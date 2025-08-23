Frosinone, il gioco dell’oca del centrodestra

[LO SCENARIO] La coalizione che nel 2022 ha sostenuto il sindaco Mastrangeli è ormai un lontano ricordo. Le fratture sono insanabili e in vista delle prossime elezioni prende piede un'alleanza trasversale tra il primo cittadino e Domenico Marzi. Un'asse di ferro per rompere gli equilibri tra i partiti di maggioranza

A Frosinone, il centrodestra da tempo, non è più una coalizione politica. Tantomeno ha i contorni di quella amministrativa, visto che su una base di Centrodestra si sono innestati soggetti di centrosinistra che si sono impegnati a portare a compimento il programma di governo del sindaco Riccardo Mastrangeli.

Con il passare dei mesi somiglia sempre di più a un campo minato, dove Mastrangeli deve affrontare periodicamente situazioni estremamente pericolose e delicate, in un contesto (l’Aula consiliare) pieno di insidie e difficoltà, dove è facile incorrere in problemi di tenuta della coalizione.

In ogni caso, il timore di andare a casa prima del tempo, costituisce la cura per tutti i mali. Per cui il problema dell’interruzione anticipata della consiliatura, a Frosinone non si pone. Ma se ne pone un altro. A meno di due anni dalle elezioni comunali del 2027, non è più un esercizio accademico l’ipotesi di una corsa divisa tra i Partiti del centrodestra. Che nel 2022, insieme alle civiche portarono Riccardo Mastrangeli alla vittoria a Frosinone . È una prospettiva che comincia ad avere i contorni della concretezza. Vediamo perché.

Lo spiegone

Il sindaco – forte di una coalizione trasversale che lo sostiene con determinazione e tenacia, (in 3 anni e mezzo Mastrangeli non è mai andato sotto in Aula) – non mostra proprio alcuna intenzione di tornare al perimetro originario del centrodestra.

Anzi, ha consolidato il suo asse con Domenico Marzi, già sindaco del Pd ed ex avversario alle scorse elezioni, oggi alleato strategico e fondamentale. Senza Marzi e i suoi Consiglieri Gagliardi e Mandarelli, il consiglio non si apre nemmeno. Papetti è rimasto all’opposizione. Da lì non si schioda.

Un’alleanza, tra il primo cittadino e l’ex potrebbe avere ulteriori clamorosi sviluppi, anche in ottica elezioni Comunali del 2027. Molti indizi sono assolutamente coincidenti e concordanti in tal senso.

Alleati al palo, Forza Italia sull’Aventino

Con buona pace di Fratelli d’Italia e della Lista del vice sindaco Antonio Scaccia, che invece continuano a chiedere invano a Mastrangeli la ricostruzione dell’alleanza originaria del 2022.

Forza Italia, l’altro azionista del centrodestra insieme a Lega e FdI, nel frattempo, è rimasta da più di un anno fuori dalla maggioranza e non ha mai ricevuto un vero e serio invito a rientrare. E probabilmente non lo vuole nemmeno. Se non alle proprie condizioni: azzeramento della giunta, verifica politica e accordo programmatico di fine consiliatura (con il centrodestra).

Tutte richieste che Mastrangeli ha ignorato con la stessa eleganza con cui si ignora un invito a cena da un ex. Il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale degli azzurri, sulla “questione Frosinone” ha mantenuto un silenzio assordante, che vale più di mille dichiarazioni.

Fratelli… tentenna

Fratelli d’Italia, primo Partito della coalizione sia per numero di Consiglieri in aula che per percentuali di consenso ad ogni elezione, da qualche mese è entrata in rotta di collisione con il sindaco. Le richieste della cancellazione del progetto del BRT e della pedonalizzazione di piazzale Kambo sono state ignorate. I Meloniani non potranno continuare a prendere calci negli stinchi (metaforicamente parlando) senza mai reagire.

Intanto, il Partito ha già fatto veicolare l’ambizione di voler esprimere il prossimo candidato sindaco, anche attraverso le primarie. Ma Mastrangeli non ci sarà: lui è già in corsa. E’ il sindaco uscente, ha un consenso significativo del 56% certificato dalla recente rilevazione del Sole 24 Ore. Non ha alcuna intenzione di farsi mettere in discussione. Né intende partecipare al gioco del “trappolone”.

Difficile tornare indietro

Più si avvicinano le prossime elezioni per il consiglio comunale, e più sarà difficile, non solo da parte del sindaco ma anche dei partiti dire: “abbiamo scherzato si ritorna al punto di partenza” Come nel gioco dell’oca con la coalizione di centro destra del 2022.

I rapporti personali poi lacerati da tempo, quelli non si rimettono più insieme nemmeno con la colla marina CIBA 500 mg: unanimemente riconosciuto il collante più potente del mondo.

Il centrodestra a Frosinone, di fatto, è stato sostituito in Consiglio Comunale da una maggioranza a geometria variabile che tiene insieme l’universo mondo: Partiti, civiche, ex avversari e ex opposizione. Il centrodestra, quello vero, che governa a livello nazionale e regionale, è rimasto solo un ricordo. Ed anche piuttosto sbiadito.

L’asse Mastrangeli-Marzi si rafforza

Ecco perchè più passa il tempo, più si cristallizza il rapporto, non solo amministrativo, ma anche politico tra Mastrangeli e Marzi e le civiche che avevano concorso con lui, più sarà complicato pensare ad un centro destra unito anche nel 2027. Non è affatto peregrino pensare quindi, che tra 18 mesi Lega-Fdi-FI possano “turarsi il naso”, espressione cara al maestro Indro Montanelli e lasciare ampia libertà di manovra ai livelli locali. Anche andando divisi e con candidature sindacali plurime.

Perché quello che interessa veramente alle segreterie dei partiti, tutti in senso assolutamente trasversale, è che alle elezioni che contano, le regionali e le politiche, tutti: consiglieri, assessori, sindaci, facciano campagna elettorale per il partito e facciano eleggere i candidati di bandiera. La vera strategia è questa. La tattica invece è lasciare libertà ai territori per le comunali.

Parigi val bene una messa.