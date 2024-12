Frosinone, il sindaco Mastrangeli sotto l’assedio di Forza Italia

Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo incalzano il primo cittadino ed intervengono di nuovo, in maniera fortemente critica: su Piazza Pertini

Come nella seconda guerra mondiale nell’assedio di Leningrado, durato quasi 900 giorni: il più lungo della storia, dove le forze armate tedesche misero a ferro e fuoco la città tenendo sotto scacco le truppe dell’Unione Sovietica dall’8 settembre 1941 al 27 gennaio 1944. Così il Gruppo consiliare di Forza Italia al Comune Capoluogo sta stringendo d’assedio da mesi, l’amministrazione Mastrangeli.

Una “bombardamento” incessante, a martello, quotidiano. Su tutti i temi di interesse cittadino: dall’ambiente, agli impianti sportivi, al BRT, alla viabilità, al decoro urbano.

Scaccia e Cirillo, le nuove grane

Il prefetto Ernesto Liguori (Foto © Stefano Strani)

Non si è ancora spenta l’eco della iniziativa di sabato scorso – un atto politicamente dirompente – condivisa con gli altri Consiglieri “malpancisti” di chiedere un incontro al Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori per “rappresentarle la situazione fortemente limitativa dell’espletamento del mandato elettorale in capo al consigliere comunale che si è venuta a creare all’interno dell’assise”. (Leggi qui: L’esposto al Prefetto di Forza Italia è la pietra tombale sul centrodestra).

Già ad inizio settimana i consiglieri azzurri Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo, intervengono di nuovo, in maniera fortemente critica, nei confronti della Giunta Mastrangeli. Questa volta sul degrado di Piazza Pertini.

I due Consiglieri esordiscono così: “Caro Sindaco, oggi vogliamo accendere i riflettori sullo stato pietoso in cui versa la nostra amata città, che sembra aver deciso di distinguersi… per sporcizia e degrado. Piazza Pertini, un tempo simbolo di incontro e vivacità, si presenta oggi come una discarica a cielo aperto, ornata da bottiglie di vetro e plastica, come se si trattasse di un’esposizione d’arte contemporanea”.

Il monito: agire concretamente

Fanno uso dell’ironia i consiglieri del Gruppo di Forza Italia, per denunciare la situazione della piazza posta nella parte bassa del Capoluogo.

Pasquale Cirillo (Foto © Massimo Scaccia)

Poi l’affondo: “Ci chiediamo: dove sono i nostri custodi dell’igiene e della sicurezza? È davvero una scelta strategica permettere che la città si trasformi in un mosaico di rifiuti? O forse l’amministrazione intende candidare Frosinone a capitale dell’incuria? Siamo stanchi di promesse vuote mentre i cittadini sono costretti a convivere con il degrado e l’insicurezza. La pulizia e la sicurezza non sono opzioni negoziabili, sono un dovere verso chi vive e lavora in questa città. Continuare a ignorare il problema equivale a mettere in pericolo il benessere della comunità”.

Maurizio Scaccia (Foto © Massimo Scaccia)

Ed in fine il monito al Sindaco, esplicito ed implicito, evidentemente: “È ora di agire concretamente. Frosinone merita di meglio. Merita una guida che faccia della tutela degli spazi pubblici una priorità, trasformando promesse in azioni. Non ci fermeremo fino a quando la città non sarà restituita ai suoi cittadini, pulita, sicura e vivibile”.

Un’azione politica che mira ai fianchi, dove fa più male, quella di Forza Italia, per cercare di mettere al tappeto, metaforicamente parlando, l’amministrazione Mastrangeli.

Occupare spazi e visibilità

Angelo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

È un’incursione degna della migliore opposizione. Che inizia a dare segni di risveglio dopo l’azione di ricucitura che sta pazientemente portando avanti il capogruppo Pd Angelo Pizzutelli. Ma prima che possa averne l’egemonia, i consiglieri azzurri ne stanno occupando in maniera preventiva gli spazi. E la visibilità.

In questo modo si stanno accreditando, insieme agli altri 3 colleghi Anselmo Pizzutelli – Maria Antonietta Mirabella – Giovanni Bortone, come i primi veri avversari critici, ma anche esortatori, dell’amministrazione di centrodestra. Con la quale sono stati tutti eletti.

Come cantava Luciano Ligabue nel 2011 “il meglio deve ancora venire”.