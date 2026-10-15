Il vertice alla Pisana traccia la rotta: uniti alle Comunali nel nome di Iacovissi

Il vertice del centrosinistra alla Pisana. Presenti i Socialisti. L'indicazione data al territorio: uniti alle Comunali di Frosinone. La settimana prossima nuovo vertice ma nel Capoluogo. Da lì uscirà l'alleanza ed il candidato sindaco. Come si legge il Consiglio comunale di ieri.

«Alle prossime elezioni Comunali di Frosinone il centrosinistra deve andare unito»: non è un auspicio ma un’indicazione di Partito. Espressa oggi pomeriggio nel corso dell’incontro avvenuto nel palazzo della Pisana a Roma tra il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra, Azione. Ed i Socialisti? Loro non esprimono Consiglieri in Regione Lazio. Ma nessuno questa volta ha dimenticato di invitarli. Anzi.

A Frosinone hanno candidato come sindaco il loro Vice Segretario nazionale Vincenzo Iacovissi. Per questo sono stati invitati con una delegazione che fosse la più qualificata possibile: il Segretario Regionale Gian Franco Schietroma, il Segretario Provinciale Massimo Calicchia, il Segretario cittadino del Capoluogo Mateo Zemblaku.

Per il Pd c’erano il Segretario Regionale Daniele Leodori, il vicesegretario regionale Antonio Pompeo, la Consigliera regionale e Presidente Pd di Frosinone Sara Battisti, il segretario cittadino Stefano Pizzutelli. Il Segretario Provinciale Achille Migliorelli, il vice Nazzareno Pilozzi, il componente della Segreteria Ivan Quadrana, la presidente del Consiglio Comunale di Cassino Barbara Di Rollo.

Parola d’ordine: unità

Vincenzo Iacovissi e Gian Franco Schietroma

La riunione è servita per esaminare lo scenario delle prossime Comunali. I Progressisti questa volta ci credono: c’è la possibilità di riprendere la guida del capoluogo ciociaro dopo 15 anni ma per riuscirci occorre unità. Perché il Centrodestra è logorato: per cinque anni ha caratterizzato la Consiliatura del sindaco Riccardo Mastrangeli con le liti e le divisioni al punto da mettere in ombra le opere realizzate. E l’ennesima spaccatura di questi giorni sull’elezione del nuovo Presidente dell’Aula lascia intravedere una divisione anche alle urne. Nasce da qui l’indicazione data dai Partiti ai loro livelli territoriali: formalmente non è un ordine, nella sostanza è come se lo fosse. Perché chi non si allea poi si assume la responsabilità di una eventuale sconfitta.

Sul piano della forma e su quello della sostanza è stato deciso che la settimana prossima ci sarà un nuovo vertice. Ma questa volta si terrà a Frosinone e con i soli livelli territoriali. Nascerà da lì l’accordo programmatico ed in quella sede si deciderà il nome del candidato sindaco o la formula per individuarlo in maniera congiunta, condivisa, unanime. Barbara Di Rollo ed Ivan Quadrana sono stati indicati quali coordinatori del tavolo.

La strada verso la candidatura unitaria è spianata. Soprattutto da un passaggio chiave: tutte le componenti del Pd hanno detto con chiarezza che non porranno veti su alcun nome dovesse emergere dal tavolo di Frosinone. Anche se non dovesse essere un nome del Partito Democratico. Con queste premesse, all’investitura unitaria di Vincenzo Iacovissi potrebbe mancare davvero poco: tra una settimana il tavolo di Frosinone potrebbe accendere il semaforo verde.

I cocci del centrodestra

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Il livello di frantumazione del centrodestra di Frosinone lo racconta la riunione di ieri del Consiglio comunale. Se non ci fosse un dramma politico in atto ed una Consiliatura che rischia di cadere in maniera traumatica ci sarebbe da ridere. Il livello della farsa è già stato superato: siamo a ridosso della comicità più assoluta. Perché?

Venerdì scorso i capigruppo del Centrodestra hanno chiesto al sindaco Riccardo Mastrangeli di ritirare le dimissioni rassegnate il lunedì precedente a causa dello stallo nell’indivudazione del nuovo presidente d’Aula: gli avevano assicurato di non voler andare a casa ma di voler continuare ad amministrare la città. Il sindaco non ha ritirato un bel niente ed ha convocato il Consiglio Comunale per procedere con l’elezione ed ha indicato il nome del Consigliere Gianpiero Fabrizi. Il risultato? Ottava votazione a vuoto: ancora una volta non c’è stata la maggioranza minima di 17 voti. Una Caporetto per il Consiglio che appena 5 giorni prima aveva assicurato al sindaco che quella sarebbe stata la linea del Piave. (leggi qui: Fabrizi si ferma a tredici, la crisi a Frosinone continua a camminare).

Il Pronto Soccorso di Cristofari

Fabrizio Cristofari

Al capezzale della maggioranza è accorso in queste ore Fabrizio Cristofari, Consigliere comunale del Partito Democratico, già candidato a sindaco nel 2017 e presidente dell’Ordine dei Medici. Rivolgendosi direttamente al sindaco Riccardo Mastrangeli, Cristofari parte da una diagnosi: «La crisi dell’intero centrodestra è una crisi politica irrimediabile come dimostrano le otto fumate nere sull’elezione del Presidente del Consiglio.» Da qui la sua proposta: dividere la crisi istituzionale dalla crisi politica e, per risolvere la prima, rivolgersi alla minoranza. Ma «con le carte aperte e scoperte sul tavolo, non con le telefonate riservate»: serve «una figura condivisa».

Cristofari ricorda che Vincenzo Iacovissi continua a indicare per la presidenza dell’Aula Angelo Pizzutelli, capogruppo del PD e Consigliere anziano: «È un’ipotesi sulla quale si può ragionare. Ci sono altre ipotesi sulle quali poter ragionare». E se la preoccupazione è davvero quella di non perdere i finanziamenti per le opere pubbliche, come sostenuto ieri a fine seduta dal sindaco, «non c’è altra strada che quella di venire in Consiglio Comunale, di aprire ad una soluzione istituzionale, di coinvolgere le opposizioni».

Il PD, aggiunge, «ha sempre dimostrato in questa consigliatura uno straordinario senso di responsabilità pur rimanendo all’opposizione, proprio perché noi sì, ci preoccupiamo delle sorti della città in via prioritaria rispetto a tutto il resto».

Una crisi da teatro dell’assurdo

Gianpiero Fabrizi

Le crisi politiche in Italia ci sono sempre state e sempre ci saranno, in ogni livello di amministrazione. Poi ci sono le crisi che diventano simbolo, a volte in negativo. Quella del Comune di Frosinone ha ormai superato abbondantemente la soglia della normale dialettica politico/amministrativa, per entrare nel campo della letteratura dell’assurdo. E al Comune Capoluogo Pirandello avrebbe avuto modo di scrivere la sua opera omnia. Per comprenderne la ragioni, proviamo a rileggere le ultime pagine.

Ieri sera, per l’ennesima volta, l’Aula consiliare non è riuscita ad eleggere il suo presidente. Gianpiero Fabrizi, il candidato sostenuto dal sindaco Riccardo Mastrangeli, si è fermato a 13 voti, quattro in meno rispetto ai 17 necessari in seconda convocazione. Ancora una fumata nera, l’ottava consecutiva: ancora una volta il Consiglio Comunale resta senza guida istituzionale dell’Aula.

Riccardo Mastrangeli e Max Tagliaferri (Foto © Massimo Scaccia)

Premesso che ai cittadini di Frosinone sapere chi dirige i lavori del Consiglio interessa meno di zero – evidentemente più attenti al traffico, ai parcheggi, alle strade, alle opere, al verde, alla sicurezza – la circostanza è tuttavia sintomatica della ormai totale incapacità dell’aula di individuare una soluzione. Che altrove sarebbe stata risolta in una settimana. A Frosinone invece sono passati 135 giorni dalle dimissioni di Massimiliano Tagliaferri, un’anomalia difficilmente riscontrabile in altri Comuni d’Italia.

Circostanza ancor più surreale, è – come già detto – che il venerdì precedente le stesse persone avevano detto al sindaco di andare avanti. Anche perché mancano appena sette mesi alle prossime comunali e la campagna elettorale, nei fatti, è già iniziata.

La presidenza come terreno di scontro

Per provare a capirci qualcosa, in mezzo a questo romanzo in cerca d’autore, è necessario però inforcare gli occhiali della lettura politica. La verità è che sulla presidenza del Consiglio si sono combattute, e si stanno combattendo tuttora, battaglie che con la figura istituzionale del presidente c’entrano poco e niente. La poltrona è diventata il terreno sul quale il centrodestra nel capoluogo sta regolando conti aperti, misurando rapporti di forza, lanciando ultimatum anzi penultimatum, e preparando le prossime candidature: comunali e politiche 2027, regionali 2028. Tutte battaglie che per ragioni di opportunità politica, avrebbero meritato altri luoghi, altri tempi e soprattutto altri casus belli, sui quali sfidarsi. Ma tant’è.

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Il risultato, però, è mortificante: per tutti. L’Aula consiliare ne esce indebolita ma, soprattutto, ne esce con le ossa rotte, quella che convenzionalmente continua a chiamarsi la maggioranza del sindaco ma che nei fatti tale non è, da tempo. È solo un gruppo di Consiglieri che, in passato, hanno votato allo stesso modo.

Una maggioranza che ricorda una coppia arrivata alla fine di un matrimonio ormai logoro, dove si litiga su tutto, nessuno si fida più dell’altro, ma si continua a rinviare la separazione definitiva.

I segnali di Fratelli d’Italia e Forza Italia

I segnali arrivati dall’Aula anche ieri sera sono stati chiarissimi. Il primo riguarda Fratelli d’Italia: i meloniani non stanno bluffando, per niente. L’assenza dei Consiglieri di FdI, in coerenza con la linea dettata dal coordinatore regionale del Partito Paolo Trancassini, conferma che la presenza in Giunta, anche quella futura, dell’area riconducibile a Roberto Vannacci, attraverso Antonio Scaccia, rappresenta una pregiudiziale politica non negoziabile. Non esiste subordinata, è disciplina nazionale. Punto.

Il vicesindaco Antonio Scaccia ed il sindaco Riccardo Mastrangeli

Una posizione estremamente difficile per Mastrangeli da gestire, peggio da sottovalutare. O mette fuori Scaccia anche nella prossima Giunta e se lo trova «contro» il prossimo anno (con il serio rischio di averlo come competitor comunque) o perde l’appoggio di Fratelli d’Italia: tertium non datur. E questo nonostante Scaccia ieri abbia dimostrato la sua lealtà votando nella direzione indicata dal sindaco.

FdI non è una lista civica qualsiasi, con tutto il rispetto che si deve alle civiche, è il primo Partito a ogni livello ed è uno dei tre pilastri del centrodestra nazionale. Con Forza Italia già fuori dalla maggioranza e stabilmente all’opposizione, qualche interrogativo sul futuro del centrodestra a Frosinone andrebbe posto seriamente sul tavolo dei Partiti. Visto che fino ad ora non è stato fatto, e si vede.

L’anomalia Fanelli

FdI, in ogni caso, è chiamata a gestire l’anomalia rappresentata dall’ex sindaco Paolo Fanelli. Ieri, disattendendo la linea del Partito, era presente in Aula e continua a muoversi in totale e marcata autonomia politica. Una condizione che, prima o poi, qualcuno dovrebbe definire con chiarezza. Dentro o fuori il partito e la maggioranza sarebbe un gesto di coerenza.

Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo

Altro segnale inequivocabile è arrivato da Forza Italia. Pur essendo presenti, Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia non hanno partecipato al voto. Tradotto: l’azzeramento della Giunta, pur richiesto da tempo dagli azzurri, non ha prodotto alcun effetto politico, i due Consiglieri FI continuano a considerarsi all’opposizione. Fine dei giochi e fine del progetto di ricostruzione del centrodestra.

Marzi, schede non ritirate e civiche

Nemmeno il gruppo dell’ex sindaco Domenico Marzi sembra intenzionato a svolgere il ruolo di stampella istituzionale. Le assenze registrate ieri di 3 Consiglieri su 4 (Armando Papetti ormai gravita da tempo nell’area del candidato sindaco del PSI Vincenzo Iacovissi) hanno il sapore di un messaggio politico ben preciso. L’eventuale commissariamento dell’ente a Marzi non piace per niente, lo ha detto chiaramente, ma non sarà certo lui ed il suo gruppo a salvare una maggioranza che non riesce a salvare più nemmeno se stessa.

Angelo ed Anselmo Pizzutelli

E ancora: Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella, Giovanni Bortone (Un’Altra Frosinone) e Angelo Pizzutelli e Norberto Venturi (PD) hanno scelto di non ritirare la scheda. Un gesto politico fortissimo. Nessuno voleva lasciare le proprie impronte e spazio a interpretazioni, retroscena o narrazioni, su presunti soccorsi trasversali prestati a Mastrangeli, attraverso il voto segreto a Giampiero Fabrizi. Nessuna ambiguità, dunque, nessuna zona grigia. Nessun dubbio sulla moglie di Cesare.

Ultimo, ma non per questo meno importante, c’è il caso di Andrea Turriziani (Polo civico), assente ieri sera, nonostante la sua lista avesse già dichiarato ufficialmente il voto per Gianpiero Fabrizi. Della serie non c’è pace tra gli ulivi. Un problema ulteriore per il sindaco, dentro un quadro già estremamente fragile e frammentato. Quanto ai Consiglieri della lista di Antonio Scaccia hanno mostrato coerenza votando Giampiero Fabrizi.

Il sindaco e la fine della consiliatura

Mettendo insieme tutti questi tasselli e tutte queste posture, emerge una conclusione difficile da contestare: la prospettiva della fine anticipata della consiliatura non spaventa più nessuno. O meglio, solo qualche Consigliere. Non costituisce più un deterrente per Mastrangeli da agitare al bisogno per rimettere insieme i cocci. Anzi. La fine, molti sembrano averla già messa in agenda e si stanno attrezzando.

(Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

L’impressione è che buona parte del Consiglio stia già facendo stretching politico sulla linea dello starter della prossima campagna elettorale. Per questo, Mastrangeli dovrà riflettere attentamente in questi giorni sul risultato di ieri. Non soltanto perché Fabrizi non è stato eletto ma perché la votazione ha restituito un quadro nel quale le distanze tra i gruppi, tra i partiti e tra le civiche, appaiono ormai difficili da colmare con un semplice appello alla responsabilità. Ieri è stato fatto un passo indietro, piuttosto che uno in avanti. È innegabile.

Il sindaco in conclusione dei lavori ha richiamato tutti alla necessità di tutelare gli interessi della città, sottolineando il valore delle opere da realizzare e delle risorse da utilizzare entro le scadenze previste, con il rischio di perderle in caso di commissariamento. Tutto giusto, tutto corretto, tutto necessario. Ma non bisogna nemmeno rischiare di fare accanimento terapeutico su un malato terminale, quale sembra essere diventata ormai la consiliatura.

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Senza Giunta e con un Consiglio Comunale di fatto bloccato. Non aver eletto Giampiero Fabrizi quindi è il dato formale. Il sindaco può ancora tentare, giustamente, fino all’ultimo giorno utile di ricucire, trattare, ascoltare e cercare una via d’uscita. Ma dovrà farlo sapendo che il tempo stringe e che le vecchie formule sono ormai abbondantemente superate e consumate. Se non riuscirà a convincere propri interlocutori che non vale più la pena di continuare insieme, quello sarà il dato sostanziale. In ogni caso, non riuscirà nell’impresa di non scontentare nessuno. Come disse Barack Obama «Se volevo piacere a tutti facevo il gelataio».

I finanziamenti a rischio

Il sindaco ieri ha parlato dei finanziamenti a rischio. Oggi ha messo a punto il documento con cui ciascuno viene posto di fronte alle sue responsabilità per la città.

Ecco quello che rischia di saltare.

Parco delle Sorgenti € 600.000,00 Gare concluse e contratti firmati entro 31/12/2026 Area archeologica Ponte del Rio € 700.000,00 Gare e contratti entro 31/12/2026 Terme romane sul Cosa € 700.000,00 Gare e contratti entro 31/12/2026 Greenway Matusa–Parco delle Sorgenti € 800.000,00 Gare e contratti entro 31/12/2026 Percorsi pedonali naturalistici urbani € 283.497,82 Gare e contratti entro 31/12/2026 Parcheggio area ex Agip € 1.200.000,00 Gare e contratti entro 31/12/2026 Parcheggio via Maria € 1.100.000,00 Gare e contratti entro 31/12/2026 Porta del Parco Cosa € 823.492,57 Gare e contratti entro 31/12/2026 Infrastrutture e servizi digitali € 800.000,00 Gare e contratti entro 31/12/2026 Manutenzione straordinaria strade € 1.200.000,00 Avvio lavori entro ottobre 2026 Sicurezza idrogeologica: centro urbano € 900.000,00 Avvio lavori entro marzo 2027 Sicurezza idrogeologica: quadrante est € 1.200.000,00 Avvio lavori entro marzo 2027 Sicurezza idrogeologica: quadrante ovest € 900.000,00 Avvio lavori entro marzo 2027 Sicurezza idrogeologica: quadrante sud € 1.000.000,00 Avvio lavori entro marzo 2027 Sicurezza idrogeologica: quadrante nord € 1.000.000,00 Avvio lavori entro marzo 2027 Completamento Teatro Nestor € 7.000.000,00 Conclusione lavori entro 31/12/2027 Raddoppio ascensore inclinato € 3.500.000,00 Conclusione lavori entro 31/12/2027 Videosorveglianza Sentinel € 300.000,00 Avvio lavori entro 31/12/2026 Completamento strada Monti Lepini € 9.500.000,00 Avvio attività tecniche entro 31/12/2026 Strada Tifosi “Area Casaleno” € 900.000,00 Avvio progettazione esecutiva entro 31/12/2026 Adeguamenti antincendio scuole € 1.200.000,00 Conclusione lavori entro 31/12/2026 Completamento Piloni € 1.200.000,00 Attivazione entro dicembre 2026 Contratto di Quartiere Cavoni € 3.700.000,00 Attivazione entro dicembre 2026 Manutenzione palestra CONI € 2.500.000,00 Attivazione entro marzo 2027 Totale € 43.006.990,39



Rendicontazione progetti PNRR € 5.000.000,00 Conclusione entro 31/12/2026

Raggruppamento per scadenza Totale Ottobre 2026 € 1.200.000,00 Dicembre 2026 € 28.806.990,39 Totale adempimenti entro il 2026 € 30.006.990,39 Marzo 2027 € 7.500.000,00 Dicembre 2027 € 10.500.000,00 Totale complessivo € 48.006.990,39

La questione dell’indennità

Il quadro si complica con la questione sollevata da Cirillo, che ha formalizzato un quesito al Segretario Generale del Comune, l’avvocato Mauro Andreone, e al sindaco Mastrangeli. Chiede di «acquisire un chiarimento operativo e legale in ordine alla spettanza di una eventuale indennità di funzione in favore del Vice Presidente vicario del Consiglio Comunale», carica che da quasi cinque mesi è ricoperta dal Consigliere Marco Ferrara.

Lo Statuto cittadino, all’articolo 40, esclude l’indennità per il vice presidente, eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente. Per Cirillo la risposta è netta: il Vice Presidente vicario non ha diritto ad alcuna indennità di funzione, perché l’articolo 82 del Testo Unico degli Enti Locali non lo include tra i beneficiari. La questione passa ora al Segretario Generale.