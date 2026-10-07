Frosinone, la giostra delle alleanze

Finisce l'intesa tra Mani Libere e il vicesindaco Scaccia, mentre l'ultimatum di Mastrangeli scade venerdì alle 18: senza un nome condiviso per la presidenza del Consiglio, le dimissioni diventeranno irrevocabili.

Durante le guerre napoleoniche, combattute nel periodo 1803-1815, gli Stati europei cambiarono schieramento a ritmi vertiginosi: potenze come Prussia, Austria e Russia furono capaci di allearsi, scontrarsi, riavvicinarsi e tornare all’attacco, non appena intravedevano una debolezza di Napoleone. Quei continui cambi di fronte sono acqua fresca, rispetto alle alleanze che si creano e si sfasciano, nel giro di qualche settimana, nell’Aula consiliare di Frosinone.

L’ultima ad andare in frantumi, formatasi solo qualche settimana fa, è quella tra la lista del vicesindaco Antonio Scaccia e il gruppo Mani Libere di Marco Ferrara e Sergio Crescenzi. Di fatto non esiste più un fronte compatto «Vannacciano» di 6 Consiglieri.

L’ultimatum

Sergio Crescenzi e Marco Ferrara

Un’altra tessera del mosaico che salta, proprio mentre il sindaco Riccardo Mastrangeli ha messo sul tavolo l’ultimatum decisivo: entro venerdì 9 ottobre, alle 18, la maggioranza dovrà trovare un nome condiviso per la presidenza del Consiglio. Altrimenti, le dimissioni presentate dal sindaco diventeranno irrevocabili. Così è se vi pare. (Leggi qui: La crisi corre verso il voto: centrodestra diviso e Campo Largo da costruire).

Il problema è che, a Palazzo Munari, la parola «condiviso» sembra ormai appartenere più al vocabolario delle parole passate di moda, che alla politica reale.

Il ritorno di Fabrizi

Giampiero Fabrizi

Il nome che è tornato a circolare con maggiore insistenza per la poltrona di Presidente è quello di Gianpiero Fabrizi della lista Ottaviani, già bruciato nelle precedenti votazioni e oggi nuovamente indicato come possibile soluzione.

La vera novità politica, però, riguarderebbe (il condizionale è assolutamente d’obbligo con questi chiari di luna mutevoli) la posizione del vicesindaco Antonio Scaccia. La sua lista civica Per Frosinone recentemente aveva costruito un asse con Ferrara e Crescenzi, arrivando a costituire un blocco di 6 Consiglieri che aveva tenuta ingabbiata la maggioranza, avrebbe infatti aperto alla candidatura di Fabrizi: sarebbe pronta a votarlo. Non è cosa da poco, dopo settimane di prove muscolari. In ogni caso, nessun accordo ufficiale è stato ancora trovato, troppi i distinguo e i veti ancora sul tavolo.

Se da una parte si prova a costruire una convergenza, seppure estremamente complicata, da un’altra si sfascia quella che c’era.

La rottura con Mani Libere

Marco Ferrara al centro

Marco Ferrara ha certificato la fine dell’alleanza con Scaccia con parole che non lasciano spazio alle interpretazioni: «Da oggi ognuno per la propria strada». Una rottura politica per certi versi clamorosa, se si pensa che l’intesa con il vicesindaco era nata fondamentalmente per garantire, o la Presidenza a Ferrara o un assessorato a Crescenzi.

Nel momento in cui Scaccia ed i suoi convergono sulla candidatura di Fabrizi alla Presidenza e gli assetti di Giunta non vengono toccati, o comunque non con la previsione di Crescenzi nell’esecutivo, l’accordo evidentemente va a farsi benedire. Della serie non c’è pace tra gli Ulivi per Ferrara e Crescenzi, che in questa consiliatura hanno fatto veramente il giro delle 7 chiese.

Ma tant’è.

L’asse del Polo Civico

Gianfranco Pizzutelli

A rendere ancora più effervescente la situazione politica nel mosaico della maggioranza, si è ufficializzato un nuovo asse politico: Identità Frusinate e Polo Civico hanno formalizzato una collaborazione che era nell’aria da tempo.

Con l’adesione di Christian Alviani al Gruppo guidato da Gianfranco Pizzutelli, il Polo Civico sale a tre Consiglieri e si candida a giocare una partita rilevante negli equilibri presenti e, soprattutto, futuri dell’amministrazione. (Leggi qui: Polo Civico si prepara alle elezioni: ecco Alviani, Sementilli e Di Trocchio)

A tal fine e a conferma della attrattività del progetto del Polo Civico, il Presidente Gianfranco Pizzutelli ha annunciato in queste ore l’ingresso dell’ex Assessore Maurizio Ciotoli e del Ddttor Marco Cesario specialista in Cardiologia e Cardiologia interventistica presso l’ospedale Fabrizio Spaziani. È di tutta evidenza che Pizzutelli stia allestendo una lista elettoralmente pesantissima per le Comunali del prossimo anno.

Il balcone di Palazzo Munari

Il balcone di palazzo Munari

Nel frattempo, il sindaco dimissionario Riccardo Mastrangeli osserva la situazione dal balcone di Palazzo Munari, con apparente distacco. Lui quello che doveva fare lo ha fatto: ha messo la sua maggioranza davanti allo specchio. In pratica però il countdown procede inesorabile, mancano poco più di 48 ore alla scadenza del termine e la soluzione ancora non c’è, mentre il sindaco ha chiesto alla sua maggioranza un nome e una soluzione entro venerdì.

Senza accordo, le dimissioni presentate lunedì scorso si trasformerebbero da strumento di pressione politica, a gesto definitivo. E la città di Frosinone sarebbe costretta a dare il benvenuto al Commissario Prefettizio. Uno scenario che fino a qualche settimana fa sembrava improponibile e che oggi invece non può più essere escluso. Perché il problema è che la fiducia dentro la coalizione che sostiene il sindaco è ormai ridotta ai minimi termini.

I rapporti personali, oltre che quelli politici, sono più che deteriorati, non esistono proprio più: alcuni, tra Consiglieri e assessori, nemmeno si salutano. La politica però diceva il leader storico dei Socialisti Pietro Nenni «non si fa con i sentimenti, figuriamoci con i risentimenti».

La matematica dei 17

I banchi della maggioranza

Per eleggere il nuovo presidente, quindi, servono numeri solidi e, soprattutto, affidabili. Le diciassette firme che formalmente garantirebbero l’elezione alla Presidenza potrebbero non bastare.

Dopo i precedenti, i franchi tiratori hanno già ordinato pizzette e tramezzini al bar Tucci vicino al Comune. Potrebbe servire di «impallinare» qualcuno all’ultimo momento. E questo riporta al gruppo Mani Libere.

Perché se Crescenzi e Ferrara alla fine decideranno di mettersi alla finestra, limitandosi ad assistere allo spettacolo senza parteciparvi, la matematica consiliare rischia di diventare un esercizio di puro equilibrismo . Perché? Lunare pensare che Ferrara voti per Fabrizi ad esempio. E senza capire quale sarà l’atteggiamento della lista Marzi in Consiglio, sarà difficile (ma non impossibile) che Mani Libere possa ancora andare in soccorso della maggioranza.

Servirebbero 17 garanzie scritte, da sigillo notarile, che al momento però, quasi nessuno nella coalizione sembra intenzionato a firmare. Diciassette voti potrebbero diventare come la Titina di Gabriella Ferri «la cerca ma non la trova».

Le ultime 48 ore

(Foto © IchnusaPapers)

In ogni caso, il sindaco Riccardo Mastrangeli, dopo aver aperto formalmente la crisi con le dimissioni, ha deciso di giocarsi fino in fondo la partita, senza esitazioni e senza subordinate ulteriori. Consapevole che il timore di restare senza sedia per alcuni è peggio della peste.

Ora la palla è nelle mani dei suoi Consiglieri. Quattro mesi non sono bastati per eleggere un presidente del Consiglio. Restano 48 ore per evitare che una crisi politica diventi una crisi istituzionale irreversibile.

Mentre sullo sfondo rimane la partita più grande, quella della leadership del centrodestra a Frosinone. Riccardo Mastrangeli e Antonio Scaccia hanno fatto, in ogni caso, un nodo al fazzoletto.