipotesi che vedrebbe il Sindaco scelto dagli elettori accondiscendere alla sudditanza ed assoggettamento a chi gli stessi elettori hanno bocciato. Non sostegno, quindi, ma richiesta di abdicazione. Mai presa di posizione come quella di FutuRa contraria ad ogni apertura verso l’opposizione fu più tempestiva, congrua e lungimirante“, chiosa “FutuRa”. Chiaro il riferimento all’ultimo comunicato del Gruppo.

Lettura politica

Teresa Petricca e Giovambattista Martino

Le parole di Marzi consentono ai 3 consiglieri di ribadire il loro no perentorio ad una collaborazione con l’opposizione. Senza mezzi termini vedono eventuali aperture da parte del sindaco alla minoranza, (allo stato assolutamente non necessarie) da chiunque possa essere rappresentato, anche se ad un solo Consigliere di minoranza, come il fumo agli occhi.: Peggio come i granellini di sabbia. Fastidiosissimi.

Ultimo, ma non per questo meno importante. I Futuristi dimostrano, ancora una volta, totale libertà e autonomia di pensiero. Che è certamente ancorato al centro destra. Ma non per dogma o per appiattimento sulla maggioranza. Per scelta. Coerente con il risultato elettorale del 2022.