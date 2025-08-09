Frosinone, il Consiglio comunale che non cade: dietro le quinte del bluff

Anche il caso-BRT ha dimostrato che l'amministrazione Mastrangeli andrà avanti. Nonostante le prese di posizione contrarie di FdI e del presidente dell'assise Tagliaferri il sindaco ha tirato dritto fino all'approvazione della delibera. Cosa c'è dietro la resilienza del primo cittadino. Tutti gli scenari

Nel gioco del poker, tecnicamente, il bluff è definito come rilancio non giustificato dal possesso di una combinazione vincente, fatto allo scopo di far credere agli avversari di avere un punto alto e indurli a rinunciare al gioco, senza chiedere di vedere le carte di chi ha rilanciato.

La cinematografia internazionale è piena di film, passati alla storia, dedicati ai grandi bluff nel poker, come “La stangata” del 1973, “Molly’s Game” del 2017 o “Mississippi Grind” del 2015. Ma anche il cinema italiano ha realizzato pellicole epiche sul poker (e sui suoi inganni), su tutte “Regalo di Natale” di Pupi Avati del 1986 seguito nel 2004 da “La rivincita di Natale”.

Il film del Comune capoluogo

L’aula consiliare del Comune di Frosinone

Anche al Comune capoluogo si sta proiettando da più di un anno un film, anche piuttosto romanzato, che potrebbe essere intitolato “il grande bluff della caduta dell’amministrazione Mastrangeli”. Da più di 12 mesi si parla di una crisi amministrativa, di una maggioranza evaporata, determinata da nove consiglieri eletti nel 2022 con il sindaco Riccardo Mastrangeli e passati poi all’opposizione. Eppure, nonostante questo terremoto politico, che avrebbe fatto tremare i polsi a qualsiasi amministrazione, la consiliatura non è stata mai a rischio.

Mastrangeli, consapevole di tutto questo, continua a governare con la serenità zen. Anzi sta già pensando di ricandidarsi a Sindaco nel 2027. (Leggi qui: Mastrangeli all’attacco: “Mi ricandido. E sul BRT non si torna indietro”).

Perché si parla di bluff, politico?

Lo spiegone

Vincenzo Iacovissi (Foto © Massimo Scaccia)

I nove “dissidenti” usciti dal centrodestra vittorioso alle elezioni del 2022 hanno fatto certamente rumore, sia dentro che fuori l’aula consiliare. Ma poi in realtà non hanno mai fatto squadra sul serio. Con atti e fatti conseguenti. Ma c’è di più. Non c’è stata, né è stata mai cercata, nessuna saldatura, nessuna azione congiunta, con gli altri Consiglieri comunali che in aula rappresentano l’opposizione storica (Pd e Psi). Quindi nessuna mozione di sfiducia a Mastrangeli sarebbe stata mai firmata, tantomeno nessun consigliere, ed in senso assolutamente trasversale, ha mai pensato a dimissioni di massa.

Alle dimissioni non ci ha pensato mai neanche il Sindaco, per la verità. Emblematica, in tal senso, l’assenza di tutti e 9 i consiglieri ex centrodestra, nell’ultimo Consiglio comunale, quando si è trattato di approvare i documenti del Bilancio consuntivo. (Leggi qui: L’assestamento passa ma la Lista per Frosinone non… Scaccia la crisi).

Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi, Fabrizio Cristofari

I numeri per Mastrangeli erano risicati, come sempre. Ma non ci sono stati problemi per portare a casa tutte le delibere: perché, oltre al contributo indispensabile del Gruppo consiliare dell’ex sindaco Domenico Marzi, in Aula a rappresentare l’intera opposizione e a votare contro il Bilancio c’erano solo 4 Consiglieri: Angelo Pizzutelli – Norberto Venturi, – Fabrizio Cristofari (tutti del Pd) e Vincenzo Iacovissi (PSI).

Se l’opposizione non sarà unita, non farà mai paura. Sarà solo un ululare alla luna. E Mastrangeli questo lo sa benissimo.

L’opposizione in ordine sparso non fa paura

Anselmo Pizzutelli

Si aggiunga, che la consapevolezza che il rischio di caduta anticipata della consiliatura sia sempre stato solo ipotetico, ha indotto Mastrangeli ad assumere a un atteggiamento quasi distaccato, nei confronti dei 9 consiglieri dissidenti.

Nessun vero tentativo di recupero di Forza Italia, uno dei 3 partiti fondatori del centro destra. Gli accordi o i compromessi si raggiungono se entrambe le parti si fanno delle reciproche concessioni, rispetto alle posizioni inziali. Tantomeno, nessuna operazione di ripristino dei rapporti, anche di natura personale, con i 3 consiglieri della sua lista personale.

Lo ha detto chiaramente il capo gruppo della Lista Mastrangeli Anselmo Pizzutelli: “Se il Sindaco ha fatto dei tentativi per recuperare la lista di Forza Italia, nessun tentativo ha compiuto per recuperare la Lista Mastrangeli. Ma non perché volessi essere ‘riportato dentro’ ma solo a dimostrazione che al sindaco non interessava avere in seno alla maggioranza delle voci critiche”

Perché rincorrere chi non ha intenzione di colpire?

Riccardo Mastrangeli

Mastrangeli il bluff della interruzione anticipata della sua consiliatura, non è andato mai a vederlo. Non ha mai chiesto di girare le carte, per vedere il punto. Né ha mai forzato la mano, ma è andato avanti concentrato sempre e solo sul programma amministrativo. L’unica cosa che potrebbe agitarlo veramente: non completarlo.

Un dettaglio tecnico, ma rivelatore della situazione: dopo la rottura con i nove consiglieri, la convocazione del Consiglio comunale è stata istituzionalizzata sempre in Prima convocazione, quando serve la presenza di 17 consiglieri per la validità della seduta. Negli anni passati, con numeri meno ballerini e con situazioni politiche alla camomilla, rispetto alla attuale, il Consiglio è stato convocato in Seconda convocazione. Sempre. Quando servono meno consiglieri.

Un evidente paradosso quindi. Si è cercato il paracadute quando non serviva. E non è stato indossato quando il volo era a rischio. All’epoca, per giustificare la convocazione in Seconda chiamata, fu detto che non si voleva riconoscere a nessuno il ruolo del consigliere determinante, quello dell’ultimo voto. In sintesi per non farsi tenere per… il collo, da nessuno, nel fare eventuali rivendicazioni, extra aula consiliare.

Marzi, il “salvatore dell’amministrazione”

Domenico Marzi

In questa consiliatura sta accadendo esattamente il contrario: a Marzi è stata attribuita la patente ufficiale di “salvatore dell’amministrazione”. Una patente che si rinnova ad ogni consiglio Comunale e ad ogni votazione di delibera. L’accordo, l’intesa, il sostegno tecnico, ognuno lo chiami come vuole, dunque con Marzi è stata una scelta politica ben precisa.

Un’intesa pensata e voluta, non imposta dalle circostanze. Un modo pragmatico e sottilmente politico, per rafforzare il progetto amministrativo del sindaco, non per salvarlo dal naufragio. Mastrangeli ha giocato d’anticipo, evitando di inseguire i dissidenti e puntando su una governance della città, veloce, meno “zavorrata” da eventuali dissensi, o posizione contrarie degli alleati, su determinate azioni di governo.

Sintomatico in tal senso, quello che accaduto con l’approvazione del BRT. Nonostante la “rumorosa” contrarietà di FdI e del Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco ha tirato dritto come un treno dell’alta velocità. Non si è fermato davanti a niente e nessuno ed è andato a dama. Primum vivere, deinde philosophari. (Leggi qui: Maggioranza in panne sul BRT: FdI spegne i motori, Mastrangeli forza la mano).

La strategia di Mastrangeli

L’opposizione frammentata e divisa poi ha fatto il gioco di Mastrangeli in questi 3 anni e mezzo di consiliatura, consapevole che senza una strategia comune non potrà mai rappresentare una minaccia reale. Figuriamoci, far cadere l’amministrazione .

La tenuta istituzionale infine è quantomai solida, come dimostra il gradimento del sindaco che, secondo il Governance Poll 2025, è cresciuto fino al 56%.

Si parte da qui. Che Mastrangeli abbia assolutamente chiaro l’obiettivo, nel medio lungo periodo, e la strategia da adottare per raggiungerlo, è testimoniato anche da come ha risposto a questo giornale alla domanda. Con chi si ricandiderà a sindaco nel 2027? “Con chi crede nel progetto che stiamo portando avanti, frutto della visione di una città moderna ed al passo di quelle avanzate” Non ha detto con i partiti del centro destra. Marzi crede nel progetto che sta portando avanti il Sindaco? Sembra proprio di si.

A buon intenditor…