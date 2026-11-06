Frosinone, il Polo Civico chiude il cerchio

Il Polo Civico porta a bordo il dottor Giancarlo Pizzutelli, pezzo da novanta della sanità frusinate. E nella stessa giornata arriva la conferma: a Gianluca Di Trocchio la delega alla Polizia Locale, l’ultima casella vuota in Giunta.

Due porte si sono aperte a Frosinone nella stessa giornata e dietro entrambe c’era ad aspettare un uomo del Polo Civico. Una porta è quella di un movimento che cresce di nomi pesanti. L’altra è la casella vuota in Giunta, quella della Polizia Locale, rimasta senza assessore da fine luglio. Chi si aspettava un annuncio alla volta si è dovuto ricredere, sono arrivati insieme: significa che il sindaco Riccardo Mastrangeli va di fretta. Ha concluso il riassetto della Giunta, vuole la squadra subito in campo ed a pieni giri per concludere prima della fine dell’anno l’iter per l’avvio degli ultimi maxi appalti destinati a cambiare il volto della città. Poi sarà tempo di campagna elettorale.

L’acquisto da Champions League

La prima porta ad aprirsi è stata quella del dottor Giancarlo Pizzutelli, fino a poche settimane fa direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone cioè quello che si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro, gli infortuni, i posti dove si tengono le manifestazioni. È in pensione ed ha un’esperienza immensa unita ad un grande senso civico.

Giancarlo Pizzutelli

A proporgli di metterli a sintesi è stato il Polo Civico, la formazione guidata da Gianfranco Pizzutelli. Questa mattina hanno annunciato l’adesione del doc al movimento politico che sostiene il sindaco Mastrangeli. Non un semplice ingresso ma l’arrivo di una professionalità che porta con sé competenze, relazioni, conoscenza della macchina amministrativa e una lunga esperienza in tema di prevenzione maturata sul campo.

L’ex dirigente della Asl di Frosinone non si limiterà a mettere a disposizione la propria figura. Avrà un ruolo operativo nella costruzione del programma elettorale per le comunali del 2027. Un incarico strategico, che racconta bene le intenzioni del Polo Civico. Giancarlo Pizzutelli si candiderà. Prima di accettare ha messo in chiaro le sue convinzioni: lo ha fatto per essere sicuro che non siano in conflitto né con il pensiero del Polo Civico né con le linee dell’amministrazione . Vuole evitare i distinguo, i dubbi, i dissensi che hanno caratterizzato questa consiliatura.

Le parole del leader

Gianfranco Pizzutelli

Gianfranco Pizzutelli non nasconde la sua soddisfazione: «L’adesione del dottor Giancarlo Pizzutelli rappresenta un riconoscimento importante per il percorso del nostro movimento. Parliamo di una persona che ha dedicato tanti anni della propria vita professionale alla sanità pubblica, alla prevenzione, al mondo universitario, all’impegno sociale, maturando un patrimonio di conoscenze ed esperienze che potrà offrire un contributo significativo alla definizione del nostro programma elettorale». E ancora: «La sua scelta, compiuta nonostante le diverse sollecitazioni ricevute, conferma il valore di un progetto civico che pone al centro l’indipendenza, l’autonomia e la libertà di pensiero».

Parole che contengono anche un messaggio politico preciso. Il Polo Civico vuole essere un contenitore aperto, non ingabbiato nelle appartenenze tradizionali, capace di aggregare persone che provengono da esperienze differenti e che non necessariamente si riconoscono negli schieramenti classici. Detto fuori dal politichese, la lista civica guarda a personalità che raccolgono voti sia a destra che a sinistra, in forma assolutamente trasversale.

Il curriculum di un «modello»

Giancarlo Pizzutelli, nella sua presentazione, mette sul tavolo un patrimonio professionale significativo. Ricorda il contributo alla realizzazione di quello che definisce il «modello Frosinone», con risultati e primati in diversi settori: dall’emergenza Covid alla sicurezza sul lavoro, dalle vaccinazioni alla sicurezza alimentare, dal rischio amianto al registro tumori, fino alle attività anticorruzione e alla gestione delle emergenze ambientali.

Ma il suo percorso non si è esaurito nella Sanità. C’è il contributo all’istituzione del Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nel 2002, la referenza scientifica per il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia nel 2026 e un’attività didattica che, come sottolinea, ha superato le cento docenze annuali nell’ultimo trentennio. E poi le battaglie per il territorio: il trasporto pubblico locale, la stazione dell’alta velocità ferroviaria, l’area vasta del Frusinate, la Zona economica speciale e il potenziamento dell’ospedale Spaziani, con l’obiettivo della sua elevazione a DEA di secondo livello. Non manca l’impegno sociale e culturale, dalla partecipazione alla vita dell’oratorio della Sacra Famiglia alla presidenza dell’Associazione ex alunni del Liceo Turriziani, con oltre cento eventi organizzati.

Pizzutelli spiega infine perché ha scelto proprio il Polo Civico: «Il Polo Civico è una lista ormai consolidata in città (non può essere certo ritenuta una lista semplicemente elettorale) e si caratterizza per una spiccata impronta centrista. Proprio quello che ci vuole per stemperare quel ‘bipolarismo tossico’ che rappresenta una palla al piede per la città e per l’Italia tutta».

La strategia del mercato aperto

Gianfranco Pizzutelli

Fin qui le dichiarazioni ufficiali. C’è poi l’inevitabile lettura politica della vicenda. A circa 7-8 mesi dalle prossime elezioni comunali, il Polo Civico continua a selezionare figure provenienti dalla società civile, professionisti, tecnici e personalità che non appartengono agli apparati della politica, o comunque li hanno solo sfiorati. Una strategia che punta chiaramente ad ampliare il consenso a Frosinone, ben oltre il perimetro tradizionale del centrodestra e del centrosinistra.

Gianfranco Pizzutelli ha capito perfettamente che alle comunali del 2027 le civiche reciteranno un ruolo strategico fondamentale, rispetto al passato. Per questo sta allestendo una formazione capace di prendere voti dove i Partiti spesso non riescono ad arrivare, in senso trasversale: tra gli elettori moderati come tra quelli disillusi, tra chi vota con convinzione e chi vota le persone prima ancora dei simboli. Oggi sarebbe probabilmente azzardato parlare di percentuali, ma è difficile non notare come la qualità e il livello dei nomi che stanno aderendo al progetto facciano immaginare una performance elettorale capace di superare quella di alcuni Partiti presenti nella coalizione che sosterrà Mastrangeli il prossimo anno.

La casella che si riempie

Cristian Alviani, Gianluca Di Trocchio, Gianfranco Pizzutelli, Andrea Turriziani, Claudio Caparrelli

L’altra porta, quella della Giunta, si è aperta nello stesso giorno. Dopo la ricomposizione dell’esecutivo da parte del sindaco, con la conferma di tutti gli assessori uscenti, mancava un solo tassello: la delega alla Polizia Locale, vacante da fine luglio. Ora ha un nome ed è quello che da settimane circolava: Gianluca Di Trocchio, ex responsabile delle Volanti della Polizia di Stato, approdato al Polo Civico lo scorso 5 ottobre.

La delega comprende la vigilanza sulla mobilità, i servizi per la sicurezza stradale, i controlli sulle attività commerciali e sulle occupazioni di suolo pubblico, oltre alla vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali. Tra gli ambiti di intervento anche il presidio di prossimità nei quartieri e la tutela del decoro e della fruibilità degli spazi pubblici. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio e il rapporto con i cittadini, valorizzando il lavoro degli agenti e orientando i servizi alle esigenze dei quartieri.

Di Trocchio ha commentato esprimendo grande soddisfazione e profondo senso di responsabilità, con un ringraziamento al sindaco per la fiducia accordata e gratitudine all’intera famiglia del Polo Civico, al presidente Gianfranco Pizzutelli e ai consiglieri comunali Claudio Caparelli, Andrea Turriziani e Cristian Alviani, per il sostegno alla candidatura.

Due firme, un solo peso politico

(Foto © IchnusaPapers)

La questione non è soltanto amministrativa: è anche una questione di riconoscimento. Il Polo Civico è stato strategico nei dieci anni del centrodestra guidato dal sindaco Nicola Ottaviani. Si è schierato con il centrosinistra quattro anni fa. Nel grande rimescolamento generale avvenuto in questa consiliatura (il sindaco in alcuni momenti ha potuto contare anche sull’appoggio del candidato sindaco avversario, Domenico Marzi) oggi Polo Civico è una componente della maggioranza che ha sostenuto Mastrangeli nei momenti più delicati della crisi.

Il suo peso, con l’assessorato in tasca e un nuovo acquisto in curriculum, non è certamente diminuito. Proprio la costruzione di una squadra sempre più qualificata rafforza inevitabilmente la posizione negoziale di Gianfranco Pizzutelli.

Il Polo Civico, intanto, continua a fare mercato. E a giudicare dagli ultimi ingaggi, non sembra affatto intenzionato a chiudere la campagna acquisti.