Frosinone, la sinistra cerca l’unità: Schietroma detta l’agenda al PD

Con le elezioni alle porte, il centrosinistra prova a ricompattarsi dopo la riunione del Partito Democratico in cui è stato stabilito un punto fermo: la pacificazione con il PSI. Ma non sarà facile perché i socialisti si muoveranno secondo il "lodo" del loro leader storico e ritengono non negoziabile la candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi. I dem ad un bivio: i pro ed i contro di un eventuale alleanza, tutti gli scenari
Con le Comunali di Frosinone alle porte e una maggioranza di centsrodestra divisa, la sinistra frusinate prova a ricompattarsi. Ma il prezzo dell’unità passa dal “lodo Schietroma” e dalla candidatura di Vincenzo Iacovissi, non negoziabile per i Socialisti.
Il new deal democratico, uscito dalla riunione del Partito tenuta la scorsa settimana a Frosinone da “Memmina”, ha stabilito un punto fermo: la pacificazione con il Partito Socialista è un presupposto imprescindibile. Questa volta. (Leggi qui: Da Memmina riparte il Pd: prove tecniche di unità nel capoluogo. Ma anche qui: Frosinone, le incognite del nuovo corso PD: Campo largo o campo minato?).
Perché questa volta – ovverosia l’anno prossimo, quando si tornerà a votare nel capoluogo per il sindaco e il Consiglio comunale – la fascia tricolore appare davvero contendibile. E non per meriti propri del centrosinistra, quanto per tutto ciò che sta accadendo, ormai da oltre due anni, nella variegata maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. La conflittualità interna a chi governa la città ha raggiunto livelli mai visti prima a Frosinone. Ed è proprio questo scenario a rendere credibile, per la prima volta dopo anni, un’alternativa. Ripristinare il dialogo con il Partito Socialista diventa quindi un imperativo categorico. La madre di tutte le battaglie a sinistra.
Ma da dove partire? E soprattutto: su quali basi?
Il “lodo Schietroma” e il nome non negoziabile
Un suggerimento esplicito è arrivato dallo storico leader socialista, forte di una lunga esperienza nazionale e regionale: l’onorevole Gianfranco Schietroma. Il punto di partenza ha un nome e un cognome: Vincenzo Iacovissi.
La posizione del PSI è tanto chiara quanto ferma: la candidatura di Iacovissi a sindaco di Frosinone non è negoziabile. Niente subordinate. Nessuna mediazione. Nessun piano B. Se il PD vuole riparlare con i Socialisti,deve ripartire da qui. Facile a dirsi. Estremamente complicato da farsi.
Avviare un dialogo senza margini di trattativa sul tema più rilevante – la candidatura a sindaco – non favorisce certo un clima di reale collaborazione politica. Né restituisce l’idea di un processo davvero partecipativo. È un po’ come sentirsi dire: «Stasera scegliamo insieme un film su Netflix, ma il titolo l’ho già deciso io». Ma tant’è.
I vantaggi di un’alleanza forte
Accettare il nome di Iacovissi produrrebbe un effetto collaterale rilevante: il PD dovrebbe rinunciare, per la prima volta, alla tradizionale pretesa di guidare la coalizione ed esprimere il candidato sindaco. Ma ci sono anche dei vantaggi.
I PRO
Per la prima volta dopo vent’anni di sconfitte elettorali, la sinistra frusinate potrebbe smettere di combattersi con la fionda e presentarsi con un reggimento corazzato di ultima generazione. Sarebbe credibile. Ed il potere percepito, in politica, è spesso potere reale.
Un’alleanza strutturata PD–PSI avrebbe inoltre un effetto galvanizzante sull’elettorato progressista storico e farebbe da calamita per il civismo e per i comitati di quartiere in aperta contrapposizione con Mastrangeli. Su tutti, quelli dello Scalo. Infine, nonostante l’esperienza consiliare e la candidatura del 2022, Vincenzo Iacovissi verrebbe comunque percepito come una figura “nuova”.
I rischi per il Partito Democratico
Naturalmente, nulla sarebbe a costo zero.
I CONTRO
Il Partito Democratico, primo Partito d’opposizione in città, dovrebbe accettare un ruolo da socio di minoranza nella scelta del candidato sindaco. Una rinuncia storica. Il rischio più serio è interno: nel tentativo di unire la sinistra, il PD potrebbe implodere in una fronda tra chi si sente “nato per fare il sindaco” e chi dovrebbe accontentarsi di fare il portatore d’acqua per i Socialisti.
Le ambizioni non mancano. A cominciare dalla famiglia dei Pizzutelli: Angelo, dominus delle preferenze; Stefano, riferimento dell’area Schlein; Anselmo, leader dei “cuori ribelli” in Consiglio comunale. Come reagirebbero di fronte alla scelta Iacovissi? Una campagna elettorale con il freno a mano tirato non è un’ipotesi remota.
E poi c’è l’elettorato. A Frosinone la politica è una cosa tremendamente seria, quasi da puristi. Per molti, se il PD non guida la coalizione, perde identità. E il rischio è l’astensione. O la classica gita a Terracina la domenica del voto.
Il bivio finale
Il PD è davanti a un bivio. Continuare a rivendicare un primato morale, anche legittimo, che però non produce vittorie da troppo tempo. Oppure accettare il “lodo Schietroma” e puntare tutto sull’unico cavallo che ha già la sella pronta.
Qualcuno dice che l’unione fa la forza. È vero. Ma a Frosinone costa fatica. E il Partito Democratico lo sa bene. Un vecchio politico del capoluogo una volta disse: «Le elezioni non le vince chi ha ragione, ma chi arriva per primo con le idee chiare». Saggezza ciociara. Sempre attuale.