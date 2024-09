Frosinone: il Comune aumenta le funzioni del nucleo di valutazione

Il format tecnico di Mastrangeli e la decisione che incrementa un organo deputato a valutare risultati, efficacia ed efficienza. Al costo di 9mila euro in più.

“Se non si misurano i risultati, non è possibile distinguere i successi dai fallimenti. Se non si distinguono i successi, non è possibile premiarli. E se non è possibile riconoscere gli insuccessi, non è possibile correggerli. Se si possono dimostrare i risultati, si può guadagnare il supporto dell’opinione pubblica“. Queste sono le fondamenta che reggono il sistema di valutazione della performance, in ogni pubblica amministrazione italiana.

Il concetto di performance è stato introdotto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. Le diverse fasi in cui si articola il ciclo della performance consistono nella definizione e nell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse.

Monitorare e rendicontare

Inoltre nel monitoraggio costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. Nell’utilizzo dei sistemi premianti. Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Tutto questo, in ogni Ente, lo fa l’organismo indipendente di valutazione (OIV) oppure, come nel caso del Comune di Frosinone, il Nucleo di valutazione (NdV). Ed è con la delibera di giunta nr. 281 del 16 settembre 2024, che l’Amministrazione Capoluogo ha Modificato il “Regolamento per composizione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione”.

In particolare è scritto nella delibera: “Ritenuto opportuno, sulla base della necessità di un maggior coinvolgimento”. Poi (sulla necessità di) “una maggiore responsabilizzazione del NDV, per raggiungere l’obiettivo di miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa…”.

Ecco, si è quindi ritenuto opportuno “assegnare al Nucleo di Valutazione ulteriori compiti e funzioni”.

Cosa dovrà fare in più il NdV

L’ingresso del palazzo comunale di Frosinone

Ecco cosa dovrà fare in più, rispetto a quanto fatto fino ad ora, il Nucleo di Valutazione del Comune di Frosinone. Dovrà redigere una relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione. Poi della trasparenza e integrità indirizzata al Sindaco. Relazione in cui vengono evidenziati i risultati raggiunti nell’anno rispetto agli obiettivi programmati.

Poi dovrà proporre l’adeguamento del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dell’Ente. Segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione. Fornire suggerimenti, anche a supporto dei dirigenti, tesi al miglioramento dell’azione amministrativa al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia. E l’economicità, la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dell’attività dell’Ente.

Proporre, unitamente al Segretario e al Dirigente dell’Ufficio del Personale, la Relazione sulla performance. Supportare la Struttura di audit nel controllo successivo sugli atti amministrativi relativamente al PNRR.

L’obiettivo del team Mastrangeli

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

L’obiettivo dell’amministrazione Mastrangeli è chiaro. Efficientare quanto più possibile, per i prossimi mesi e anni, la struttura comunale. In termini di efficacia economicità e responsabilizzazione di tutto il personale, per dare risposte tempestive e concrete ai cittadini e alle imprese. Il tutto evidentemente sapendo valutare e premiare il merito. Uno vale uno, di pentastellata memoria, non funziona. Chi lavora di più e meglio, non è uguale a chi va al rallentatore e con scarsa produttività.

D’altronde, la consiliatura Mastrangeli si sta caratterizzando molto per l’aspetto amministrativo: cantieri aperti, opere concluse, scuole inaugurate, strade sistemate. Poco per quello politico. Tanto più è efficiente la struttura comunale, tanto più numerose saranno le risposte fornite ai cittadini. Mastrangeli questo lo sa perfettamente. Per questo ha deciso di ampliare le competenze del Nucleo di Valutazione.

Significativo anche il ruolo di maggiore coinvolgimento che il Nucleo assumerà, in relazione ai progetti del PNRR nei quali il Comune è coinvolto. Quelli che portano i soldi.

Costi maggiorati ma sostenibili

Le bandiere sul municipio di Frosinone

A proposito di soldi. Le nuove competenze e attività del Nucleo avranno comunque un costo ulteriore per l’amministrazione Capoluogo. Sono 9.000 euro onnicomprensivi per l’intero collegio a partire dall’anno in corso. E successivamente su base annua. Ci sta.

E’ un costo certamente sostenibile per le casse comunali, – specialmente ora che l’ente è uscito dal piano di rientro decennale dal debito, – che in proporzione può produrre benefici enormi. Questo se si valorizza adeguatamente il merito del personale comunale.

Il Nucleo di Valutazione era stato nominato il 31 luglio 2023 con la delibera nr. 336. Sono stati individuati come componenti: la dottoressa Maria Teresa Mariani e gli avvocati Gianpiero Fabrizi e Daniele Colasanti.