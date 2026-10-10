Frosinone, la fine può attendere

Il sindaco Mastrangeli questa mattina ha inviato la richiesta formale per la convocazione urgente del Consiglio. Ieri aveva congelato le dimissioni proprio per riportare in Aula l'elezione del presidente del Consiglio. Ma il nodo vero resta aperto: tenere o no in maggioranza l'area Scaccia, dopo l'altolà di Lega e Fratelli d'Italia.

Christopher Marlowe, il grande poeta e drammaturgo inglese, una volta ha scritto: «Mai confondere una fine apparente con una conclusione definitiva. Alcune storie sanno aspettare, anche quando tutto lascia pensare che non ci sia più nulla da raccontare». Una citazione che sembra fatta apposta per il Comune di Frosinone.

La mossa compiuta ieri pomeriggio dal sindaco Riccardo Mastrangeli conferma ancora una volta quanto scritto fino alla nausea su queste pagine: la fine anticipata della Consiliatura nessuno la vuole. Non la vogliono assessori e Consiglieri, of course. Non la vogliono i Partiti e nemmeno le liste civiche della coalizione. E dalle parti dell’opposizione, sebbene nessuno lo dica apertamente, tira sostanzialmente la stessa aria.

Convocato il Consiglio

Marco Ferrara

Ecco perché la nota inviata questa mattina dal sindaco alla Presidenza del Consiglio facente funzioni lascia contenti tutti, confermando il congelamento delle dimissioni ed il ritorno in Aula della pratica per l’elezione del suo Presidente. Mastrangeli scrive ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico sugli Enti Locali e dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale. Chiede di convocare il Consiglio Comunale con procedura di urgenza ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento del Consiglio Comunale, con preavviso di 24 ore. (Leggi qui: Mastrangeli congela le dimissioni e convoca il Consiglio: si va avanti).

Ci sono già le date: in prima convocazione per martedì 13 ottobre ed in seconda convocazione per mercoledì 14 ottobre. Un solo punto all’Ordine del Giorno: “Elezione del Presidente del Consiglio, di due vice Presidenti e di due segretari consiglieri“. La richiesta dell’urgenza è motivata «dalla necessità di ricostituire con immediatezza il plenum dell’Ufficio di Presidenza e consentire conseguentemente la ripresa della piena attività del Consiglio Comunale».

Tutto risolto, dunque? Nemmeno per idea. Perché nelle due righe finali il sindaco aggiunge di avere dato comunicazione al prefetto della sua richiesta. Perché la clessidra della crisi non è stata fermata: se non si vota il nuovo presidente, Riccardo Mastrangeli ha tutte le intenzioni di staccare la presa.

Il bello viene adesso

Giampiero Fabrizi

Il bello viene adesso. Perché, al di là delle dichiarazioni ufficiali e delle mosse di natura istituzionale, le ultime ventiquattr’ore hanno lasciato sul tavolo una serie di interrogativi che meritano di essere approfonditi. E che raccontano una crisi tutt’altro che archiviata, nella quale il problema dei numeri però è ormai secondario, rispetto a quello degli equilibri politici.

Partiamo dalle firme. Mastrangeli aveva subordinato il ritiro delle dimissioni alla sottoscrizione, da parte di 17 Consiglieri, del documento che individuava il presidente dell’aula da votare ed eleggere. Il nome indicato era quello di Giampiero Fabrizi, espressione della lista Ottaviani. La scadenza era fissata (quasi) improrogabilmente alle 18 di ieri.

Ora la domanda è: quelle 17 firme sono arrivate oppure no? Con il passare delle ore, la questione è diventata uno dei misteri dell’universo, persino più impenetrabile di quello delle statue Moai dell’Isola di Pasqua. La logica politica porta ragionevolmente a ritenere, però, che il fatidico numero 17 non sia stato raggiunto. Se così fosse probabilmente le cose avrebbero preso una piega diversa. Più verosimile che ci si sia fermati a quota 14/15. Abbastanza per alimentare speranze e trattative, ma non per sciogliere definitivamente il nodo.

E l’opposizione?

Sergio Crescenzi e Marco Ferrara

Lunare, per esempio, immaginare che Marco Ferrara possa aver apposto la propria firma sotto il nome di Fabrizi. Diverso, invece, il discorso per Sergio Crescenzi: secondo i rumors che circolano a Palazzo Munari, potrebbe aver sottoscritto il documento. Se confermata, la circostanza rischierebbe di creare qualche problema all’interno del gruppo Mani Libere, composto dai due Consiglieri. Se ne capirà di più nelle prossime ore.

E poi una seconda domanda: tra le firme raccolte potrebbe esserci anche quella di qualche Consigliere dell’opposizione? Non si può escludere. Anzi, proprio la logica dell’autoconservazione che attraversa la crisi, suggerisce di non scartare l’ipotesi. Perché, come oggettivamente rilevato, a casa prima del tempo non ci vuole andare nessuno. Né tra i banchi della maggioranza, né tra quelli di chi dovrebbe approfittare (forse) delle difficoltà del sindaco.

L’editto di Lega e FdI

Claudio Durigon, Paolo Trancassini, Claudio Fazzone

Ma a questo punto il problema non è più soltanto aritmetico. È diventato, tremendamente, politico. Due dei tre partiti del centrodestra nazionale, Fratelli d’Italia e Lega — quest’ultima esprime il sindaco, vale la pena ricordarlo — hanno chiarito, senza mezzi termini, che un’amministrazione di centrodestra non può avere alcuna rappresentanza riconducibile al partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

La questione ha una portata nazionale e, nella lettura dei vertici dei due Partiti, vale per tutte le amministrazioni, a ogni latitudine. Nessuna eccezione territoriale, nessuna subordinata, nessuna particolare interpretazione locale. Punto. Fine delle trasmissioni.

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Paolo Trancassini, e il vicesegretario nazionale della Lega, il senatore Claudio Durigon, non potevano essere più chiari e allineati nelle rispettive dichiarazioni. Declinato sullo scenario di Frosinone, il messaggio è inequivocabile: fuori dalla maggioranza l’area politica del vicesindaco Antonio Scaccia, che è il riferimento di Vannacci nel capoluogo e in provincia.

L’editto contro Scaccia

Facile a dirsi, difficilissimo a farsi. Più semplice risolvere un problema di meccanica quantistica al Massachusetts Institute of Technology.

Antonio Scaccia con Roberto Vannacci

La domanda delle cento pistole diventa allora una sola: come può Mastrangeli ignorare l’indicazione politica, l’editto Durigon/Trancassini e continuare a tenere in Giunta e in maggioranza l’area di Antonio Scaccia? Naturalmente potrebbe farlo. È una scelta politica, legittima, che rientra nelle sue prerogative. Ma, a quel punto, diventa davvero difficile immaginare che Lega e Fratelli d’Italia possano continuare a sostenerlo nella corsa alla candidatura a sindaco del capoluogo, tra otto mesi. Meglio cominciare a pensare a una coalizione esclusivamente civica.

Si dirà, che l’autonomia dei territori è un valore da tutelare, anche di fronte alle ingerenze romane. Giustissimo. Applausi. Il problema, però, è che quando i vertici nazionali e regionali di Lega e Fratelli d’Italia dicono a un sindaco leghista di tenere fuori Vannacci dall’amministrazione, perché la questione investe direttamente gli equilibri politici nazionali, fare spallucce e fare finta di niente diventa un esercizio estremamente complicato. Ci vuole tanto coraggio, oppure tanta incoscienza.

Marco Pomarici

Una soluzione potrebbe essere quella indicata giovedì sera in diretta tv su Teleuniverso dal coordinatore di Futuro Nazionale per il Lazio Marco Pomarici. «mistificazione». Il ragionamento è questo: Futuro Nazionale «non è nell’amministrazione di Frosinone», in Comune non esiste un gruppo con quel nome, c’è «solo una vicinanza e un ruolo politico fuori dall’Aula» del vicesindaco Scaccia. Ineccepibile. Ma basterà all’onorevole Paolo Trancassini ed al senatore Claudio Durigon? Difficile. Molto.

Antigone e il sindaco

A proposito di disobbedienza, vale la pena ricordare la vicenda di Antigone. La protagonista della tragedia di Sofocle osò sfidare l’editto del tiranno Creonte, che vietava di dare sepoltura al fratello Polinice, considerato un traditore di Tebe. Per quella disobbedienza fu condannata a essere murata viva in una caverna. Senza scomodare troppo la mitologia greca — Mastrangeli non è Antigone e Trancassini e Durigon non sono Creonte — il problema del sindaco resta, però, di non facile soluzione. È preso tra due fuochi, qualunque decisione prenda rischia di lasciargli qualche scottatura.

Francesca Chiappini, Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli

Estromettere Antonio Scaccia dalla maggioranza significherebbe rinunciare a un alleato che ha sempre garantito un contributo elettorale importante, prima nelle due elezioni vinte con Nicola Ottaviani e poi nell’elezione di Riccardo Mastrangeli. Ma non sarebbe soltanto una questione di riconoscenza politica. L’uscita dell’area di Scaccia comporterebbe anche un problema numerico: quattro voti in meno, proprio mentre il sindaco cerca di mettere in sicurezza l’elezione del presidente del Consiglio comunale, rischiano di valere il doppio.

E poi c’è un altro aspetto, tutt’altro che marginale: la posizione della Consigliera comunale Francesca Chiappini, prima degli eletti con quasi mille voti personali. Senza una rappresentanza in Giunta per la sua lista, quel risultato elettorale rischierebbe di restare privo di un adeguato riconoscimento politico. Insomma, tagliare il ramo Scaccia non sarebbe un’operazione indolore. Né sul piano dei numeri, né su quello degli equilibri interni alla coalizione. Mastrangeli lo sa perfettamente. Sic transit gloria mundi.

La mossa in aula

Ora il sindaco ha chiesto al presidente facente funzioni Marco Ferrara, attraverso una PEC, di convocare con procedura d’urgenza il Consiglio comunale. La strategia appare chiara: giocare la partita decisiva in Aula e fare all in sull’elezione di Giampiero Fabrizi alla presidenza, facendo leva, udite udite, proprio sul voto segreto. Ma come? È un paradosso.

No, piuttosto, una sottile strategia studiata a tavolino. Mastrangeli viene dalla scuola della Democrazia Cristiana, l’università della mediazione, dove spesso la capacità di tenere insieme posizioni diverse vale quanto, se non di più, della forza dei numeri.

Lo spiegone

Il voto segreto è il paradiso dei franchi tiratori. E a Palazzo Munari, qualcuno ha già ordinato pizzette e tramezzini in attesa dello spettacolo. Ma l’anonimato funziona, da sempre, in entrambe le direzioni. Se da un lato consente di affondare una candidatura senza esporsi pubblicamente, dall’altro può permettere di sostenerla senza doverne rivendicare apertamente la scelta. Tradotto: non si può escludere che qualche voto per Fabrizi possa arrivare anche da un Consigliere dell’opposizione, o dalla lista Marzi.

Domenico Marzi (Foto © Massimo Scaccia)

Come accadeva tra Stati Uniti e Unione Sovietica ai tempi della Guerra fredda, il dialogo tra Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli non si è mai interrotto del tutto. Il telefono rosso, insomma, resta attivo. In questo scenario, raggiungere quota 17 non sarebbe necessariamente un’impresa proibitiva per il sindaco, che potrebbe già contare su una base di consenso sufficientemente solida di 14/15 Consiglieri.

Una volta messa in sicurezza la presidenza del Consiglio, e quindi la possibilità di proseguire l’attività amministrativa, Mastrangeli avrebbe tempo fino al 26 ottobre — i famosi venti giorni previsti dal TUEL per ritirare le dimissioni — per affrontare anche la questione politicamente più urticante: decidere se tenere fuori Antonio Scaccia e i suoi, oppure trovare una soluzione che consenta di conservare l’attuale assetto della maggioranza.

Sul filo del rasoio

Una strategia rischiosa, anzi rischiosissima. Perché se qualcosa va storto e Fabrizi non viene eletto presidente, il destino della consiliatura, a quel punto, sarebbe segnato. Eppure, allo stato attuale, potrebbe essere l’unica strada praticabile per provare a limitare i danni e guadagnare tempo, rinviando la resa dei conti politica a un momento successivo.

Il punto è proprio questo: Mastrangeli cerca una via d’uscita che gli consenta di non perdere pezzi, di non compromettere i rapporti con i Partiti nazionali e, soprattutto, di non arrivare alle prossime elezioni con una coalizione già lacerata. Un equilibrio difficilissimo, perché le richieste che arrivano da Roma e quelle che maturano a Frosinone vanno in direzioni diverse, anzi opposte. Non scontentare nessuno, invece, è pressoché impossibile.

Il filosofo Baruch Spinoza diceva: «Sotto la guida della ragione, le persone perseguono il maggiore di due beni e il minore di due mali. Ma un male minore è di fatto un bene». Per Riccardo Mastrangeli, in questo momento, la politica sembra essere esattamente questo: scegliere quale prezzo pagare per evitare quello più alto.

La fine della consiliatura, insomma, può ancora attendere. Ma la resa dei conti, quella vera, nel centro destra è soltanto rimandata.