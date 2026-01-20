Frosinone, la lunga partita di Mastrangeli verso il 2027

Tra tensioni politiche, mediazioni romane e strategie silenziose, la crisi a Palazzo Munari resta sotto controllo. Fratelli d’Italia fa pressione senza strappare, Mastrangeli guarda oltre il mandato e il vero banco di prova resta il Bilancio.

Il tavolo da gioco di Palazzo Munari è solido, liscio, senza increspature. Tutti studiano la mossa giusta da fare per vincere la partita della crisi in atto nella maggioranza: sindaco, consiglieri, partiti e liste civiche non sono disposti a perdere ma, soprattutto, nessuno vuole essere quello che rovescia il tavolo e manda all’aria la partita.

Giovanni Donzelli (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Il caso Frosinone, i rapporti tesi tra il sindaco civico espresso dalla Lega ed il gruppo di Fratelli d’Italia è arrivato in queste ore sul tavolo dell’onorevole Giovanni Donzelli, Responsabile Nazionale Organizzazione FdI. Ha chiesto lumi all’onorevole Paolo Trancassini, coordinatore regionale del Partito nel Lazio: gli ha risposto che è in corso un’interlocuzione con il sindaco Riccardo Mastrangeli; c’è un filo diretto dopo il confronto avvenuto ad inizio mese a Montecitorio e soprattutto dopo lo stop imposto a chi sul territorio riteneva di poterlo bypassare . (Leggi qui: Nuovo vertice a Montecitorio: Trancassini rimette in bilico Frosinone. E qui: Il Consiglio si riunisce dopo la Realpolitik di Trancassini piena di sottintesi. Ed anche qui: Frosinone, maggioranza compatta ma tra Mastrangeli e FdI resta il gelo).

Trancassini ha assicurato Donzelli che il dialogo c’è. E che la soluzione alla crisi potrebbe arrivare dopo l’approvazione del Bilancio: cioè verso la metà del prossimo mese. Quale sia la soluzione che il coordinatore regionale sta tessendo è dettaglio che solo lui conosce. Ha già detto no al terzo assessore per Fratelli d’Italia: inviando il chiaro segnale che il Partito non intende farsi legare le mani in vista delle elezioni 2027 e della possibile ricandidatura di Mastrangeli; non vuole precludersi la possibilità di rivendicare una candidatura per FdI. Ma al tempo stesso deve risolvere la questione interna con l’onorevole Aldo Mattia: la sua area ha rinunciato ad eleggere il coordinatore cittadino nel nome del Congresso unitario: ma in cambio gli è stato promessa la giusta visibilità in Giunta. E quell’assessorato ancora non arriva. L’impressione è che o il terzo nome (se Trancassini lo sbloccherà) o il secondo (una delle due donne oggi in Giunta) ma l’area Mattia riceverà il dovuto.

L’arricchimento del programma e la pressione costante

Paolo Trancassini (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Paolo Trancassini ha messo nero su bianco la road map per arrivare a fine consiliatura. Fine consiliatura, appunto: il 2027 potrebbe essere tutta un’altra storia, un altro capitolo, forse addirittura un altro libro, sia per FdI che per lo stesso Riccardo Mastrangeli. La linea Trancassini è chiara: per ora nessun nuovo assessorato per Fratelli d’Italia, nessuna rivoluzione. Per ora. Solo un “arricchimento del programma”. Che, tradotto dal politichese, può voler dire tutto e il contrario di tutto.

Semplice a dirsi, decisamente più difficile da farsi.

È questa l’intesa con Mastrangeli: aggiungere punti al programma di fine mandato. Quali? Non è ancora dato saperlo. Ad oggi né il sindaco né il Partito della presidente Meloni sembrano aver individuato quella “materia oscura” capace di dare un senso politico compiuto a questo restyling programmatico.

Aldo Mattia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Se l’arricchimento non è ancora definito nei contenuti, ciò che invece appare chiaro è la strategia: Fratelli d’Italia ha deciso di marcare la propria presenza, esercitando una pressione costante sul sindaco senza però rompere il giocattolo. L’obiettivo è evidente: se tra sedici mesi FdI deciderà di presentare una candidatura di bandiera, riconoscibile e identitaria, vuole poter dire: “Non ci siamo mai appiattiti su Mastrangeli, pur avendo garantito la stabilità amministrativa necessaria a non far cadere sindaco e giunta”.

Più responsabili di così… E infatti, ad oggi non esiste un rischio reale di interruzione anticipata della consiliatura. Solo un rischio presunto, evocato più per tattica che per sostanza.

Il bilancio come vero banco di prova

Nessuno firmerà mai dimissioni di massa o documenti di sfiducia al sindaco. Anche perché servirebbero 17 firme: difficili da trovare come un idraulico di domenica mattina mentre casa si allaga. Ed il fatto che Paolo Trancassini parli di una possibile intesa dopo il Bilancio significa che l’approvazione del documento contabile non è in discussione. Automaticamente significa arrivare a fine Consiliatura.

(Foto © Massimo Scaccia)

Infatti, le strade per far cadere Mastrangeli prima della scadenza naturale del mandato sono solo due. La prima passa proprio dal Bilancio di previsione: è lì che Fratelli d’Italia può giocare il jolly. Può presentare uno o più emendamenti politicamente pesanti, capaci di incidere in modo significativo sul programma del sindaco — traducendo in atti concreti il famoso “arricchimento”. Così facendo, FdI potrebbe caratterizzare l’azione amministrativa con un copyright politico inequivocabile.

In caso di bocciatura degli emendamenti, scegliere l’astensione sul documento, rendendo esplicita una frattura politica che a quel punto diventerebbe difficilmente sanabile. Nessuna delle due opzioni è semplice. Ma una cosa è certa: il bilancio sarà il vero termometro della tenuta della maggioranza.

Le dimissioni impossibili e il peso del capoluogo

Nicola Ottaviani ed Andrea Amata

La seconda ipotesi sono le dimissioni del sindaco. Ma anche questa appare una missione quasi impossibile. Sarebbe infatti la stessa Lega a impedirle, o quantomeno a scoraggiarle. Il Partito di Salvini ha bisogno dei voti del capoluogo come dell’ossigeno, per garantire la riconferma del consigliere provinciale uscente Andrea Amata a Palazzo Iacobucci, replicando lo schema di due anni fa.

Frosinone non è un’isola: è il motore di una macchina elettorale che non può fermarsi ora. Non solo per la Lega. Anche per Fratelli d’Italia. (Leggi qui: Frosinone fortino della Lega: perché qui si decide l’equilibrio del Lazio).

Mastrangeli guarda già al 2027

In ogni caso, Mastrangeli è già proiettato oltre l’oggi. L’altra sera ha partecipato, in un ristorante della parte bassa del capoluogo, alla cena della lista civica “Identità Frusinate”, creatura dell’imprenditore Marcello Nanogistis e rappresentata in Aula dal consigliere Christian Alviani, oggi stabilmente in maggioranza dopo una breve parentesi in Forza Italia.

Christian Alviani

Attorno ai tavoli c’erano volti vecchi e nuovi della politica cittadina, di destra e di sinistra, tutti con un peso elettorale non irrilevante: dall’ex assessora Valentina Sementilli all’architetto Maurizio Ciotoli, già consigliere e assessore, fino alla farmacista Maria Rosaria Boschieri, prima dei non eletti nella lista del Pd alle Comunali 2022. E poi commercianti, professionisti, imprenditori: società civile. È il tentativo del sindaco di costruire una proposta trasversale, al di là delle etichette classiche, con uno schema fluido e personalizzato sulla città. Una scelta che, elettoralmente, potrebbe anche rivelarsi vincente.

Non è escluso che in questa coalizione civica trasversale, alla quale Mastrangeli lavora da tempo, possa rientrare anche l’ex sindaco Domenico Marzi. In Aula fa le pulci all’amministrazione con la precisione di un chirurgo ma nei momenti decisivi garantisce quella stabilità che evita il baratro. Una “diversamente opposizione” o una “diversamente maggioranza”. Dipende dai punti di vista.

Ma intanto, il gioco continua. E nessuno, per ora, vuole davvero rovesciare la scacchiera.