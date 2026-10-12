Frosinone, il fantasma di Vannacci fa tremare il centrodestra

A Frosinone la crisi dell'amministrazione Mastrangeli ruota attorno a Roberto Vannacci, che in Consiglio non ha un gruppo. FdI chiede l'estromissione di Scaccia, Forza Italia no, e il sindaco punta prima all'elezione del presidente dell'aula.

In politica, a volte, contano più i fantasmi delle presenze reali. E quello che si aggira in questi giorni a Palazzo Munari ha un nome ed un cognome ben preciso: Roberto Vannacci.

Il fantasma del Generale non è una provocazione lessicale ma costituisce uno dei tanti paradossi di questa indecifrabile e surreale consiliatura. Nel Consiglio comunale del capoluogo non c’è alcun gruppo di Futuro Nazionale, stesso discorso in giunta, dove non siede alcun assessore indicato dal partito di Vannacci. Eppure, la crisi che sta scuotendo l’amministrazione del sindaco Riccardo Mastrangeli e che rischia di spaccare ulteriormente il centrodestra nel capoluogo e non solo, ruota ormai quasi interamente attorno a questa presenza invisibile, ma politicamente ingombrante. (Leggi qui: Mastrangeli congela le dimissioni e convoca il Consiglio: si va avanti. E qui Frosinone, la fine può attendere. E qui: Il bambino e l’acqua sporca nel futuro di Riccardo Mastrangeli).

Un fantasma a Palazzo Munari

Il vicesindaco Antonio Scaccia ed il sindaco Riccardo Mastrangeli

Il motivo è noto. Il vicesindaco Antonio Scaccia è il principale riferimento territoriale del generale Roberto Vannacci e del suo movimento politico Futuro Nazionale. Tanto basta perché Fratelli d’Italia e la Lega (il Partito che esprime il sindaco) abbiano deciso di battezzare la questione come di «rilevanza nazionale», chiedendo per questo al sindaco Riccardo Mastrangeli l’estromissione immediata dell’area politica riconducibile a Scaccia dall’esecutivo e dalla coalizione di governo.

Una linea ufficializzata, e ribadita con ulteriore forza, dal coordinatore FdI del Lazio, l’onorevole Paolo Trancassini, secondo cui il centrodestra non può governare insieme a Futuro Nazionale.

È qui che il «caso Frosinone» smette di essere una vicenda solo locale e rischia di trasformarsi in un precedente nazionale. Perché il capoluogo potrebbe passare alla storia politica come la prima amministrazione in cui la frattura tra il centrodestra tradizionale e l’universo vannacciano diventa ufficiale e produce effetti concreti sugli equilibri di governo. E senza che sia ancora iniziata la campagna elettorale per le politiche 2027 e la legge elettorale abbia avuto il sigillo di costituzionalità.

Della serie ho visto cose che voi umani… Ma non finisce qui.

Un centrodestra diviso

Claudio Fazzone (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Perché sulla pratica Vannacci il centrodestra regionale si presenta diviso al suo interno. Un di cui.

Da una parte FdI (affiancata dalla Lega sul piano politico generale), che ritiene inevitabile una chiarificazione, ergo una cacciata di Scaccia/Vannacci, prima di procedere alla elezione del presidente dell’Aula. Dall’altra, Forza Italia che sostiene una tesi diversa: la questione Vannacci è un problema politico nazionale che non può essere sovrapposto alle dinamiche amministrative del Comune di Frosinone. Una posizione espressa chiaramente dal coordinatore regionale azzurro Claudio Fazzone.

In altre parole, non c’è solo uno scontro tra il centrodestra e l’area di Scaccia che rappresenta Vannacci. C’è ormai anche una discussione aperta dentro lo stesso centrodestra, sul come affrontare il «caso Vannacci».

La road map del sindaco

Gianpiero Fabrizi

In questo scenario, già di per sé contraddittorio, mentre i Partiti discutono di geopolitica delle alleanze, Mastrangeli ragiona da sindaco. La sua priorità è una sola: ripristinare la piena e legittima funzionalità del Consiglio comunale, attraverso l’elezione del nuovo presidente dell’Aula.

La road map del primo cittadino appare piuttosto chiara. Prima eleggere Giampiero Fabrizi alla presidenza del Consiglio rimettendo in moto l’assemblea e quindi potendo portare di nuovo in aula tutte le importanti delibere che aspettano di essere approvate. Solo poi aprire il delicato dossier della verifica politica. Una scansione dei tempi che però collide frontalmente con quella dettata da Fratelli d’Italia, che vorrebbe invece una soluzione preventiva della questione legata alla permanenza di Scaccia e dell’assessore Maria Teresa Spaziani Testa in Giunta. E poi pensare all’elezione del Presidente.

(Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

Non sarà questa la strada che verrà percorsa dal sindaco. Mastrangeli è convinto di poter trovare in Aula i numeri necessari per raggiungere quota 17 e portare Giampiero Fabrizi alla guida del Consiglio. Potrebbe aiutarlo in questo il voto segreto. Nella storia della politica infatti il voto segreto ha sempre avuto una doppia funzione strategica: nascondere i franchi tiratori e proteggere gli istinti di sopravvivenza.

Otto mesi prima della scadenza naturale della consiliatura, infatti, il timore di tornare a casa anticipatamente attraversa gli schieramenti in modo assolutamente trasversale. Non esistono soltanto le appartenenze politiche, ci sono anche i processi di autoconservazione. Esiste in Aula una concreta allergia, anzi una vera e propria urticaria, per le elezioni anticipate. Del resto l’ex sindaco Domenico Marzi, ha detto chiaramente che l’arrivo di un commissario prefettizio danneggerebbe Frosinone rallentando scadenze e progetti cruciali. A buon intenditor…

Il nodo con Fratelli d’Italia

Il capogruppo FdI Franco Carfagna (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Se il piano, comunque rischioso, del sindaco dovesse andare in porto, tuttavia, la convivenza con Fratelli d’Italia, a quel punto, diventerebbe inevitabilmente più complicata. Pressoché impossibile da gestire. Perché il malessere politico dei meloniani resterebbe sul tavolo con tutto il suo ingombrante peso. E probabilmente si proietterebbe sulle Comunali del 2027.

La domanda piuttosto semplice diventa: Fratelli d’Italia continuerebbe a sostenere la candidatura di Riccardo Mastrangeli a sindaco se la crisi si chiudesse senza una vera rottura con l’area di Scaccia? Forse è presto per rispondere. Ma la sensazione diffusa è che si stia cercando di evitare in tutti i modi uno scenario ritenuto ancora più insidioso: ritrovarsi Antonio Scaccia «contro» tra pochi mesi.

Nella frammentazione che caratterizza ormai il quadro politico, avere o non avere i voti della sua area nella corsa a fare il sindaco, potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Specialmente al primo turno. E specialmente se il centrosinistra dovesse presentarsi unito, dopo 15 anni di divisioni.

Cambi di casacca e schemi saltati

Marco Ferrara

Per aggiungere ulteriore sale ad una minestra già di per sé particolarmente saporita, il Consiglio comunale registra anche l’ennesimo cambio di casacca. Marco Ferrara, dopo aver attraversato nell’ultimo anno nell’ordine: Fratelli d’Italia, Identità Frusinate e Mani Libere, ha aderito a Noi Moderati. (Leggi qui: Il bambino e l’acqua sporca nel futuro di Riccardo Mastrangeli).

Se il cambio di appartenenza politica fosse una disciplina olimpica, a Frosinone verrebbe assegnata la medaglia d’oro, d’ufficio. Non per i singoli percorsi personali, sempre legittimi ma perché il fenomeno testimonia una verità generale ineludibile: in Aula sono saltati da tempo tutti gli schemi tradizionali e le comuni regole basilari della grammatica politica.

Altro che il 4-3-3 di Massimiliano Allegri o il 4-2-3-1 di Julian Nagelsmann. A Palazzo Munari si gioca ormai con il 5-5-5 di Oronzo Canà. Fuori dagli schemi, fuori dai manuali e spesso anche fuori dalla logica.

Jean-Paul Sartre diceva che «gli inesistenti sono quelli che condizionano di più i vivi». A Frosinone sta accadendo esattamente questo: un «fantasma» politico sta dettando l’agenda di una maggioranza logorata.

Così è se vi pare.