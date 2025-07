Frosinone, «Il candidato del Pd è Angelo Pizzutelli»

Il Partito Democratico di Frosinone è pronto a puntare su Angelo Pizzutelli come candidato sindaco. Consolidando alleanze e strategie per vincere le prossime elezioni. Superando rancori e pregiudizi per costruire una coalizione forte.

Il Partito Democratico è pronto a sostenere la candidatura a sindaco di Frosinone per Angelo Pizzutelli. Ci può essere la convergenza di tutte le anime del Pd. Ed anche il Gruppo consiliare è convinto che il suo Capogruppo sia il nome giusto. È quanto emerso l’altra sera durante la cena a casa del Presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis con i tre grandi elettori del Partito: il presidente dell’Ordine dei Medici Fabrizio Cristofari, il chirurgo Norberto Venturi ex presidente d’Aula, l’ex Capogruppo Francesco Brighindi. Con loro, la dirigente cittadina Elsa De Angelis.

Il nome del candidato a tavola

Francesco De Angelis

Insalata di riso, mozzarella di bufala, prosciutto tagliato a mano, patate al forno ed una bottiglia di Sauvignon doc delle cantine Masseria Barone di Atina tenuta troppo in fresco. Cena leggera, con due medici di lunga esperienza non si può sgarrare. Il menù politico è stato molto più saporito: il leader del Partito Democratico sta lavorando da mesi sulla candidatura nel capoluogo. Ci era entrato quasi a gamba tesa all’inizio dello scorso mese di maggio mettendo fine alla sua posizione defilata sui destini elettorali di Frosinone (Leggi qui: De Angelis scende in campo: «Da oggi di Frosinone si parla anche con me»).

Un’accelerata al ragionamento politico l’hanno data due episodi. Uno: il primo timido tentativo pratico di rimettere a terra dopo vent’anni un dialogo con il Partito Socialista, rivelatosi vincente portando all’elezione di Andrea Querqui come sindaco unitario di Ceccano. Due: la sintesi politica che ha riaperto la strada del dialogo interno al Partito Democratico e spianato il percorso verso il prossimo Congresso Provinciale rimasto al palo per oltre un anno.

Sono due elementi che hanno creato le condizioni necessarie per iniziare a lavorare sul serio sulle prossime Comunali. Ricucendo un’alleanza strategica intorno alla quale individuare il nome del candidato sindaco da contrapporre all’uscente Riccardo Mastrangeli.

Convergenza su Angelo

Angelo Pizzutelli

Un Campo Largo. Senza pregiudizi e senza preconcetti: un punto sul quale Francesco De Angelis l’altra sera è stato molto chiaro. Spiegando che non si costruisce un’alleanza partendo da simpatie ed antipatie, vecchi rancori e nuove amicizie. Il leader ha spiegato che le elezioni si vincono con i voti.

Primo: la coalizione. Quindi la ricostruzione del dialogo con i Socialisti, l’apertura di un tavolo con il Movimento 5 Stelle, con le sinistre, con i centristi di Azione e Italia Viva, la definizione di un cantiere all’interno del quale deve esserci spazio per tutti gli esponenti del mondo Progressista che si sono allontanati negli ultimi anni per qualsiasi ragione. Senza eccezioni.

Secondo: il candidato sindaco. A stabilire il nome sarà il tavolo del centrosinistra unito. Al quale ognuno porterà il suo nome. Altra regola indicata da Francesco De Angelis: senza veti.

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Un elemento centrale nella discussione fatta a casa De Angelis sono i tempi. La convinzione di tutti è che non manchi molto alle elezioni Comunali di Frosinone. E che questa volta non si debba arrivare a ridosso delle votazioni con un’alleanza che è ancora da definire. Meglio costruirla subito e metterla in pista adesso per farla arrivare ben rodata ed oliata al momento della conta, con un candidato che sia ben chiaro alla gente di Frosinone. Un candidato che dovrà essere espressione del tavolo di un’alleanza solida e coesa.

A quel tavolo il Partito Democratico dovrà presentarsi con un nome. E quello sul quale si sta profilando la convergenza è del Capogruppo Angelo Pizzutelli.

È il migliore che abbiamo

Fabrizio Cristofari Norberto Venturi ed Angelo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

L’altra sera, durante la cena, il leader di Area Dem ed il Gruppo consiliare insieme a Brighindi hanno indicato lui riconoscendo che è il più esperto: consigliere comunale di lunghissimo corso, siede in Aula da decenni ed è stato assessore allo Sport nell’ultima esperienza di governo del Pd al capoluogo. È il più benvoluto: è da anni il più votato dagli elettori del centrosinistra, raccoglie il maggior numero di preferenze ed è o il primo o il secondo in assoluto tra tutti i candidati di Frosinone.

Inoltre ha capacità di dialogo trasversale: viene dal mondo Socialista, parla con l’area civica di centrodestra che ha lasciato il sindaco Mastrangeli, da mesi prova a tessere una trama d’Aula anche con loro.

Infine, cosa che non guasta, è del Pd ma non troppo. Non ha avuto remore a mettere in evidenza la sua posizione critica verso il Partito, accusandolo di impegnarsi troppo nella guerra tra componenti e troppo poco nella costruzione di un dialogo ed una coalizione. Non a caso è arrivato alle dimissioni da Capogruppo. Al mondo Prog che ha in uggia il Pd questo fatto va benissimo.

Toccherà al tavolo

Il municipio di Frosinone (Foto © Antonio Limonciello)

Il nome di Angelo Pizzutelli va benissimo ad Area Dem e dialoga da sempre con Rete Democratica, le due componenti maggioritarie. Nessun veto noto dal Comitato Parte da Noi che è vicino ad Elly Schlein. Strada spianata dal Gruppo consiliare e da Francesco Brigihindi: sia Fabrizio Cristofari e sia Norberto Venturi dicono che nel Pd, tra le tante soluzioni, è Pizzutelli la candidatura migliore, è lui l’uomo capace di guidare la coalizione e di governare la città.

Ora dovrà essere una riunione formale del Pd ad affrontare la questione ed ufficializzare la proposta. Mettendo su carta intestata che c’è convergenza su Angelo Pizzutelli.

Poi sarà il tavolo dell’alleanza a stabilire se sia anche un nome di convergenza. Senza preconcetti e senza pregiudizi.