Frosinone, il centrodestra scherza con il fuoco

A sette mesi dal voto il centrodestra di Frosinone si divide sulla presidenza del Consiglio, con otto votazioni a vuoto. Il centrosinistra intanto prepara l'annuncio ufficiale di quanto è emerso ieri in Regione: si converge su Vincenzo Iacovissi.

A Frosinone il centrodestra sta scherzando con il fuoco, con il rischio di ustionarsi tra 7 mesi, quando si andrà al voto per le Comunali. Un avvertimento: se siete scaramantici non continuate la lettura, scrollate sullo schermo e cambiate pagina. Ma le scene che si stanno rappresentando in questi ultimi anni nell’Aula di Palazzo Munari a Frosinone sono il remake poco originale di un film già visto a Cassino. È la riedizione del copione della seconda Consiliatura del sindaco Bruno Scittarelli: quattro anni di logoramento, scontri con la baionetta tra i denti, un presidente del Consiglio Comunale (Massimiliano Mignanelli) sotto attacco, un sindaco che cerca di non farsi intrappolare nella palude della politica e si concentra sull’amministrazione. Il tutto con il centrodestra impegnato a pugnalarsi alla schiena ad ogni occasione. Com’è finito quel film?

Bruno Scittarelli

Un finale di Consiliatura tumultuoso, un centrodestra incollato con il Bostik per le elezioni, un clima di presunzione che aveva portato i Partiti a pensare “oltre noi, nessuno”. Invece gli elettori la pensarono in modo diverso. E preferirono far tornare in municipio, dopo dieci anni, l’avvocato Giuseppe Golini Petrarcone: lo fecero ben consapevoli che nei suoi primi 5 anni di mandato non aveva prodotto nemmeno una fontanella per abbeverare i cani; ma lo votarono senza avere dubbi perchè profumava di pulito ed era quanto di più lontano dalla gazzarra alla quale avevano assisitito fino a quel momento.

Se poi vi impressiona la cabala, fermatevi qui. Quando il centrosinistra vince le Comunali a Cassino e poi a Ceccano, solitamente scatta la vittoria anche a Frosinone e poi alle Regionali. Riti scaramantici e gesti apotropaici sono consentiti.

Il fronte unico a sinistra

Vincenzo Iacovissi

I segnali si vedono all’orizzonte. Mentre FdI – Lega – FI sembrano impegnati a trovare il modo migliore per riuscire a dividersi, nel campo Progressista comincia a farsi concretamente strada l’idea che, dopo quindici anni di divisioni e batoste elettorali, sia arrivata finalmente l’ora di provare a stare insieme: sotto la candidatura unitaria a sindaco del Socialista Vincenzo Iacovissi. (Leggi qui: Il vertice alla Pisana traccia la rotta: uniti alle Comunali nel nome di Iacovissi).

La svolta avvenuta ieri nel palazzo della Regione in via della Pisana a Roma in realtà è stata solo fatta apparire lì. Ma era stata costruita con pazienza già da settimane: una trattativa lunga, paziente, certosina, serrata. Portata avanti lontano da qualunque occhio indiscreto da un ristrettissimo numero persone con il supporto però di tantissime altre alle loro spalle. I frontman sono stati il Segretario Pd del Lazio Daniele Leodori con Presidente regionale Pd Francesco De Angelis, il Segretario Regionale socialista Gian Franco Schietroma con il suo fedelissimo Provinciale Massimo Calicchia.

Claudio Mancini e Daniele Leodori

Un centimetro al giorno, pochi passi ma sempre in avanti. Determinante è stata l’unità garantita dall’onorevole Claudio Mancini, dalla Consigliera Regionale Sara Battisti e dal vice segretario regionale Antonio Pompeo. Il dialogo con i Socialisti aveva un piccolo punto d’appoggio: il risultato costruito con altrettanta pazienza a Ceccano. Schietroma e De Angelis sono partiti da lì. E poi hanno avviato un dialogo più ampio: tra loro e dentro i rispettivi fronti, allargando la discussione agli altri centri ed alle altre elezioni. Perché con un fronte unico delle sinistre, le prossime elezioni diventano una competizione vera nel capoluogo: il risultato non è per niente scontato, per nessuno.

Dalla presidenza alla resa dei conti

Non più una partita nella quale il candidato della Lega parte avvantaggiato, come le tre elezioni precedenti, perché l’avversario si divideva da solo . Per questo, appare difficile comprendere il gioco al massacro che continua a consumarsi nell’area di centrodestra, con la scusa della presidenza del Consiglio. Sembra quasi di vedere l’autolesionismo Dem interpretato dagli attori del campo avversario .

Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

La crisi della maggioranza, esclusivamente nominale, ma né numerica né politica, che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli, non nasce certo con l’elezione del garante dei lavori. La presidenza è diventata il detonatore di una guerra politica che riguarda gli equilibri della coalizione, i rapporti tra i Partiti, le future candidature al Comune e alle politiche del 2027 e alle regionali del 2028, ma, soprattutto, la leadership del centrodestra nel capoluogo.

Le dimissioni del sindaco, il successivo azzeramento della Giunta e le 8 votazioni di seguito andate a vuoto hanno trasformato una questione banalmente istituzionale in una vera e propria resa dei conti. Dagli effetti però imprevedibili, per come si stanno mettendo le cose. Come quando sei in palestra già da un’ora e decidi di fare altri 3 minuti di corsa sul tapis roulant (che sarà mai?) e rischi un arresto cardiocircolatorio.

Geometrie lineari

Nell’ultimo Consiglio Comunale, la coalizione del sindaco ha disegnato geometrie politiche lineari, come quelle di Jackson Pollock, il pittore dei grovigli di colore.

Gianpiero Fabrizi

Chi ha votato Giampiero Fabrizi alla Presidenza (il candidato del sindaco), chi scheda bianca, chi non si è presentato e chi in riunione ha promesso una cosa e in Aula ne ha fatta un’altra. In ogni caso, otto tentativi senza soluzione sono la certificazione di una coalizione in pieno processo di autocombustione. Più che una coalizione, un’orchestra stonata nella quale ciascuno suona lo spartito che preferisce, senza ascoltare il direttore.

In questo moto di sbandamento generale, vale la pena però rimettere ordine alle cose, con un pizzico di oggettività fattuale. L’area civica che fa riferimento ad Antonio Scaccia – al netto delle polemiche nazionali legate alla incompatibilità del centrodestra con Roberto Vannacci e finché resta collocata nell’esperienza civica della lista – dimostra lealtà, affidabilità e coerenza. Nell’ultima seduta d’Aula i suoi Consiglieri hanno sostenuto il candidato indicato dal sindaco, Giampiero Fabrizi: non era scontato. In politica occorre guardare ai comportamenti concreti, non solo alle appartenenze.

Franco Carfagna

Il vero corto circuito forse si consuma in altre forme. Se Fratelli d’Italia ha rinunciato a rivendicare una propria candidatura a sindaco e intende sostenere nuovamente Mastrangeli nel 2027, che senso ha alimentare uno scontro, più ideologico che reale, che rischia di indebolire l’intera coalizione a 7 mesi dal voto? Si dirà, il dossier Vannacci è tema nazionale. Certamente. Ma Vannacci non esprimeva, fino all’azzeramento dell’esecutivo, nessun assessore in Giunta a Frosinone, né esiste alcun gruppo consiliare in aula con la bandiera del Generale. E anche questo è fattuale.

La strategia dei Fratelli

Se invece l’obiettivo è preparare una candidatura a sindaco alternativa a quella di Mastrangeli, ambizione assolutamente legittima, allora tutto cambia e tutto si spiega. E in quel caso la «forzatura» di FdI su Scaccia/Vannacci avrebbe certamente un senso politico. È una supposizione, certamente non una certezza. Proprio per questo però il centrodestra dovrebbe fare chiarezza. Perché le guerre di posizione hanno un senso soltanto se conducono a un risultato comprensibile. Altrimenti, somigliano a battaglie combattute dentro la stessa trincea.

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Per questo, a sette mesi dal voto, la coalizione di governo farebbe bene a spegnere subito l’incendio, anche le fiammelle più piccole, prima che la casa bruci. E non è solo questione di finanziamenti che potrebbero andare perduti in caso di commissariamento del Comune: il problema è rivolto al risultato delle prossime elezioni. Perché la politica, a differenza dell’arte contemporanea di Pollock, quando perde forma e coerenza non produce dipinti, ma solo rovine.

A questo proposito, c’è una frase dello scrittore americano Mark Twain che sembra scritta apposta per FdI-Lega e FI: «Non è ciò che non sai a metterti nei guai. È ciò che sai per certo e che invece non è vero». Per anni il centrodestra ha dato per scontato che Frosinone fosse una fortezza inattaccabile. Ma le fortezze non cadono soltanto per la forza degli avversari. A volte si sgretolano perché chi è dentro continua a scavare sotto le fondamenta.

Anche solo per vedere cosa c’è sotto.