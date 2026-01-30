Frosinone, la sinistra cerca l’unità: Schietroma detta l’agenda al PD

Con le elezioni alle porte, il centrosinistra prova a ricompattarsi dopo la riunione del Partito Democratico in cui è stato stabilito un punto fermo: la pacificazione con il PSI. Ma non sarà facile perché i socialisti si muoveranno secondo il "lodo" del loro leader storico e ritengono non negoziabile la candidatura a sindaco di Vincenzo Iacovissi. I dem ad un bivio: i pro ed i contro di un eventuale alleanza, tutti gli scenari

Con le Comunali di Frosinone alle porte e una maggioranza di centsrodestra divisa, la sinistra frusinate prova a ricompattarsi. Ma il prezzo dell’unità passa dal “lodo Schietroma” e dalla candidatura di Vincenzo Iacovissi, non negoziabile per i Socialisti.

Il new deal democratico, uscito dalla riunione del Partito tenuta la scorsa settimana a Frosinone da “Memmina”, ha stabilito un punto fermo: la pacificazione con il Partito Socialista è un presupposto imprescindibile. Questa volta. (Leggi qui: Da Memmina riparte il Pd: prove tecniche di unità nel capoluogo. Ma anche qui: Frosinone, le incognite del nuovo corso PD: Campo largo o campo minato?).

Perché questa volta – ovverosia l’anno prossimo, quando si tornerà a votare nel capoluogo per il sindaco e il Consiglio comunale – la fascia tricolore appare davvero contendibile. E non per meriti propri del centrosinistra, quanto per tutto ciò che sta accadendo, ormai da oltre due anni, nella variegata maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Mastrangeli. La conflittualità interna a chi governa la città ha raggiunto livelli mai visti prima a Frosinone. Ed è proprio questo scenario a rendere credibile, per la prima volta dopo anni, un’alternativa. Ripristinare il dialogo con il Partito Socialista diventa quindi un imperativo categorico. La madre di tutte le battaglie a sinistra.

Ma da dove partire? E soprattutto: su quali basi?

Il “lodo Schietroma” e il nome non negoziabile

Un suggerimento esplicito è arrivato dallo storico leader socialista, forte di una lunga esperienza nazionale e regionale: l’onorevole Gianfranco Schietroma. Il punto di partenza ha un nome e un cognome: Vincenzo Iacovissi.

La posizione del PSI è tanto chiara quanto ferma: la candidatura di Iacovissi a sindaco di Frosinone non è negoziabile. Niente subordinate. Nessuna mediazione. Nessun piano B. Se il PD vuole riparlare con i Socialisti,deve ripartire da qui. Facile a dirsi. Estremamente complicato da farsi.

Avviare un dialogo senza margini di trattativa sul tema più rilevante – la candidatura a sindaco – non favorisce certo un clima di reale collaborazione politica. Né restituisce l’idea di un processo davvero partecipativo. È un po’ come sentirsi dire: «Stasera scegliamo insieme un film su Netflix, ma il titolo l’ho già deciso io». Ma tant’è.

I vantaggi di un’alleanza forte

Accettare il nome di Iacovissi produrrebbe un effetto collaterale rilevante: il PD dovrebbe rinunciare, per la prima volta, alla tradizionale pretesa di guidare la coalizione ed esprimere il candidato sindaco. Ma ci sono anche dei vantaggi.

Il PD frusinate prova ricompattare il centrosinistra

I PRO

Per la prima volta dopo vent’anni di sconfitte elettorali, la sinistra frusinate potrebbe smettere di combattersi con la fionda e presentarsi con un reggimento corazzato di ultima generazione. Sarebbe credibile. Ed il potere percepito, in politica, è spesso potere reale.

Un’alleanza strutturata PD–PSI avrebbe inoltre un effetto galvanizzante sull’elettorato progressista storico e farebbe da calamita per il civismo e per i comitati di quartiere in aperta contrapposizione con Mastrangeli. Su tutti, quelli dello Scalo. Infine, nonostante l’esperienza consiliare e la candidatura del 2022, Vincenzo Iacovissi verrebbe comunque percepito come una figura “nuova”.

I rischi per il Partito Democratico

Naturalmente, nulla sarebbe a costo zero.

I CONTRO

Il Partito Democratico, primo Partito d’opposizione in città, dovrebbe accettare un ruolo da socio di minoranza nella scelta del candidato sindaco. Una rinuncia storica. Il rischio più serio è interno: nel tentativo di unire la sinistra, il PD potrebbe implodere in una fronda tra chi si sente “nato per fare il sindaco” e chi dovrebbe accontentarsi di fare il portatore d’acqua per i Socialisti.

Le ambizioni non mancano. A cominciare dalla famiglia dei Pizzutelli: Angelo, dominus delle preferenze; Stefano, riferimento dell’area Schlein; Anselmo, leader dei “cuori ribelli” in Consiglio comunale. Come reagirebbero di fronte alla scelta Iacovissi? Una campagna elettorale con il freno a mano tirato non è un’ipotesi remota.

E poi c’è l’elettorato. A Frosinone la politica è una cosa tremendamente seria, quasi da puristi. Per molti, se il PD non guida la coalizione, perde identità. E il rischio è l’astensione. O la classica gita a Terracina la domenica del voto.

Il bivio finale

Il PD è davanti a un bivio. Continuare a rivendicare un primato morale, anche legittimo, che però non produce vittorie da troppo tempo. Oppure accettare il “lodo Schietroma” e puntare tutto sull’unico cavallo che ha già la sella pronta.

Qualcuno dice che l’unione fa la forza. È vero. Ma a Frosinone costa fatica. E il Partito Democratico lo sa bene. Un vecchio politico del capoluogo una volta disse: «Le elezioni non le vince chi ha ragione, ma chi arriva per primo con le idee chiare». Saggezza ciociara. Sempre attuale.