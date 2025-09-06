Frosinone, le dimissioni di massa solo una suggestione di fine estate

L'iniziativa dei 9 consiglieri dissidenti è destinata a fallire. Le imminenti elezioni provinciali e soprattutto i numeri insufficienti salveranno il sindaco Mastrangeli e la sua amministrazione. Resteranno le divisioni e le fibrillazioni in una maggioranza che si regge su equilibri molto labili

Sono tre i motivi per i quali sarà quasi impossibile che i 9 Consiglieri dissidenti del Centrodestra possano trovare a stretto giro le altre 8 firme necessarie per far cadere in anticipo l’amministrazione comunale del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli.

I Consiglieri Petricca – Martino – Pallone – Pizzutelli – Mirabella – Bortone – Cirillo – Scaccia e Alviani sono stati eletti nel 2022 nelle liste di centrodestra guidate da Mastrangeli. E da oltre un anno sono passati all’opposizione (cuori ribelli). Ora stanno sondando il terreno per capire se, tramite le dimissioni di massa, ci sono le condizioni per la fine anticipata della consiliatura.

Iniziativa più che legittima ma irrealizzabile allo stato. E’ una ipotesi suggestiva che però non avrà le gambe per arrivare a destinazione. Lo dicono i numeri che, come al solito, hanno la testa dura. Pure a Frosinone. Ci vogliono 17 firme: chi le mette? (Leggi qui: Question time tra auguri, polemiche e FdI che alza il pressing sul sindaco).

Le provinciali l’ostacolo principale

Il primo motivo di riflessione è di ordine pratico: davanti al notaio o al Segretario del Comune per raccoglierle ci vorrebbero i caschi blu dell’ONU per mantenere sotto controllo la situazione. Perché ovviamente nessuno si fida di nessuno e tutti vogliono essere il 17esimo ed ultimo a mettere la firma. Per vedere prima le firme degli altri, sotto il documento di dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. In uno scenario da thrilling: e se l’ultimo riceve una telefonata, la lusinga giusta, una proposta politica irrinunciabile e poi non firma?

Il Palazzo della Provincia (Foto © AG IchnusaPapers)

In seconda analisi, non ci sono le condizioni politiche: perché tra pochi mesi si vota per le elezioni Provinciali ed i voti ponderati di Frosinone (insieme a quelli di Cassino) sono fondamentali per far eleggere chiunque a palazzo Iacobucci. Senza i voti di Frosinone vanno a cadere tutte le strategie del centrodestra provinciale. Perché le preferenze ponderate espresse dai consiglieri di Frosinone (alle provinciali non c’è ‘una testa un voto‘ ma ogni voto pesa in base al numero di abitanti che rappresenta chi lo esprime) permettono di supportare le candidature blindate di Partiti (tutti) e liste civiche. Se cade il Consiglio comunale del capoluogo crollano tutte le strategie messe in campo. Impensabile.

Mancano i numeri

Le Segreterie provinciali dei Partiti, in senso assolutamente traversale, hanno bisogno come il pane delle elezioni Provinciali per placare i tanti appetiti interni. Allo scopo di avere libertà di manovra poi, a Roma, per le elezioni che contano veramente: Regionali e Politiche. Frosinone poi ha 2 consiglieri provinciali uscenti, che i rispettivi partiti (FdI e FI) aspirano ovviamente a confermare.

Terzo e prioritario su tutti gli altri motivi: non ci sono i numeri. Se anche a quelle dei 9 Consiglieri dissidenti, in ipotesi, si aggiungessero le firme dei 3 esponenti del PD (Pizzutelli, Venturi e Cristofari) quella di Iacovissi (PSI) e Papetti (Lista Marzi), si arriverebbe comunque a quota 14. Mancherebbero ancora 3 “volenterosi” dimissionari da trovare in aula.

Il gruppo FuturA con l’ex assessora Alessandra Sardellitti

Operazione facile da risolvere come le equazioni in fluidodinamica di Navier-Stokes. Fino ad oggi non c’è riuscito nessuno. Ipotesi lunare infatti che a firmare le dimissioni possa essere qualcuno dei 16 consiglieri in maggioranza.

Come è altrettanto fantasiosa quella che a sottoscrivere il documento che sancisce la fine della consiliatura possa essere l’ex Sindaco Domenico Marzi, (ed i suoi 2 consiglieri) il quale in aula rivolgendosi al Sindaco Mastrangeli qualche tempo fa ha detto “mi divertirò a non farla cadere, mai!”. Marzi non parla a caso, mai.

La valenza politica dell’iniziativa

Si andrà avanti dunque così, con questo schema tra maggioranza e opposizione, fino al termine della consiliatura. Anche se le fibrillazioni ulteriori non mancheranno di certo. In ogni caso, l’iniziativa (delle dimissioni di massa) dei 9 consiglieri dissidenti, anche se non andrà in porto, serve a fare ulteriore chiarezza.

Anselmo Pizzutelli (Foto: Massimo Scaccia)

Oggi e, soprattutto, in proiezione elezioni comunali del 2027. La frattura (politica e personale) tra il Sindaco ed il capogruppo della sua lista Anselmo Pizzutelli è ormai più profonda del tunnel della metro C di Roma. Lo scontro al vetriolo durante il question time dell’altra sera, circa la rispettiva elezione al Comune, è stato sintomatico ed indicativo. I consiglieri della lista FutuRa stanno già lavorando ad altre candidature sindacali, diverse da quella di Mastrangeli.

Il caso Forza Italia

Pasquale Cirillo e Riccardo Mastrangeli

Inoltre chi si aspettava un possibile rientro in maggioranza di Forza Italia in questa consiliatura, deve evidentemente rivedere le proprie convinzioni. Non è sostenibile politicamente in alcun modo, che chi sta pensando e lavorando per far cadere l’amministrazione, possa poi tornare a farne parte, come se nulla fosse. E non è questione di un assessorato in più o in meno. Non è questo il tema.

Il ragionamento degli azzurri, che è evidente hanno da tempo il benestare delle segreterie Provinciali e Regionali, è tutto politico. Se è vero, come è vero che è venuta meno la coalizione in purezza del centrodestra, si è contaminata con pezzi di sinistra, FI non intende farne parte. Non a caso il segretario cittadino di FI Pasquale Cirillo in aula ha detto “noi diciamo si al centrodestra perché ne siamo fondatori, ma diciamo no al modello Mastrangeli”

E se il Sindaco punterà alla conferma della massima assise cittadina con l’alleanza trasversale che lo regge ora, anche tra 18 mesi, spoiler: Forza Italia non lo sosterrà, andrà per conto proprio. La circostanza appare piuttosto chiara ormai.

Il centrodestra come una commedia

Marco Ferrara

In ogni caso, la situazione nel centrodestra cittadino è degna di una commedia di Goldoni. Perché Fratelli d’Italia, primo Partito in città, sia per percentuali di voto che per numero di consiglieri in Aula, si è stancata di fare da guardia pretoriana al sindaco (di espressione leghista).

I pretoriani, si sa, si stancano di parare “i colpi” quando arrivano proprio dall’Imperatore che devono proteggere. I consiglieri di FdI non sfiduceranno mai Mastrangeli né firmeranno le dimissioni massa, ma gli renderanno la vita piuttosto difficile. Fino al termine della consiliatura.

Il consigliere meloniano Marco Ferrara, intanto, si è portato avanti con il lavoro l’altra sera in Aula, durante il question time. Ha “pressato” la sua amministrazione in lungo e in largo, meglio di quanto ha fatto ieri sera la nazionale di Gattuso. Non era mai accaduto prima. E non finisce qui.

Ed il centro sinistra (PD e PSI)? In Aula esiste ma è come la connessione internet, in certi tratti della linea ferroviaria Frosinone-Roma: parecchio intermittente. E la situazione interna ai Dem, eternamente conflittuale, non agevola di certo la stabilità della rete.